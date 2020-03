El Departamento de Salud accedió este lunes a realizarle la prueba de coronavirus a un paciente de 71 años que permanece recluido en la unidad de intensivo del Hospital Auxilio Mutuo, en San Juan, “con un cuadro clásico” de esta enfermedad que mantiene en alerta al mundo entero.

Así lo confirmó a El Nuevo Día el médico del hombre, Fernando Cabanillas, quien sostuvo que el paciente comenzó a presentar fiebre, tos persistente, falta de aire y diarrea hace una semana.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los síntomas del coronavirus son fiebre, tos y dificultad para respirar.

El hombre, que padece de diabetes descontrolada y linfoma, no ha viajado en los últimos meses a ningún país con un brote de este virus y tampoco ha estado en contacto con una persona diagnosticada con la enfermedad conocida como COVID-19.

“Tenía el cuadro clásico, pero había que descartar la prueba de influenza que dio negativa. Entonces, se le hizo un CT-Scan de pecho que demostró que había pulmonía bilateral con características de coronavirus”, detalló.

Cabanillas denunció que aunque se comunicó con Salud en múltiples ocasiones para notificar el caso, la agencia se negó a realizar la prueba.

“Se rehusaron a hacerlo porque decían que el paciente no tenía los criterios y porque él había estado con su hija que tenía catarro”, sostuvo.

Indicó que la agencia le comunicó que no querían enviar pruebas al CDC por el temor de que salgan negativas y la entidad federal se niegue a realizar exámenes adicionales.

Ante eso, Cabanillas se comunicó esta semana con la entidad federal, quienes le indicaron que la prueba se tenía que realizar.

Luego de que el médico denunció la situación en varios medios de comunicación, Salud accedió esta mañana a tomarle las muestras al paciente.

Cabanillas resaltó que el gobierno debe cesar de tomar en consideración si una persona ha viajado a un país con altos casos de coronavirus como uno de los criterios para realizar o no la prueba.

“Él (el paciente) no ha viajado ni ha tenido contacto con nadie. Ya eso no se usa como criterio, la gobernadora (Wanda Vázquez) parece que no está al día. Él llevaba todos los requisitos desde el momento que se consultó el caso”, subrayó.

Esta sería la tercera prueba que se realiza a una persona en la isla, luego de una turista italiana que desembarcó ayer, domingo, del crucero Costa Luminosa en el puerto de San Juan fuera sometida a la prueba por mostrar un cuadro de posible coronavirus. Su esposo, aunque no presentaba síntomas de la enfermedad, también fue sometido a la examinación.

Entretanto, Cabanillas indicó que tiene conocimiento de al menos cuatro casos adicionales de personas con síntomas de coronavirus, pero que no han sido sometidos a la prueba.

“En vez de estar rehusando a hacer las pruebas, deben estar reactivos y hacer la prueba a todo el mundo que tenga criterios. Si el médico entiende que la persona puede tener coronavirus, con eso es suficiente para realizar la prueba. No tiene que haber historial de viaje o contacto”, acotó.

Este medio se comunicó con el Departamento de Salud para obtener una respuesta, pero no fue posible.

Reclamo unísono

De igual manera, otro médico, que prefirió no ser identificado, aseguró que cuando hay casos sospechosos de coronavirus en los hospitales del país, Salud se niega consistentemente a hacer las pruebas a los pacientes por reunir los criterios necesarios.

"Eso es una limitación porque si no hacemos la prueba, no los vamos a identificar", señaló.

Asimismo, reclamó a la agencia que desista de solicitar historial de viaje a un paciente con síntomas de la enfermedad. Indicó que el CDC ya eliminó ese requirimiento de sus protocolos.

El médico resaltó que los primeros casos reportados en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, fueron de personas que no habían viajado, por ejemplo, a China, Irán, Italia o Corea del Sur.

Coincidió con Cabanillas en que al menos de tres a cuatro pacientes más han mostrado síntomas relacionados a coronavirus en diferentes hospitales de la isla.