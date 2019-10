Al ineficiente servicio de transportación que reciben los viequenses, se suma la revelación de que el alcalde Víctor Emeric firmó un contrato para cederle a la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) las instalaciones del área de Rompeolas, en el Muelle Mosquito, y trasladar allí el actual terminal ubicado en Isabel II.

Ese fue uno de los detonantes que provocó, la noche del lunes, que viequenses indignados impidieran la salida de la directora de la ATM, Mara Pérez, del terminal de lanchas de Vieques. La información salió a relucir en una audiencia de la Legislatura Municipal en la que Pérez dio a conocer el contrato.

“Quisimos hacerle ver a Mara (Pérez) lo que se siente (decir): ‘Me voy en la lancha de tal hora y la lancha no sale a tal hora’. Ella, desde San Juan, no puede saber lo que nosotros sentimos. Eso fue para que sientas lo que siento. No es lo mismo que te hagan el cuento, a que tú lo vivas”, contó la viequense Carmen Valencia.

Aseguró que los viequenses le pidieron a Pérez, a su salida de la audiencia pública, que se reuniera con ellos. “Pero se metió en la oficina de boletería del muelle”, relató Valencia. Allí, Pérez estuvo hasta cerca de las 2:00 a.m. cuando logró ser trasladada a Ceiba.

El líder viequense Vicente Rosario indicó que Pérez intentó salir de Vieques utilizando como mecanismo de negociación la salida de una lancha que estaba atracada en el terminal de Ceiba con destino a Vieques, cuyos pasajeros aguardaron largas horas mientras se desarrollaba la manifestación en la Isla Nena.

La viequense Yadira Colón sostuvo que vio cuando Pérez fue sacada de la Isla Nena abordo de una embarcación de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA). Esta información fue confirmada ayer por el Departamento de Seguridad Pública.

“Yo la vi cuando salió con sus ayudantes. Ya los manifestantes se estaban yendo y nosotros habíamos llegado en la lancha desde Ceiba”, contó Colón.

En declaraciones escritas, Pérez dijo sentirse “muy apenada” del incidente ocurrido el lunes.

“Tanto los viequenses como los culebrenses, saben de mi compromiso, interés y dedicación para atender los reclamos y solucionarlos en la medida que nos sea posible para lograr el servicio de transporte marítimo que ellos se merecen”, indicó la funcionaria, tras declinar un pedido de entrevista de este medio.

Pero el líder viequense Ismael Guadalupe recordó que llevan años en pie de lucha. Primero, exigieron el cese de los bombardeos en sus tierras y la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos, lo que lograron tras años de lucha en 2003. Ahora, dijo Guadalupe, la lucha no termina hasta que se les garantice un servicio de transporte marítimo digno, que les permita mejorar su calidad de vida.

La ausencia de un transporte colectivo confiable impide que tanto viequenses como culebrenses tengan servicios de salud y educación adecuados. Hasta su alimentación se ve afectada por la interrupción y cambios en el itinerario de las lanchas.

“Son muchos los reclamos que tenemos”, dijo Guadalupe, quien el próximo lunes tendrá una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para explicarle todos los problemas que aquejan a los residentes de Vieques y Culebra.

Recalcó que buscan acción y “lo primero” que exigen es la destitución de Pérez.

Ayer, la gobernadora dijo que atender los problemas de Vieques y Culebra es una de una de sus “prioridades”.

“Es un problema de años, pero tengo el firme propósito de resolver el problema”, afirmó Vázquez Garced.

Por su parte, el alcalde de Vieques no respondió ayer a un pedido de entrevista de El Nuevo Día.

Contrato “nulo”

El presidente de la Legislatura Municipal de Vieques, Gipsy Córdova, adelantó que buscará asesoría legal por enteder que el contrato -firmado por Emeric y el exdirector de la ATM Juan Maldonado- es nulo.

“Si no, vamos a solicitar en los tribunales la anulación de ese contrato”, afirmó.

“No hemos dado el visto bueno para ese contrato. Y, para nosotros, es un asunto contrario a la ley porque la Ley de Municipios Autónomos estipula que toda venta, traspaso o alquiler municipal necesita la aprobación de la Legislatura”, agregó.

El contrato, en poder de este diario, establece una renta de 10% de los ingresos netos del terminal para el municipio.

Los viequenses, según líderes comunitarios, se oponen al traslado del muelle. “Allí, no hay nada. No hay población, estacionamiento, tiendas, seguridad. No hay nada”, afirmó Rosario.