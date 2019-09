Viequenses y culebrenses reconocieron este domingo que están cansados de hacer los mismos reclamos a los gobernadores de turno que habitan en Fortaleza, pero advirtieron que su lucha continuará y no cesará hasta que se vea el fruto de sus exigencias.

Con eso en mente, anunciaron que este próximo sábado 14 de septiembre realizarán un evento que han denominado “Caminata por Vieques y Culebra” para exigir un servicio efectivo en el transporte marítimo, servicios dignos de salud, instalaciones adecuadas en el terminal de Ceiba, un itinerario confiable, acceso a los boletos y, sobre todo, participación en las decisiones que afectan a las dos islas municipio.

Los viequenses y culebrenses exigen que la gobernadora Wanda Vázquez Garced se exprese con relación a los problemas que aquejan a estos puertorriqueños, que explique cuál es su política pública en medio de un proceso de privatización del transporte colectivo y cuando aún el gobierno no atiende sus denuncias.

“Exigimos una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que escuche de primera mano realmente lo que pasamos. Tiene que dar participación ciudadana a nuestros pueblos”, exigió la culebrense Dolly Camareno.

El líder viequense Ismael Guadalupe dijo que la ineficiencia del transporte colectivo afecta todos los aspectos de su diario vivir. Precisó que los estudiantes de nivel primario a secundario así como los universitarios no reciben una educación adecuada. Los viequenses y culebrenses no tienen servicios de salud completos en sus islas y los que recurren a la isla grande, ven interrumpidos sus tratamientos por el transporte marítimo deficiente.

“Estamos pidiendo que se cree una comisión independiente para estudiar todos esos casos porque van a encontrar que son muchas las muertes”, afirmó.

“En Vieques las muertes se esconden. Ha muerto tanta y tanta gente que lo que hacen es que los bajan de las lanchas para decir que murieron en el terminal o en la ambulancia”, dijo Guadalupe sin olvidar la muerte de un viequense que se produjo la semana pasada a bordo de una embarcación cuando sufrió un infarto.

También Guadalupe denunció que la Ley 113 del 2016 se violenta a diario. Ese estatuto da prioridad a los viequenses y culebrenses durante el proceso de abordaje de las lanchas.

Carmen Valencia, también residente de Vieques, cuestionó cómo la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) mantiene un sistema de boletería desigual para los residentes de las dos islas municipio. Explicó que, a diario, acuden a la boletería a comprar boletos y solo les venden el de ida y no el de regreso.

“Uno tiene esa incertidumbre: pobre volver en la tarde o en la noche. Hay gente que ha llegado a las 2:00 de la mañana. Es inhumano lo que están haciendo con nosotros. Cambian el itinerario hoy, mañana vuelven y lo cambian”, dijo Valencia.

Contrastó esa situación con el trato que reciben turistas a los que se les vende los boletos de ida y de vuelta.

Guadalupe dijo que la venta de boletos por internet no resuelve los problemas para los residentes de las islas municipio porque la mayoría no domina la tecnología. Además, Camareno sostuvo que al intentar comprar boletos de manera electrónica no hay disponibles para residentes.

Por ende, los viequenses y culebrenses acusaron al gobierno de impulsar el turismo desplazando así a los residentes.

“Le preocupa más si los hoteles están llenos o no están llenos”, apuntó Guadalupe.

Acusaron a la directora de la ATM, Mara Pérez, de no tener el conocimiento necesario para atender las necesidades y los problemas de los viequenses y culebrenses.

Aunque El Nuevo Día pidió entrevista con Pérez, se informó que no estaría disponible “por una situación personal”.

El viequense Hugo Quiles, por su parte, denunció la hostilidad y el trato “inhumano” que reciben de empleados de la compañía Génesis, contratada por la ATM para servicios de seguridad. Agregó que algunos empleados de la ATM tampoco saben cómo dar un trato digno a los viequenses y culebrenses.

Los portavoces de Vieques y Culebra condenaron el proceso que lleva a cabo el gobierno y que está atrasado para hacer una alianza público privada que se encargue del transporte marítimo. Como preámbulo a esa transacción, el gobierno mantiene alquiladas cuatro embarcaciones que dan servicio a las islas municipio, pero no dan viajes de noche y tampoco transportan carga. El más reciente contrato con la empresa Puerto Rico Fast Ferries fue por $10 millones.