El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció este miércoles la designación de la abogada Briseida Torres Reyes como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

La designada sustituye en el cargo a Carlos Saavedra, quien en febrero pasado fue nombrado principal Asesor Legal del gobernador. Desde entonces, Saavedra ocupaba los dos cargos y tuvo un alza salarial de $32,000 anuales.

Saavedra ocupó el cargo de Alfonso Orona, quien presentó su renuncia luego de que fuese arrestado por conducir ebrio y causar un accidente. Recientemente, Orona se declaró culpable tras enfrentar cargos por violación a la Ley de Tránsito

Preguntado sobre por qué optó por sacar a Saavedra del Departamento del Trabajo, Rosselló Nevares dijo que el puesto de asesor legal del primer ejecutivo requiere “de muchísimo tiempo” sobre todo, en estos momentos en que toman mayor forma y prominencia los casos ante el Tribunal Federal por concepto del Título III de la ley federal Promesa.

“Carlos Saavedra cuenta con mi total confianza”, apuntó Rosselló Nevares.

A preguntas de El Nuevo Día sostuvo que los $32,000 otorgados a Saavedra no constituyó un alza salarial sino que se le dio el sueldo del cargo de Orona. Saavedra continuará con ese sueldo, dijo.

Por su parte, la designada secretario del Trabajo sostuvo que su norte será la defensa de los empleados.

“Yo desde que decidí estudiar Derecho, que lo hice mientras estaba en escuela superior, lo hice anhelando ser abogada laboral”, dijo la designada tras ser presentada por el primer ejecutivo en el Salón de los Espejos de La Fortaleza.

Adelantó que se centrará en trabajar en medidas que propendan a la igualdad de la mujer en el trabajo.

Torres Reyes tiene un bachillerato en administración de empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras y un juris doctor en Derecho también de la universidad del Estado. Torres Reyes trabaja en el bufete O’Neill & Borges.