Al ser cuestionada sobre si se realizará la prueba del COVID-19, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo que no es necesario, puesto que no ha presentado síntomas relacionados al coronavirus, tras estar en contacto con la directora de Turismo, Carla Campos.

Campos, junto con empleados de esa corporación pública, abordaron el pasado domingo el crucero Costa Luminosa en el que viajaba la turista italiana de 68 años, junto a su esposo, dos de los casos que arrojaron positivo al virus la noche del viernes, tras permanecer recluidos desde el pasado lunes en el hospital Ashford.

Campos también estuvo en el Día Nacional de la Zalsa en el estadio Hiram Bithorn, donde un panameño que dio positivo al coronavirus asistió por cuatro horas.

“En estos momentos no tengo síntomas así que no cumplo con los criterios para tomar la muestra. Lo más importante es que nosotros exhibamos síntomas que, de alguna manera, sean indicativos como la tos y fiebre. Por eso es importante verificar a menudo la temperatura. En ese sentido, si no muestra los síntomas no debe preocuparse”, dijo durante una conferencia de prensa en La Fortaleza tras la confirmación de los tres casos de coronavirus en la isla.

Durante las declaraciones, Vázquez Garced le preguntó a la epidemióloga, Carmen Deseda, que estaba a su lado, si debía hacerse la prueba. Deseda le contestó que no.

“Lo que pasa es que lo hemos hablado anteriormente. El contacto que tuvo la ejecutiva de Turismo no fue directamente con la persona contagiada, sino que fue en otra parte del barco. Como saben, los CDC ha establecido una guía que la personas que está más cercana la persona contagiada de contacto, son seis pies de distancia alrededor. No cumpliéndose con esos requisitos, no viéndose los síntomas, no es necesario”, recalcó.

Sin embargo, se han registrado casos de coronavirus en los que los pacientes no han presentado síntomas y han contagiado a otras personas.