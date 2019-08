Para el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la gobernadora Wanda Vázquez Garced quedaron atrás las diferencias que protagonizaron ambos en medio de la renuncia a la gobernación Ricardo RossellóNevares e incluso cuando ella ocupaba la secretaría de Justicia, según indicaron.

“Las diferencias que tuvimos, las tuvimos. Ella tiene su punto, yo tengo el mío. Hoy, ella tiene una responsabilidad, yo tengo otra. Quien quiera seguir insistiendo en eso lo puede hacer. Nosotros tenemos una responsabilidad. Hoy, aquí la descargamos”, apuntó el presidente senatorial luego de inaugurar la biblioteca electrónica de la escuela Montessori Luis Llorens Torres, en San Juan.

Rivera Schatz y Vázquez Garced no solamente tuvieron diferencias tras la renuncia de Rosselló Nevares, sino cuando ella ocupaba la secretaría de Justicia e investigaba el polémico chaten el que participó, entre otros funcionarios, el expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones y ahora convicto por corrupción Rafael Ramos Sáenz. Para ese entonces, Rivera Schatz cuestionó la capacidad de Vázquez Garced para ocupar ese cargo.

Posteriormente, en julio pasado, el presidente del Senado, al igual que los alcaldes y legisladores del Partido Nuevo Progresista, apoyaron a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González para ocupar la gobernación del país.

Pese a este escenario, la gobernadora rechazó que haya protagonizado controversias con Rivera Schatz.

“Entiendo que aquí no ha habido ninguna controversia así que aquí lo que tenemos es un trabajo en conjunto. Lo hemos dialogado el señor presidente y yo. Y lo que queremos es el bien de Puerto Rico. Tanto lo quiere él como lo quiero yo. Vamos a poner nuestro mejor esfuerzo en que se dé ese bienestar para el pueblo puertorriqueño”, dijo la gobernadora.

Por su parte, Rivera Schatz puntualizó que la gobernadora accedió a su invitación de participar de la inauguración de la biblioteca electrónica. Anticipó que podrían haber otras diferencias con la primera ejecutiva como parte rutinaria del intercambio entre la rama ejecutiva y la legislativa.

“En lo que coincidimos, pues va a tener nuestra colaboración total. No es la primera vez que hay diferencias entre personas ni será la última. De nuevo, yo me siento cómodo. Le agradezco que haya venido. Nos apoyó a través de las agencias”, dijo.

Cuestionado si Vázquez Garced tiene la capacidad para el cargo de gobernadora, Rivera Schatz sostuvo “hoy lo has visto”.

“Tenemos la capacidad trabajar en conjunto, de enfocarnos en las cosas que nos unen y en las que tengamos diferencias de opinión pues las tendremos. Tan sencillo como eso”, afirmó el senador.

Respecto a los nombramientos que ayer hizo en receso, Rivera Schatz calificó de “excelente” el de Luis A. Pérez Vargas para director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Este nombramiento requiere el aval tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

“He tenido la oportunidad de conocerlo y creo que varios legisladores también”, dijo.

Sobre la designación de Dennise Longo Quiñones para secretaria de Justicia, Rivera Schatz dijo que no la conoce.

“Yo no conozco personalmente la designada del Departamento de Justicia, pero todas las referencias que he recibido son excelentes. No tengo el privilegio de conocerla”, indicó. Rivera Schatz, quien se reunirá con la designada “en los próximos días.

Durante toda la actividad de inauguración de la biblioteca electrónica el trato entre el presidente del Senado y la gobernadora fue cordial y de respeto. De hecho, el senador aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo que, hasta el momento, ha hecho la gobernadora.

“Estamos muy contentos con su trabajo y compromiso”, dijo.

“La misión del gobierno es procurar que cada niño y niña tenga la oportunidad de desarrollarse al máximo. Si el gobierno procura que estén presentes todos los factores para desarrollarse, está en ellos llegar donde quieran”, afirmó Rivera Schatz.