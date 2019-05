El gobernador Ricardo Rosselló Nevares calificó de “propuestas fracasadas” los argumentos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que dieron paso a la reducción del presupuesto recomendado para el próximo año fiscal.

“Las propuestas de botar gente, de quitarle la tarjeta de salud a muchos que la tenían, la propuesta de la reducción de jornada laboral, la propuesta de coger el poder de la Autoridad de Energía Eléctrica cuando no le competían… todas esas propuestas han demostrado ser fracasadas y sobre todo innecesarias”, afirmó el primer ejecutivo.

“Utilizar el argumento trillado de que simplemente no podemos permitir que continúen los déficits, pues estamos de acuerdo en esa parte. Pero no están tomando en consideración -cuando se hace ese pronunciamiento- que ya se ha estado trabajando para no tener déficit y ya se tiene más dinero en la caja”, agregó.

De esta forma, Rosselló Nevares reaccionó a la determinación de reducir en $570 millones el presupuesto recomendado enviado por el gobernador.

Los ajustes se produjeron en las asignaciones al Departamento de Educación, la Comisión Estatal de Elecciones y las transferencias de fondos a los municipios.

Preguntado sobre qué deberá hacer el gobierno o cómo trabajará con esa reducción, Rosselló Nevares optó por responsabilizar a la JSF de “castigar” a diferentes sectores de la isla.

“La Junta está castigando a nuestros niños. Otra que uno se puede sospechar es el bono de Navidad. La Junta tiene una guerra contra los servidores públicos y la Navidad. Es un patrón continuo que se está manifestando en estas cosas”, indicó el gobernador.

Reiteró que su gobierno ha cumplido con tener un presupuesto balanceado y cuentan con el dinero para tener un presupuesto de $9,624 millones como, en efecto, él lo recomendó a la JSF y no de $9,100 millones como determinó el ente a cargo de las finanzas de la isla.

“Hemos cumplido con nuestros objetivos para establecer la política pública. Esto no es una compañía ni una entidad sin fines de lucro. Ese dinero se debe invertir para mejorar la calidad de vida del pueblo. Cerrarse a poner un tope a no invertir, a perseguir otras áreas como son las pensiones y que, reiteramos, la posición es defender esto, simplemente denotan que no están haciendo el trabajo o que simplemente su interés es más ideológico más que uno de bienestar por el gobierno de Puerto Rico”, sentenció Rosselló Nevares.