Pese a que hay miles de áreas susceptibles a derrumbes, más de 30,000 familias viviendo en hogares con toldos y una red energética inestable, la gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo ayer que el gobierno está preparado para atender cualquier emergencia provocada por la tormenta tropical Dorian, que debe pasar al sur de la isla mañana miércoles.

“Al pueblo, tranquilo. Vamos a seguir hacia adelante. Estamos listos y vamos a rogarle a Dios (que el sistema atmosférico) se desvíe y que no pasemos de nuevo por esa experiencia”, afirmó la gobernadora en lo que fue su primera conferencia de prensa manejando un fenómeno atmosférico.

Cuestionada por El Nuevo Día, Vázquez Garced indicó que respuesta del gobierno esta vez será distinta a la que se hubo en el 2017 tras el paso del huracán María.

“Al día de hoy, la respuesta que tiene el gobierno es diferente ante esta emergencia”, sostuvo.

“Lo que queremos decir es que ante una situación que se avecina, la respuesta del gobierno y de las diferentes agencias va a ser diferente porque sí están preparadas”, agregó la primera ejecutiva durante la conferencia de prensa en la sede del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, en San Juan.

El primer tema que abordó Vázquez Garced fue la estabilidad de la red eléctrica y los preparativos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para afrontar la tormenta tropical.

Ante la posibilidad de que el sistema eléctrico sea afectado, la gobernadora destacó que el inventario de equipo y piezas de reemplazo de la AEE es mayor que el que tenía en el 2017 y que ya la corporación pública firmó 33 acuerdos con empresas energéticas estadounidenses.

“La AEE cuenta hoy con un inventario de sobre 23,000 postes, más de 120,000 luminarias y sobre 7,400 transformadores”, indicó la gobernadora.

“Previo al paso del huracán María, no contaban con dichos materiales y solo tenían un inventario ascendente a $22 millones, cuando ahora el mismo está en $141 millones”, afirmó.

La mandataria, sin embargo, no abordó -aunque se le pidió una reacción- la información divulgada ayer por este diario de que 11 de las 16 unidades principales que tienen las generatrices de laAEE estaban fuera de servicio.

Al día de ayer y cuando solo faltaban 72 horas para el paso de la tormenta Dorian, en la central Costa Sur, en Guayanilla, solo la unidad 6 estaba en funcionamiento. Mientras, en la central Aguirre, en Salinas, la unidad 2 estaba fuera de servicio, lo que solo deja en operaciones la unidad número 1, de acuerdo con un informe sobre la operación diaria de la AEE.

El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, dijo que la información publicada era “incorrecta”. No obstante, no proveyó un informe completo sobre las unidades que estaban en operaciones y solo señaló que tres de las 11 unidades que El Nuevo Día reportó que no estaban en servicio sí operaban.

Señaló que en Palo Seco no solo estaba funcional la unidad 3, sino la 4 también y que en la central San Juan estaban operando las unidades 5, 6 y 9.

Ortiz además informó que las unidades 5 y 6 de la central Costa Sur estaban funcionando, aunque un comunicado de prensa de la corporación pública enviado en la tarde informó que la unidad 5 entraría en operaciones hoy.

El funcionario además reconoció que hay otras cuatro unidades -dos en la central Palo Seco y dos en la central San Juan- cuyo uso está limitado debido a que incumplen con regulaciones ambientales.

“Al día de hoy, nuestra demanda máxima está en unos 2,700 megavatios al día. Tenemos unos 600 en adición que no se están usando y mañana entra otra unidad que estaba en mantenimiento. O sea, que estaremos más o menos en 1,000 megavatios de reserva”, indicó Ortiz.

“Es normal que un sistema que tiene tanta capacidad y en exceso, como el de Puerto Rico, y las unidades son tan antiguas, pues están siempre en mantenimiento”, agregó Ortiz.

Pero la reserva de la AEE debe ser la mitad de su demanda máxima que si es de 2,700 megavatios, debe ascender a los 1,350 megavatios.

Preguntado sobre qué haría la AEE distinto a su desempeño tras el ciclón María, cuando el sistema energético completo colapsó, Ortiz dijo que el sistema de transmisión está “más sólido”.

“Si eso no se cae, lo que quedaría de resolver es el sistema de distribución. Ese sistema es mucho más sencillo de resolver porque no se necesita helicóptero. Tenemos el inventario”, indicó.

Hasta ayer a las 8:00 p.m., la tormenta Dorian tenía vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora, informó el director del Servicio Nacional de Meteorología, Roberto García.

“El sistema está tratando de organizarse. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que todavía puede llegar a fuerza de huracán cuando esté pasando al sur de Puerto Rico”, afirmó García.

“El riesgo mayor de este sistema es la cantidad de lluvias que puede dejar”, agregó.

Ante ese escenario, Vázquez Garced urgió a la calma y a que cada puertorriqueño ejecute su plan de emergencias.

Horas antes, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, expresó preocupación por la vulnerabilidad de la red eléctrica.

Por su parte, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, reconoció que la red vial aún no se ha reconstruido tras el paso de María hace casi dos años.

“Hay sobre 1,000 deslizamientos y derrumbes (en carreteras) que se están trabajando, que siempre se dijo que iban a tomar tiempo”, sostuvo Contreras.

Orden de emergencia

Como parte de los preparativos para la tormenta tropical, la gobernadora informó que emitió una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia en Puerto Rico ante el paso cercano de la tormenta tropical Dorian.

También ordenó la congelación de los precios de artículos de primera necesidad, al igual que la congelación del margen de ganancias por la venta de combustibles.

Además, Vázquez Garced informó que las escuelas públicas ofrecerán clases hoy hasta la 1:00 p.m., mientras que los funcionarios públicos deben mantenerse informados para saber si el miércoles tienen trabajo.

Vázquez, a preguntas de este diario, reconoció los problemas que aún enfrenta la isla.

“Ciertamente, hay unos lugares donde todavía se está trabajando porque hay derrumbes, porque necesitan reparaciones mayores porque esperan por planteamientos que se hicieron a FEMA donde no han bajado los fondos para hacer los arreglos”, dijo.

“Las personas que todavía no tienen techos y que están con toldos, se van a tomar las medidas para que puedan estar protegidas”, agregó Vázquez Garced.

Precisó que dio instrucciones para que las familias que aún no tienen un techo seguro sean trasladadas, con carácter de prioridad, a refugios. En total, habrá 360 refugios alrededor de la isla, informó.

El secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, destacó que a casi dos años del huracán María, se estima que debe haber todavía de 25,000 a 30,000 residencias con toldos instalados.

Gil Enseñat estimó que debe haber entre 9,000 y 13,000 residencias con toldos en la zona entre Aguadilla y Ponce.

Respecto a las medidas tomadas para evitar que colapsen las comunicaciones, la gobernadora dijo que tras María se soterraron 1,000 millas de fibra óptica.

Asimismo, dijo que se llegó a un acuerdo con la AEE para “energizar con prioridad lugares donde el servicio es indispensable”.

Sobre cómo se manejará la distribución de gasolina, alimentos y productos, Vázquez Garced aseguró que se establecieron puntos de encuentro para transportistas y distribuidores de gasolina y diésel.

Inmediatamente después delhuracán María, la isla no solo quedó sin luz e incomunicada, sino que también no aparecían transportistas.