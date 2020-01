Ponce - Durante una visita a Ponce para inspeccionar los daños tras el terremoto de 6.4 y sus réplicas, la gobernadora Wanda Vázquez reiteró que aún no sabe cuándo se restablecerá el servicio de energía eléctrica y aseguró que solicitará personalmente respuestas para ofrecerle al pueblo.

Vázquez dijo que iría personalmente a Costa Sur para conocer la situación, pero después de una breve reunión en la oficina técnica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en Ponce en la tarde de hoy, optó por irse a San Juan.

"Yo quiero saber qué es lo que está pasando con la AEE y tener de primera mano cuál es la situación para informarle la verdad al pueblo de Puerto Rico”, dijo la gobernadora.

“Todavía no sabemos y ustedes saben que les voy a decir cuándo hay y cuando no hay. En este momento, no tenemos información adicional para traerle al pueblo de Puerto Rico, cuando la tenga, se la voy a dejar saber con muchísimo gusto”, agregó enfática.

La AEE informó a El Nuevo Día que será "cuesta arriba" el restablecimiento del servicio por los daños que provocaron que Costa Sur y Ecoeléctrica salieran de servicio.

Refugiados aguardan por la Guardia Nacional

Mientras tanto, cientos de ponceños llegaron hasta el coliseo Juan “Pachín” Vicéns para tener un lugar seguro donde pernoctar tras los sismos que han acontecido durante todo el día, pero se encuentran en las afueras de la instalación luego de que el personal municipal encontró que el techo del auditorio está roto.

Aunque la Administración de Vivienda había contabilizado 40 refugiados en el coliseo de Ponce, El Nuevo Día pudo constatar que la cantidad es mucho mayor, por la cantidad de personas que se encuentran ubicadas en los predios del complejo deportivo.

Tras reunirse con la alcaldesa ponceña, Vázquez dijo que ingenieros certificarían un lugar para que pasen la noche. Dijo que no se anunciará hasta que se certifique.

Luego, este medio pudo ver al secretario de Estado, Elmer Román, y al ingeniero Carlos Pesquera, asesor de la gobernadora, llegar hasta el estadio.

Horas antes, la alcaldesa de Ponce María "Mayita" Meléndez indicó que el coliseo Juan “Pachín” Vicéns tiene una rotura en el centro del techo, por lo cual no se puede utilizar. “Vamos a tratar de que se amarren dos torres en el (estadio Francisco) ‘Paquito’ (Montaner), para utilizar el campo como centro de ayuda a los ciudadanos”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

Al mediodía, la Administración de Vivienda había contabilizado 40 refugiados en el coliseo de Ponce, pero esa cifra ha seguido aumentando, según atestiguo El Nuevo Día.

✉ Email La estructura de la Parroquia Inmaculada Concepción de Guayanilla colapsó a causa del temblor. (Gerardo E. Alvarado León)

Ariel Pascual, líder de los monaguillos de la parroquia La Inmaculada Concepción de Guayanilla dijo que nadie resultó herido al colapsar parte de la iglesia. (Gerardo E. Alvarado León)

Vecinos del área ayudan a personal de la iglesia a remover objetos. (Gerardo E. Alvarado León)

La Autoridad de Energía Eléctrica confirmó que todas las plantas de generación salieron de servicio al activarse el mecanismo de autoprotección. (David Villafañe)

El director ejecutivo José Ortiz añadió que las centrales Costa Sur en Guayanilla, y Palo Seco en Toa Baja, sufrieron daños no especificados. (David Villafañe)

Ortiz añadió que, si la evaluación no arroja problemas, esperan restablecer la electricidad temprano en la tarde de hoy, martes. (David Villafañe)

Vecinos de una comunidad en Santurce salieron a la calle luego de registrarse el temblor. (David Villafañe)

Luego del temblor mayor, se han registrado otras cuatro réplicas con intensidades de 3.60 hasta 4.1. (David Villafañe)

Una estructura en la entrada al pueblo de Guayanilla también sufrió daños luego que las lozas se levantaron. (Gerardo E. Alvarado León)

El daño al suelo y la estructura fue considerable. (Gerardo E. Alvarado León)

Un poste cercano a la estructura cayó al pavimento, muy cerca de la vía de rodaje en la entrada a Guayanilla. (Gerardo E. Alvarado León)

Una estructura en Guánica también colapsó, y los restos terminaron en la carretera. (Gerardo E. Alvarado León)

Pablo de Jesús Meléndez, de 53 años, dice que su casa colapsó parcialmente. Se cayaron las paredes de la entrada y un cuarto. (Gerardo E. Alvarado León)

Una residencia en la urbanización Mifedo también colapsó y el automóvil que se encontraba debajo de la casa quedó aplastado. (Johstean Miguel Santiago Colón)

No se reportaron heridos a causa del colapso de las columnas que soportaban la residencia. (Johstean Miguel Santiago Colón)

Vecinos salieron a las calles de Tallaboa Encarnación, en Peñuelas, al finalizar el primer temblor. (Gerardo E. Alvarado León)

Un derrumbe en la PR-2 , en dirección de Ponce a Peñuelas, hizo que el tránsito se detuviera. (Gerardo E. Alvarado León)

Los primeros dos pisos de la escuela Agripina Seda en Guánica colapsaron parcialmente luego del primer temblor. (Suministrada)

Una persona resultó herida en Ponce a causa del segundo temblor de magnitud 5.8. (Alex Figueroa Cancel)

Múltiples residencias en Lajas sufrieron daños estructurales, en especial las ubicadas sobre columnas. (Lester Jiménez / Especial para El Nuevo Día)

Varias casas en Lajas también experimentaron daños estructurales en el interior. (Lester Jiménez / Especial para El Nuevo Día)

Los pilares, pese a los daños, aguantaron las residencias en Lajas. (Lester Jiménez / Especial para El Nuevo Día)

Edificios en el pueblo de Ponce perdieron parte de sus techos, y los pedazos terminaron en las calles. (Joe Rubens)

Por suerte, nadie resultó herido a causa de la lluvia de cemento y ladrillos. (Joe Rubens)

La vía fue clausurada por la Policía en lo que se remueven los desechos. (Joe Rubens)

Una residencia en el barrio Verdún en Guayanilla colapsó mientras sus habitantes se encontraban en el interior, pero la pareja no resultó herida. (Gerardo E. Alvarado León)

Nicolás Vázquez aguarda junto a su esposa Priscila, quien está encamada, en las afueras de la cancha Mario Rodríguez que sirve como refugio en Guánica. (Ramón “Tonito” Zayas)

Varias enfermeras organizan suministros para atender a los pacientes en el hospital Pavía en San Juan. (Xavier J. Araújo Berríos)

La gerencia del hospital movió a los pacientes al estacionamiento como medida de precaución. (Xavier J. Araújo Berríos)

El hospital, al igual que el resto de la isla, no contaba con servicio eléctrico luego que las plantas de la AEE salieron de servicio unos segundos antes del primer temblor. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un paciente encamado aguarda debajo de una carpa para resguardarse del sol. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un derrumbe causó la clausura de un tramo de la carretera PR-2, en dirección de Ponce hacia Guayanilla. (David Villafañe)

Varias de las columnas que dan soporte al puente elevado del viaducto en Mayagüez sufrieron daños luego del terremoto. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

Las autoridades optaron por cerrar el acceso al puente como medida de precaución. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

La pared de un negocio en el barrio Tallaboa recibió daños severos a causa del terremoto. (David Villafañe)

Esta residencia que estaba en venta en Guayanilla también sufrió daños extensos en su fachada. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

Una mujer captura una foto de los escombros que quedaron en la carretera al colapsar una estructura en Guayanilla. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

Una parte del techo de la residencia de Juan Pieretti y Felicita Pierantoni en Guayanilla colapsó por completo. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

La foto muestra los daños que recibió la fachada de un edificio en San Juan. (Xavier J. Araújo Berríos)

Vecinos ayudan a la dueña de la ferretería Elimelmar en Guánica, a remover los materiales dentro de la estructura a un edificio cercano. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los vecinos cercanos a la ferretería no dudaron en ayudar a la dueña a salvar la mercancía dentro del negocio. (Ramón “Tonito” Zayas)

La dueña de la ferretería, Elizabeth Mercado Martínez, observa la devastación que sufrió la estructura que albergaba su ferretería. (Ramón “Tonito” Zayas)

Varios de los edificios en el residencial Villa Caribe en Ponce recibieron daños significativos debido al terremoto. (Joe Rubens)

“Ya la Guardia Nacional viene en camino para nosotros entonces amarrar las torres y poder sembrar esas casetas con aire acondicionado”, agregó Meléndez sobre el plan de contingencia con el estadio de béisbol.

La alcaldesa reconoció que “antes de la noche, tengo que buscar un lugar seguro para que las personas puedan pernoctar”.

Los residentes, por ejemplo, del residencial Villa Caribe en Ponce tuvieron que desalojar sus apartamentos luego del colapso de las paredes.

Además, la Oficina de Manejo de Emergencias en Ponce identificó más de ocho condominios altos, que están sumamente afectados. “A todas estas personas vamos a tener que desalojarlas completamente de allí”, comentó Meléndez.

“Lo que quiero es un sitio seguro, abierto, para que esta noche las personas puedan pernoctar y esto es lo que estamos verificando en el (estadio) Paquito Montaner, una vez llegue la Guardia Nacional”, agregó.

Las escuelas no se inspeccionarán hasta mañana, miércoles, por lo cual no están disponibles como refugios, indicó.

En Ponce, se establecería una unidad móvil del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), según la gobernadora Wanda Vázquez dijo esta mañana en conferencia de prensa.