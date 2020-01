La gobernadora Wanda Vázquez rechazó hoy, miércoles, responder si conocía de la existencia del almacén que mantenía en Ponce el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) con suministros que no fueron utilizados para atender las necesidades de miles de refugiados a causa de los sismos reportados en el suroeste del país.

“Yo sobre ese particular no voy a hablar. Con relación al almacén no podemos desvirtuar, algo ocurrió en ese almacén, todo Puerto Rico lo sabe. Se tomaron las medidas para que, obviamente, se repartieran todos los suministros que había allí”, señaló Vázquez tras un recorrido por el campamento base ubicado en el estadio Mario “Ñato” Ramírez en Yauco.

Hoy trascendieron públicamente expresiones de la exsecretaria de la gobernación, Zoé Laboy y del excomisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, quienes aseguraron, por separado, que la gobernadora conocía de la existencia del almacén con suministros ubicado en el área de La Guancha en Ponce.

“El que tenga algo que decir con relación a eso que vaya al Departamento de Justicia, será citado por los fiscales y que preste declaraciones juradas. Sobre ese particular yo no voy a opinar. Puerto Rico se tiene que concentrar sobre lo que es importante ahora mismo que es la recuperación del sur. Yo no voy a entrar en controversias con nadie”, sostuvo la gobernadora, quien hizo el recorrido junto al ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes.

Ante preguntas de la prensa, Vázquez dio por atendido el asunto del almacén y señaló que el pueblo no puede detenerse en la controversia. “Mi conocimiento o no conocimiento de lo que había allí ya yo lo expresé. Ahora la concentración nuestra es continuar trabajando para levantar a Puerto Rico. Ese asunto del almacén, se tomaron las medidas, vamos a seguir adelante. El pueblo no se puede detener en una controversia que está resolviéndose”, puntualizó.

Durante las breves expresiones, Vázquez Garced, dirigiéndose al pueblo, les dijo que no permitan “que grupos con otros intereses desvíen la atención” que, a su juicio, debe estar centrada en la recuperación del área sur de país. El Nuevo Día le cuestionó si por grupos se refería a aquellos sectores que están pidiendo su renuncia y respondió que el mensaje era hacia “toda aquella persona que vive aislada de lo que es importante en Puerto Rico”.

“EnPuerto Rico y para la nación y para todos los puertorriqueños que nos ven desde los Estados Unidos, aquí lo importante es la recuperación y mi concentración y todos mis esfuerzos y de mi equipo de trabajo es levantar el área sur. Yo no voy a prestar atención a ninguna otra controversia”, sostuvo Vázquez Garced.

“No estamos en momentos de crear controversias de ninguna naturaleza. Pueblo de Puerto Rico, muy pendientes a aquellos que son personas que lo que hablan es de desastres y de asuntos negativos. Yo les traigo las noticias positivas”, señaló

Sobre si ha considerado renunciar al cargo, reclamo que regresará mañana a la calle en voz de diversos grupos que piden su salida del gobierno, respondió con un “de ninguna manera”.