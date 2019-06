La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, esperará a que el exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, comparezca de forma voluntaria a declarar bajo juramento sobre las alegaciones de corrupción en la agencia que dirigía o será citado oficialmente.

La secretaria convocó a una conferencia de prensa a partir de las 11:30 a.m. Podrás verla en directo aquí:

“Tiene un emplazamiento porque es una persona que está alegando que ha sido víctima de extorsión, así que es una persona que es perjudicado. Le vamos a dar esa oportunidad”, sostuvo Vázquez.

Agregó que si “no llega aquí con la información para prestar declaración jurada, vamos a tomar otras medidas para poder tener esa información y que él venga aquí al Departamento (de Justicia)”.

“En un planteamiento tan grande como ese, el más interesado debe ser él. Así que yo espero que el emplazamiento que se le hizo al exsecretario sea positivo y de propia voluntad. No quisiéramos llegar a una citación”, advirtió.

Asimismo, indicó que procederán de igual manera con el hijo del exsecretario, quien ha hecho alegaciones contra el gobernador Ricardo Rosselló.

“Todo eso va a ser objeto de investigación y objeto de aquellas preguntas que nosotros entendamos que necesitamos para que se dé esa investigación. Son manifestaciones muy serias”, dijo Vázquez.

“Esta información es nueva para nosotros. Nunca se nos trajo a la atención. Así que entiendo que todo debe ser investigado y necesitamos que el exsecretario venga al departamento. Si no viene, pues vamos a tomar otras medidas”, añadió.

La funcionaria dijo que por el momento “es prematuro todavía” tomarle una deposición al gobernador sobre las alegaciones.

“Vamos a ver qué informaciones ellos aportan. Y, de ahí, partiremos con un plan de trabajo para la investigación que vayamos a hacer”, expuso.

Por otro lado, la titular de Justicia dijo que han colaborado con las autoridades federales en la investigación que llevan a cabo en la Administración de Seguros de Salud (ASES).

No obstante, dijo que por el momento Justicia estatal no entrará para no afectar el curso que lleva la federal.

“Con relación a ASES hay una investigación. Hemos colaborado con las agencias federales. No vamos a intervenir en eso por el momento para no intervenir con esos testigos que ya están siendo citados por la agencia federal”, dijo Vázquez.

“Una vez concluyan su investigación,si hay algo estatal que nosotros podamos intervenir, lo vamos a hacer. Ya lo hemos hablado con ellos”, comentó.

¿En el Departamento de Salud, también?, le preguntó El Nuevo Día.

“Sí, en todos los casos. Obviamente, si yo cito un testigo que ellos están citando y solicito unos documentos que ellos están solicitando, voy a interferir en esa investigación”, explicó. “Lo hemos hemos hablado. Vamos a esperar que el gobierno federal termine esa investigación y una vez ellos terminen, si hay algo estatal, vamos a intervenir”, afirmó.

Maldonado había dicho que la “mafia institucional” en Hacienda estaba relacionada a la venta de influencias, destrucción de documentos, acceso a datos de contribuyentes privados y otorgamiento de licencias falsas.