La gobernadora Wanda Vázquez y el secretario de Educación, Eligio Hernández, anunciaron hoy, martes, que han identificado los fondos presupuestarios para inspeccionar los daños estructurales en las 856 escuelas públicas del país.

“No va a haber ningún niño en una escuela, que no esté segura ni tengamos la certificación (de parte de los ingenieros)”, comentó la gobernadora durante una conferencia de prensa en la sede del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Vázquez explicó que los ingenieros estructurales certificarán que las escuelas cumplen con los parámetros de seguridad y que no están en riesgo de colapso ni tienen daños mayores. “Una vez ellos nos certifiquen que las escuelas cumplen, que no han recibido daños mayores y que los niños no corren riesgo ni los maestros ni ningún personal del Departamento de Educación corre riesgo, pues entonces se dará a conocer ese resultado”, contestó.

✉ Email Aurea Santiago, encargada del comedor de la escuela Agripina Seda en Guánica, recorre los escombros del recinto que colapsó tras el temblor.

Santiago indicó que prácticamente vio toda la construcción del plantel en el cual su papá también laboró.

Apenas unos cuantos escritorios se salvaron del colapso total de la edificación.

La estructura no aguantó el temblor de magnitud 6.4 que se registró a las 4:24 a.m., ni el sismo subsiguiente de magnitud 5.6.

El edificio de tres pisos colapsó casi en su totalidad en varias partes.

La escuela servía a un total de 434 estudiantes.

Por suerte, la escuela no estaba abierta al momento de ocurrir el temblor luego que el gobierno atrasó el inicio de clases.

La escuela Agripina Seda fue uno de 11 planteles en Guánica que sufrieron daños moderados o severos a causa de los temblores.

Santiago dijo a El Nuevo Día que "jamás pensé que iba a pasar esto. Es una tristeza para Guánica".

César González, comisionado de seguridad de Educación, e Iris Berríos, superintendente de la región Ponce, inspeccionan la estructura de la escuela.

Varios perros se dieron la tarea de explorar los escombros pese al peligro latente de que la estructura continuará derrumbándose.

La mayoría de los edificios del plantel colapsaron, y los que quedaron en pie parecían haberse jamaqueado de un lado a otro.

González dijo que "Hasta este momento, tenemos 11 escuelas, de 73 que se han inspeccionado, y que han sufrido daños".

Reynaldo Cancel Santos laboraba como conserje de la escuela y también llegó hasta el edificio para ver los daños.

Santos, en la foto junto con Santiago, indicó que llevaba 16 años trabajando en la escuela.

González dijo que hay preocupación en la agencia sobre cuántas de las 856 escuelas en la isla pueden resistir un temblor mayor.

El comisionado de seguridad de Educación añadió que el total de escuelas con daños estructurales podría aumentar.

Sobre las expresiones emitidas en la mañana por el secretario de Educación, en cuanto a que aproximadamente el 95% de las escuelas no cumplen con los códigos de construcción, la gobernadora confirmó que la mayoría de las escuelas se construyeron con códigos anteriores, que existían previo al huracán María.

“Son fabricadas con códigos diferentes. Por eso es importante la determinación que tomó el secretario de Educación, para que se examine el 100% de las escuelas, para que todos estemos seguros de que van a estar seguros nuestros niños”, contestó.