La embarcación Big Cat Express, una de las cuatro naves alquiladas por la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) para dar servicio a las islas municipios, fue movilizada al muelle de San Juan a Cataño para reforzar la movilización durante las Fiestas de la Calle Sebastián, lo que dejaría a los culebrenses con solo una lancha de pasajeros disponible para transportarse.

La ATM, sin embargo, advirtió que, en la alternativa, dejaron disponible para Culebra un ferry de carga de la agencia.

Mientras, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez exigió que se le dé marcha atrás a la decisión de la ATM porque “no fue la mejor decisión”.

Los residentes en Culebra manifestaron molestia e indignación con la movida, ya que el catamarán Big Cat Express es una de las dos embarcaciones con las que cuentan para transportarse entre la isla municipio y la isla grande.

“Esto es el colmo de las faltas de respeto, que pongan el turismo y los intereses económicos de San Juan por encima de los residentes. Se colmó la copa. Es un insulto, una bofetá”, dijo la líder culebrense Dolly Camareno.

“Es una vergüenza que hagan esto. Nunca nada de lo que han hecho lo han consultado con la comunidad”, enfatizó.

El malestar también fue expuesto en las redes sociales. Uno de los que se quejó fue el legislador municipal en Culebra del Partido Nuevo Progresista Misael Feliciano Monell, quien cuestionó el traslado de la nave hasta San Juan.

“Una pregunta, si el contrato de Puerto Rico Fast Ferry especifica que navegarán de día ´sunrise and sunset´, me imagino que ese contrato establece cuál es su uso y qué rutas. Es algo que pienso si alguien me ayuda con esa información. Porque no creo que cuando firmaron ese contrato pensaron en las fiestas de la calle San Sebastián, si no en un servicio para las Islas municipios”, colocó el legislador en su cuenta de Facebook.

Desde octubre, la ATM contrató a la empresa Puerto Rico Fast Ferry, por $15 millones, a un plazo de un año, para el arrendamiento de las embarcaciones privadas Schooldic Explorer, Big Cat, Mr. Evan y Mr. Cade. Sin embargo, tanto los culebrenses como los viequenses, han denunciado que, aunque dos de esas naves son para carga, solo llevan pasajeros.

Además, han dicho que las embarcaciones privadas no viajan de noche ni tampoco cuando hay mal tiempo en el mar. También objetan el cambio de terminal de Fajardo a Ceiba para el transporte marítimo hacia las islas municipio, lo que, según argumentan, ha empeorado el servicio.

El director de la ATM, José Maldonado, dijo que, aunque movilizó la nave a San Juan, a cambio dejaron disponible para Culebra el ferry de la agencia, Cayo Blanco.

“Big Cat va a estar fuera, en la Bahía de San Juan, hasta el domingo. Ya el lunes se reintegra a las embarcaciones (ubicadas en el terminal) de Ceiba”, apuntó el funcionario en entrevista telefónica.

“Cayo Blanco hace más pasajeros, 600 pasajeros. Es el mismo servicio e itinerario lo que se está proveyendo”, agregó.

Pero Camareno dijo que la inconsistencia con el itinerario persiste. “Nunca sabes. Eso es un cambia cambia”, afirmó.

Mientras que el presidente cameral sostuvo que los residentes de Culebra “merecen contar con un servicio óptimo todo el tiempo. Si se avería una embarcación, como ha sucedido en el pasado, entonces se quedan sin la transportación y esa no es la idea”.

“Toda decisión que se tome sobre la transportación marítima debe ser avisada con suficientemente tiempo y se debe discutir con todos los sectores, como se hizo con el proceso de cambiar la ruta de Fajardo de Ceiba”, dijo Méndez.

Maldonado justificó el traslado de la embarcación a San Juan porque, durante las Fiestas de la Calle San Sebastián, se experimenta “un aumento sustancial en el flujo de usuarios de Cataño a San Juan”. “Todos los años se ha traído una embarcación de la flota de Fajardo, en aquel entonces. Este año no es distinto”, destacó.

El titular de la ATM rechazó que la movida sea perjudicial, aun con los problemas recientes que ha experimentado el transporte marítimo a las islas municipios.

“No es negativo porque yo tengo a mi disposición las embarcaciones necesarias para proveerles el servicio. Estoy cambiando una embarcación por otra y de mayor cabida”, sostuvo.

“Lo imprudente sería que tuviera un montón de gente esperando en las Fiestas de la Calle San Sebastián cuando tengo flota en Ceiba”, aseveró Maldonado.

Culebra se quedará, durante la ausencia del Big Cat Express, con las embarcaciones de la ATM Cayo Blanco y Cayo Largo, está última es de carga.

Rechazó que el contrato con Puerto Rico Fast Ferry haya sido exclusivamente para atender a los pasajeros hacia las islas municipios.

“Tenemos un contrato para suplementar la flota, y la flota no le pertenece a Vieques o a Culebra. Es la flota de la ATM, y de acuerdo con el servicio, utilizo la flota como mejor me puedan dar el servicio. No se le ha reducido el servicio, por el contrario, se le está aumentando la capacidad durante estos días”, sentenció.