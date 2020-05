La gobernadora Wanda Vázquez Garced aseguró hoy, viernes, que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) "está lista" para responder durante cualquier emergencia que se suscite durante la nueva temporada de huracanes que se anticipó como una "hiperactiva" para este año, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

La mandataria ofreció sus declaraciones durante una conferencia de prensa desde las instalaciones del almacén general de la AEE en Palo Seco que, destacó, está "lleno de materiales" para suplir las necesidades que requieran los equipos de ingeniería de la corporación pública en caso de tener que restablecer el servicio eléctrico o atender cualquier contratiempo en el sistema.

"Hoy les informo que la Autoridad de Energía Eléctrica cuenta con suficientes materiales y equipo y se han invertido $135 millones para suplir a la Autoridad de Energía Eléctrica durante cualquier emergencia. Hay 48 unidades nuevas para la flota para una debida y equipada respuesta para atender la emergencia. Hay 4 helicópteros para atender la emergencia. Y ya la Autoridad de Energía Eléctrica cuenta con acuerdos de colaboración con compañías de los Estados Unidos para que apoyen en la restauración del servicio en caso de que sea necesario. Hay equipo de comunicaciones satelital en todas las áreas. Hay 160 operadores en los Centros del Servicio Al cliente. Y personal equipado para un mejor desempeño", detalló Vázquez Garced.

La ejecutiva dijo, a su vez, que solicitó mantener un programa activo de poda y desganche preventivo en los árboles para brindar estabilidad en el sistema eléctrico.

"Hace años atrás este almacén estaba vacío y ahora podemos ver que se han invertido los $135 millones para tener equipo en la autoridad. Además, los acuerdos con aquellas compañías de los Estados Unidos establece que tengan sus equipos aquí para que no tengamos que sufrir las consecuencias del pasado", abordó.

La conferencia se da un día después de que la Autoridad de Energía Eléctrica confirmó que las intensas lluvias que afectaron ayer sectores del interior, oeste y la zona metropolitana provocaron que sobre 70,000 abonados se quedaran sin servicio eléctrico.

Sin embargo, el director de la AEE, José Ortiz, estableció que el leve apagón de ayer no es reflejo de que el sistema está débil, sino que se protegió por las tormentas eléctricas que se generaron.

"Es importante que se entienda que cuando pierdes el servicio de unhuracán no es lo mismo cuando lo pierdes por una tormenta eléctrica. Ayer el sistema operó como debe operar. No es que la luz se fue por una lloviznita es que el sistema está hecho para que el sistema está hecho para que los rayos no entren a su hogar. Por eso es que llegamos a tener hasta 70,000 abonados sin luz, porque el sistema se protegió. No es la lluvia, la lluvia lo que causó es que las brigadas se pueden tardar en revisar el sistema", justificó Ortiz.

"Es importante saber que cuando usted tiene esta situación no es que el sistema está fácil, es que el sistema se está protegiendo como un ingeniero lo diseñó hace 40 años atrás y se sigue diseñando así. [...] El sistema obviamente tiene máquinas viejas. Estamos trabajando para enfocarnos en las microredes y tener un sistema que se verifique a sí mismo y que no tenga que ir una brigada a verificarlo presencialmente", abordó.

Sin embargo, en plena conferencia se fue la luz en el almacén de Palo Seco, pero Ortiz dijo que "no fue un apagón, sino una transferencia de energía del sistema a generadores".

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) pronosticó que este año la temporada de huracanes tiene un 60% de estar por encima de lo normal.

Al inicio de la conferencia, el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología Roberto García advirtió que es imperativo que la ciudadanía tome en cuenta el pronóstico puesto que todas las condiciones climatológicas estarán aptas para permitir el desarrollo de varios ciclones tropicales.

"Solo toma uno para causar pérdidas de vida y materiales. Pérdida de vidas no tenemos que ver si estamos preparados, porque todos los años vemos la formación de sistemas que salen de África. Pero sí siempre veremos pérdidas materiales. [...] Siempre digo que Puerto Rico y las Islas Vírgenes están en la autopista de los huracanes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos justo en el área de los sistemas cuando se mueven hacia el oeste y, por lo tanto, tenemos que estar preparados desde el inicio de la temporada", estableció García en un mensaje grabado.

Vázquez Garced indicó, también, que el Departamento de Seguridad Pública está preparado para atender cualquier emergencia. Específicamente, el Negociado de Manejo de Emergencias y Manejo de Desastres (NMEAD), según la gobernadora, realiza todas las guías en colaboración con FEMA para atender todas las emergencias en caso de que sea necesario.