El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, confirmó este miércoles que la reunión para la que fue citada ayer la exsecretaria del Trabajo Briseida Torres, a solicitud de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, era para despedirla.

El funcionario dijo que Torres sí llegó a la mansión ejecutiva con una carta de renuncia “que le entregó a la mano a la gobernadora”, pero ya en ese momento la decisión estaba tomada.

“Obviamente era inaceptable la situación de lo que estaba ocurriendo cuando la gobernadora ya se había reunido con ella desde hace varios meses para poner a su disposición todos los recursos que ella necesitara para que esta situación pudiera ir más fluida y con un proceso más cómodo. […] Claro, la decisión de la cita y el cambio de hora a solicitud de la gobernadora era, en efecto, para esos fines (solicitarle la renuncia)”, estableció Soto en entrevista radial (Radio Isla 1320).

Torres dijo ayer que su salida era por razones personales que le impedían continuar en la posición.

“En las pasadas 24 horas me ha surgido una situación personal que no puedo posponer y a la que le tengo que dedicar gran parte de mi energía, lo cual me limita el dedicarle al DTRH el tiempo que require y se merece. Estoy segura de que los proyectos que están encaminados y el esfuerzo de los empleados garantizarán la continuidad de los servicios”, expresó en un comunicado de prensa.

En un inicio el portavoz del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Javier Villa, comunicó que la renuncia de Torres era efectiva el 15 de junio, pero el secretario de Asuntos Públicos insistió hoy en que fue inmediata y que, por tal razón, se designó a Carlos Rivera Santiago para la posición.

“Junto a los compañeros del Departamento del Trabajo lo que se espera del licenciado Rivera es que se agilice el proceso y se dé cara todo el tiempo y se explique detalladamente dónde estamos y cuáles van a hacer los procesos para que esto avance y la gente reciba el dinero”, acotó Soto sobre la designación de Rivera Santiago.

Rechazó explicar cómo sería el proceso para corregir los problemas de logística en el manejo de las solicitudes del desempleo en el DTRH y, en su lugar, dejó en manos de Rivera Santiago ofrecer al país su plan de trabajo para comenzar tan pronto sea confirmado en el Senado.

“La posición de la gobernadora sigue igual. Vamos a poner todos los recursos necesarios que el secretario necesite para atender el proceso”, puntualizó Soto.