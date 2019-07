“Quiero decirles que el secretario (de la Gobernación, Ricardo) Llerandi es un gran ejecutivo, un gran servidor público y que cuenta con mi total confianza”.

Con este total respaldo reaccionó este lunes el gobernador Ricardo Rosselló Nevares a la grabación que divulgó esta mañana la emisora NotiUno en la que el secretario de la Gobernación aparentemente les pide a los presentes mostrarse comprometidos y cooperar con la campaña.

Llerandi en el audio pidió la colaboración para dos eventos. El primer esfuerzo para “recursos externos” fue el 4 de marzo y otra para “recursos internos” el 2 de marzo en el Hotel San Juan.

El secretario de la Gobernación confirmó que participó del evento político, pero dijo que fue fuera de horas laborables.

Asimismo, el gobernador al elogiar los atributos de Llerandi dijo que este trabaja “24 horas”. Además, adujo que el asunto ventilado públicamente se prestaba para “mancillar reputaciones”.

“Él ha trabajado. Es honesto, honrado, recto… trabaja prácticamente las 24 horas del día. Tergiversar esto… en algún momento se estableció que estaban hablando con contratistas, entre otras cosas, simplemente nos debe dar una pista a todos los que estamos viendo de decir ‘pausa, pausa’ antes de saltar a conclusiones y de tratar de mancillar reputaciones de gente íntegra y trabajadora como lo es Ricardo Llerandi”, apuntó el primer ejecutivo.

“Lo que hizo (Llerandi) está en perfecto derecho de hacerlo, lo hizo fuera de actividades laborales. Es algo que puede hacer”, agregó.

Preguntado sobre quién determinaba el horario de trabajo de un jefe de agencia, Rosselló Nevares fue categórico al decir “si quieren que los secretarios no participen en actividades políticas, como en el caso del secretario de Educación o el de Hacienda, vamos a legislarlo. Vamos a convertirlo en ley. Pero no vengan a imponer un criterio y tratar de señalarlo como si fuese un acto malicioso cuando no lo es”, sentenció.

La Ley 178 de 2001 prohíbe a “los secretarios de Educación, Hacienda, Justicia y al superintendente de la Policía, participar en cualquier actividad que tenga contenido político partidista o de fórmula de estatus".

La Oficina de Ética Gubernamental refirió la grabación en la que se escucha a Llerandi a abogados del área de Investigación y Procesamiento Investigativo, mientras que el contralor electoral, Walter Vélez, comenzó a indagar también para adjudicar si hubo algún tipo de irregularidad.