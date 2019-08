Washington - En su afán por comprar Groenlandia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta ha bromeado con la idea de canjear a Puerto Rico por el territorio autónomo danés, según The New York Times.

Según el New York Times, Trump propuso cambiarnos por Groenlandia. ¿Qué tendrá qué decir Jenniffer González sobre esto? ¿Volverá a quedarse callada? Y la Gobernadora, ¿seguirá considerando declararse republicana? La dignidad de Puerto Rico ???? no es negociable. pic.twitter.com/U75u5tCigz — Aníbal Acevedo Vilá (@anibalacevedo) August 22, 2019

Un ex funcionario del gobierno de Trump indicó al diario estadounidense que escuchó al presidente, como un chiste, decir que deberían cambiar a Puerto Rico por Groenlandia.

Trump ha expresado en los últimos días su interés en adquirir a Groenlandia.

Mientras, ha mantenido un feudo con autoridades de la isla principalmente desde que se cuestionó la lenta e ineficiente respuesta federal a la emergencia causada en Puerto Rico por el huracán María, que asoló a la Isla a partir del 20 de septiembre de 2017.

La negativa de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a tan siquiera discutir la idea de venderle a Groenlandia, provocó que Trump cancelara una visita a ese país. “Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", afirmó el lunes Frederiksen.

Todo comenzó, recuerda el diario, como un titular que parecía de la publicación satírica The Onion.

Pero, la cancelación de la visita ha sido un desaire para la reina Margarita II, que había extendido la invitación a Trump y a la primera dama Melania Trump, y una nueva mancha en la política exterior de esta administración estadounidense.

"¿Qué tendrá que decir Jenniffer González sobre esto?", cuestionó en Twitter el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá a la comisionada residente en Washington en torno a la broma que se le atribuye a Trump.