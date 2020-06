La gobernadora Wanda Vázquez Garced reveló hoy, viernes, que La Fortaleza está cerca de completar un informe sobre la propiedad que desapareció de la Mansión Ejecutiva -según la mandataria- durante la transición entre Ricardo Rosselló Nevares y Pedro Pierluisi, y añadió que someterán el documento ante las autoridades pertinentes para iniciar una investigación.

Vázquez Garced sostuvo que les corresponde a Rosselló Nevares y a Pierluisi explicar qué sucedió con los objetos y en qué utilizaron los fondos públicos. Una auditoría interna que la gobernadora ordenó al llegar al Palacio de Santa Catalina encontró un supuesto desfalco de muebles y otros objetos con un valor de $14,729.45.

"Esa propiedad no apareció, así que voy a cumplir porque yo no voy a permitir que hayan dudas, en ninguna de las personas que nos están escuchando, de donde están esos los fondos públicos. Tienen que aparecer o tienen que decir qué hicieron con ellos. Lo vamos a referir a las autoridades pertinentes y que ellos hagan la investigación, sea el Departamento de Justicia u otras agencias. Lo vamos a referir porque les corresponde a ellos. Yo hago el hallazgo y que ellos investiguen", resaltó Vázquez Garced durante una visita al residencial Doctor Víctor Berríos en Yabucoa.

El primero de junio salió a la luz pública que el encargado de la propiedad en La Fortaleza, José D. Candelaria Santos, presentó una querella ante la Policía para denunciar la desaparición de los objetos. Candelaria Santos indicó en la querella que se hizo un inventario de las propiedades asignadas a la mansión ejecutiva que terminó el 21 de mayo, y se percataron de que faltaban muebles.

No obstante, Rosselló Nevares reaccionó a la radicación de la querella mediante una carta que le envió a Vázquez Garced el jueves. En la misiva el exgobernador rechazó que se haya llevado propiedad de La Fortaleza y le exigió a Vázquez Garced que aclarara públicamente la información la cual, alegó, se reveló con "intención maliciosa".

"Con relación a las expresiones que hizo el exgobernador, tengo que decir que los ataques personalistas jamás los voy a favorecer. Al contrario, los repudio por aquí todos ustedes saben que, inclusive, los ataques que han venido hacia mi familia jamás vamos a apoyar eso porque jamás vamos a patrocinar eso", sostuvo.

"Pero la transición de La Fortaleza debió haberla hecho, porque tampoco tenemos esa evidencia, el exgobernador con el licenciado Pedro Pierluisi, que fue la primera persona que estuvo en La Fortaleza después del exgobernador. Allí, en ese sentido, estuvo el licenciado Ricardo Llerandi, quienes tienen que haber hecho la transición. Cuando yo llegué a La Fortaleza no había nadie allí, así que allí no había ninguna transición", indicó Vázquez Garced.

Vázquez sostuvo que La Fortaleza hizo "multiples" gestiones para que los ex mandatarios dijeran dónde está la propiedad desaparecida. Agregó que su intención es dejarle saber al pueblo cómo se utilizó el dinero público.

" Las únicas persona que puede decir dónde está esa propiedad es el exgobernador o Pedro Pierluisi, cuando hizo la transición con el exgobernador", añadió la mandataria.

"Una vez terminemos el informe, que ya está cerca, lo vamos a referir a las autoridades pertinentes, sea el Departamento de Justicia u otras autoridades, lo vamos a referir porque les corresponde a ellos. Yo hago el hallazgo y que ellos lo investiguen", recalcó la también exsecretaria de Justicia.

Por último, Vázquez Garced dijo que "en su momento" contestará la carta que envió Rosselló Nevares, "pero yo creo que a quien le tiene que contestar es al pueblo de Puerto Rico".

Rosselló Nevares, quien se vio obligado a renunciar a la gobernación el verano pasado tras las masivas manifestaciones en su contra y se fue a vivir a los Estados Unidos con su esposa Beatriz y sus dos hijos, le envió ayer una carta a la gobernadora en la que incluso reclama que fue él quien dejó pertenencias en el Palacio Santa Catalina. El Nuevo Día obtuvo copia de la carta.

“Nosotros no tenemos ningún artículo que no sea de nuestra pertenencia. Todo este proceso de mudanza pasó por su gerencia y administración. Exigimos que La Fortaleza aclare esto oficialmente y que también exprese públicamente que el proceso de nuestra mudanza se llevó a cabo por el personal de mansión, con instrucciones estrictas de dejar ahí cualquier cosa que no fuese nuestra e incluso dejando propiedad personal que hemos donado a Fortaleza”, sostiene Rosselló Nevares en la misiva.

Rosselló Nevares asegura en la carta que el desfalco es “falso”. Además, sostiene que su esposa, Beatriz, donó algunos artículos personales a La Fortaleza.

“Los pormenores de la mudanza se delegaron al personal de Administración y Propiedad solicitando que solamente se mudaran nuestros artículos personales. Si había alguna duda sobre cuál era o no un artículo personal, se insistió en que se dejara el artículo en La Fortaleza”, lee la carta.

Rosselló Nevares revela, además, en la misiva -de dos páginas- que ha reclamado que se le entreguen artículos de su propiedad que dejó en la mansión ejecutiva y que, hasta el momento, no ha recibido respuesta.

“Usted está consciente de esta petición porque en múltiples ocasiones Beatriz se ha comunicado con usted para indagar sobre este particular", dice Rosselló Nevares, quien renunció a su cargo luego de una ola de protestas que exigían su salida inmediata tras develarse el contenido de un chat en el que participó y escribió mensajes homofóbicos, denigrantes para las mujeres e insultantes para las minorías.

Por su parte, Pierluisi sostuvo, mediante comunicación escrita, que la mudanza de Rosselló Nevares se completó antes de que juramentara al cargo y cuestionó el que la información fuese filtrada ahora.

“La mudanza del exgobernador Ricardo Rosselló se llevó a cabo previo a que yo juramentara el 2 de agosto de 2019. Durante el tiempo que fungí como gobernador, nunca tuve conocimiento ni inherencia en los efectos personales que utilizara el exgobernador", indicó el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).