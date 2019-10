La secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, defendió hoy a la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, al insinuar que las fallas con las lanchas hacia las islas municipios no es culpa de la funcionaria.

"Yo hablaba recientemente con unas personas de Vieques y me decían, es verdad, Mara Pérez no es la razón por lo que las lanchas que son viejas y que por demasiados años no recibieron el mantenimiento que debieron recibir, ella no es la razón por la cual esas lanchas no están funcionando. Cosas como las de ayer no son porque Mara Pérez hizo o dejó de hacer", expresó Laboy a través de una entrevista radial (NotiUno 630).

La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció ayer que firmó la Orden Ejecutiva 2019-054 para activar la Guardia Nacional de Puerto Rico para atender las necesidades de transporte de carga desde y hacia las islas de Vieques y Culebra, esto dado a que las embarcaciones de carga pesada Isleño y Cayo Largo sufrieron averías.

El plan de emergencia para el transporte de carga incluye la activación de barcazas para transportar mercancía pesada que entraría en funciones mañana temprano, mientras se hacen las gestiones para que la compañía de servicio Antilles consiga el equipo necesario para arreglar las embarcaciones averiadas lo antes posible.

“Mara está trabajando sin ponerle límite a las horas para mejorar las condiciones para los viequenses y culebreses, igual en La Fortaleza. La gobernadora se va a reunir hoy con representantes. La gobernadora activó por primera vez la Guardia Nacional para que nos ayudé con la situación de las lanchas y estamos siguiendo muy de cerca para mejorar los muelles”, añadió la secretaria de la Gobernación.

Pérez el pasado lunes fue confrontada cuando manifestantes rodearon el terminal de lanchas en Isabel II, donde la ejecutiva se encontraba con el propósito de impedir su salida. La directora de ATM indicó que se sintió secuestrada por los manifestantes y por eso pidió ayuda a la Policía para que la sacara de la situación.