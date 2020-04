El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo, urgió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) desistir de imponer las reducciones en las asignaciones presupuestarias que recibe la institución del Fondo General, ante el impacto que tendrá a causa del COVID-19.

En una misiva dirigida a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, el presidente universitario detalló que se evalúa las pérdidas que experimentará la UPR ante ingresos que no recibirá en lo que queda del año fiscal tras la interrupción de clases presenciales por el novel coronavirus. De inmediato, la administración universitaria prevé que no recibirá la totalidad de los $65.3 millones contemplados en su presupuesto producto de la Ley de Juegos de Azar.

“Los fondos por las máquinas de juegos de azar que la universidad recibe no serán una fuente de ingresos para lo que queda del año fiscal 2020 y el impacto en el año fiscal 2021 aún no se ha determinado”, expresó Haddock Acevedo.

No obstante, en una carta enviada hoy a la administración universitaria, Jaresko no ofreció una respuesta directa a la petición de Haddock Acevedo y se limitó a indicar que evalúan la situación económica del gobierno.

“Dada la realidad sin precedentes que Puerto Rico enfrenta con el COVID-19, entendemos el contexto de su carta”, señaló Jaresko. “Estamos, como siempre, disponibles para reunirnos a su conveniencia para discutir este asunto. La JSF apoya los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico para estabilizar y atender los retos del COVID-19 y anticipamos una continua colaboración con la UPR para asegurar una educación de la más alta calidad en la institución más efectiva y eficiente posible”, añadió.

La UPR recibe ingresos gubernamentales de varias fuentes, pero la principal es la asignación que sale del Fondo General. En el pasado, estos fondos se asignaban mediante una fórmula presupuestaria calculada a base de los ingresos del Fondo General de años anteriores, pero la fórmula fue congelada en el 2014. La misma estuvo congelada hasta el 2017, cuando se asignaron $834 millonesa la UPR, y desde entonces esa cifra se ha reducido anualmente.

Este año fiscal, la UPR recibió $501 millones en fondos del gobierno central.

El plan fiscal revisado aprobado el 30 de marzo por la Junta de Gobierno de la UPR detalla una reducción de $51 millones adicionales en las asignaciones gubernamentales que recibe el sistema universitario. Ese día, se aprobó una moción, de forma unánime, para solicitar a la JSF que deje a un lado los recortes presupuestarios para la universidad.

“La universidad ya ha ejecutado medidas que tendrían un impacto de $1,500 millones del año fiscal 2019 al 2025, un 88% de la meta final. Las medidas que ya han sido implementadas incluyen, pero no están limitadas a, aumentos en la matrícula para estudiantes subgraduados y graduados aumentos en las cuotas y pagos, reducción de unos 1,200 empleados a tiempo completo del año fiscal 2018 al 2020, y reducción en los beneficios marginales, entre otros”, lee la comunicación escrita.