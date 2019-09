La gobernadora Wanda Vázquez anunció esta noche que las clases en el sistema público continúan suspendidas, pero los empleados del gobierno sí tendrán trabajo luego del paso de la tormenta tropical Karen por Puerto Rico.

“Tras el boletín de las 8:00 p.m., he determinado cancelar las clases en el sistema público mañana, miércoles, dado a que hay varios planteles escolares que están utilizándose como refugios. Por otro lado, se pronostican lluvias fuertes esta noche y en la madrugada en el área este que pueden requerir la utilización de los planteles como refugios. De igual manera, he sido informada que se pronostica que las condiciones del tiempo vayan mejorando para mañana. Por esto es importante que se reanuden las labores de los empleados públicos. No obstante, les exhorto y es mi llamado a todos a que deben de tomar sus precauciones. De entenderlo necesario por las condiciones del tiempo, notifiquen a sus supervisores en caso de no poder asistir a sus centros de trabajo”, indicó Vázquez Garced.

La gobernadora agregó que se comunicó con el juez administrador de Tribunales, Sigfrido Steidel, quien le informó que igualmente en los tribunales mañana será un día normal de trabajo.

Más temprano, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román sostuvo que no se ha reportado incidentes hasta el momento. Sin embargo, se mantienen atentos a la comunidad Tropical Beach en Naguabo y Parcelas Pons, en Utuado.

El comisionado del NMEAD, Carlos Acevedo, precisó que se está exhortando a los residentes de la comunidad Tropical Beach que desalojen el área por ser un área costera que pudiese afectarse por las lluvias que trae la tormenta Karen. Mientras que, en Utuado, el río se salió de su cauce y dejó sin una de dos salidas a los residentes de las Parcelas Pons.

“Tienen acceso y comunicación por Jayuya. Estamos verificando el estado del puente tras la crecida del río”, afirmó el funcionario.

Asimismo, Román dijo que los ríos Tanamá, en Utuado; Samas en Jayuya y Guayanés, en Yabucoa se salieron de su cauce.

“Ya las aguas volvieron a su cauce”, señaló Román.

Mientras que, en el pueblo de Jayuya, en la carretera 144 y en Utuado en la carretera 140, de Utuado se reportaron deslizamientos de terreno, informó Román.

De los 359 refugios, permanecen abiertos 87, aunque solo está en uso 21 con 97 refugiados, informó Román. Los refugios abiertos están ubicados en Luquillo, Ponce, Guayanilla, Canóvanas, San Juan, Guaynabo, Yabucoa, Corozal, Caguas, Humacao, Coamo, Manatí, Arroyo, Guánica, Las Piedras, Rio Grande, San Sebastián, Gurabo y Comerío.

Tras las críticas que surgieron en los llamados refugios de emergencia, el secretario del DSP aclaró que no son para hacer procedimientos médicos sino para que personas que necesiten de luz para la operación de algún aparato electrónico. Los refugios médicos están ubicados en San Juan, Fajardo, Ponce y Arecibo. Inicialmente, se mencionó que estos lugares debían tener personal médico, pero tras un recorrido se corroboró que no había tal personal.

“Actualmente en estos refugios no hay nadie”, afirmó Román.

El meteorólogo Ernesto Morales dijo que permanece vigente una vigilancia de inundaciones repentinas para toda la isla vigente hasta mañana en la tarde.

“El sistema se ha desorganizado bastante”, dijo el meteorólogo.

“No es momento de bajar la guardia ya que el potencial continúa siendo alto para que ocurran fuertes lluvias, especialmente en el sur y este de Puerto Rico”, agregó.

La tormenta Karen se encontraba en la latitud 18.0 norte longitud 65.8 grados oeste, de acuerdo con el boletín de las 5:00 p.m. Se mueve hacia el norte a 8 millas por hora y tiene vientos de 45 millas por hora.

Morales sostuvo que la lluvia intermitente, no consistente, continuará por los próximos días.