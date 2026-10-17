1,500 personas hacen gestiones para recuperar el PAN después de fallas en el sistema

En un evento del Departamento de la Familia en el coliseíto Pedrín Zorrilla, cientos de participantes del PAN esperaban para recertificarse.

Como cientos de adultos mayores que esperaron este sábado en una fila bajo un intenso sol, Rosario Hernández aguardó su turno para completar las gestiones para volver a ser beneficiaria del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que perdió a finales de septiembre. Fue en una visita al supermercado que se percató que ya no contaba con los fondos para alimentarse.

Después de realizar llamadas buscando citas –como otros cientos en las últimas semanas por las fallas en la plataforma del Departamento de la Familia–, la mujer llegó a las 8:00 a.m. al coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey, cuando ya más de 500 personas –algunas en sillas de ruedas y conectadas a ventiladores– esperaban por las instrucciones de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

“Me di cuenta porque me quitaron los cupones, de momento, el mes pasado. Antes de ir al supermercado, siempre verifico los fondos. Cuando llamé, me di cuenta que no tenía nada. Llamo a una de las oficinas, y me dijeron que pasara, pero ahí no están dando citas. Me enteré por una vecina de este evento”, dijo la sanjuanera, al ser abordada por El Nuevo Día.

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“Cuatro horas de pie con este calor. Es realmente mucho estrés. Uno viene porque lo necesita. El necesitado es uno, y uno es el que llega a buscar la ayuda. (...) Se llevaron a los mayorcitos con sillas de ruedas y andadores. Una joven muy amable los pasó a todos ellos”, abundó.

Aunque el Departamento de la Familia había separado el espacio para los residentes en San Juan y Guaynabo, llegaron hasta las instalaciones personas de otras partes de la isla, confirmó personal de la agencia.

El subadministrador de la Adsef, Juan Avilés, compartió que reajustaron el horario de trabajo de los 200 empleados de la dependencia para atender a todas las personas que llegaron al coliseíto. Pasado el mediodía, contratistas también tomaban la información de solicitantes para sacarles citas para otras fechas en las oficinas de Familia.

“Inicialmente, íbamos a estar hasta las 3:00 p.m., pero han llegado demasiadas personas para ser atendidos. El último que llegó, lo vamos a atender. Ese es nuestro compromiso”, sostuvo el funcionario.

Sin embargo, cancelaron el evento de este domingo, en el que se tenía previsto seguir atendiendo a participantes de estos pueblos. “Haremos otros impactos en otras regiones, y el personal también necesita descanso. Hoy vamos a atender lo más que se pueda. Nadie se va a quedar fuera”, sostuvo Avilés.

1 / 18 | Bajo el sol y en fila kilométrica: así esperan cientos para solicitar el PAN. Bajo el sol y en una fila kilométrica, cientos de adultos mayores y otros participantes del PAN esperaban para recertificarse y volver a recibir ese beneficio en un evento convocado por el Departamento de la Familia en el coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey. - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 18 Bajo el sol y en fila kilométrica: así esperan cientos para solicitar el PAN Bajo el sol y en una fila kilométrica, cientos de adultos mayores y otros participantes del PAN esperaban para recertificarse y volver a recibir ese beneficio en un evento convocado por el Departamento de la Familia en el coliseíto Pedrín Zorrilla, en Hato Rey. Ramón “Tonito” Zayas Compartir

El subadministrador de la Adsef confirmó que una persona se desmayó debido a un bajón de azúcar en medio de las altas temperaturas, y fue atendida por paramédicos.

Gerhil Medina, administradora auxiliar de Servicios Operacionales de la Adsef, precisó que contaron este sábado con 100 técnicos de servicios a familias, 30 oficinistas y personal de apoyo de las distintas divisiones entregando alimentos y agua a los solicitantes.

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“Tenemos personal de Mayagüez, Aguadilla, Guayama, San Juan, Bayamón, Caguas, así que tenemos de toda la isla. Ellos tienen tiempo compensatorio. Ellos saben que, cuando tenemos estos impactos, tenemos hora de entrada, pero no de salida”, dijo Medina.

Dentro de las instalaciones deportivas, cientos esperaron sentadas por su turno durante varias horas. Una de las participantes comentó que llegó a las 6:00 a.m. y ya habían, en la fila, otros participantes que habían acudido al coliseíto desde las 2:00 a.m.

Al interior del coliseíto Pedrín ZOrilla, habían más de 200 empleados de la Adsef atendiendo a los cientos de participantes, en su mayoría dualtos mayores. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los beneficiarios llevan meses enfrentando problemas con la plataforma de Familia y topándose con oficinas cerradas sin encontrar soluciones para recertificarse o solicitar el apoyo nutricional. “La plataforma ya está funcionando. Es cuestión de subir los documentos, pero estamos aquí hoy para ayudar a los participantes que tengan inconvenientes con la tecnología”, aseguró Avilés.

“Tenían que tener consideración porque la mayoría (de los asistentes) son adultos mayores. Este sitio no es propicio para hacer esta actividad. Hay un montón de gente de pie cogiendo sol. Era para hacerlo en el coliseo Roberto Clemente, que caben más personas. Si hay que esperar, se espera”, manifestó John Carrión, residente en Barrio Obrero, en Santurce, que llegó a las 7:30 a.m., cuando habían alrededor de 400 personas.

Su turno fue el 511 y, a las 9:44 a.m., todavía no lo habían atendido. Las personas que llegaron temprano a las instalaciones hicieron una lista propia, que los funcionarios de la Adsef utilizaron para honrar los turnos.

Otra solicitante de 75 años, Eida Yepes Avellanet, acudió al centro porque se le venció el PAN el 30 de septiembre. “No conseguía cita. Como no tuve cita antes de que se acabara el término, estoy aquí esperando. Me quedó aquí porque tengo que hacerlo. Mi turno es el 515″, compartió la sanjuanera.

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Los solicitantes debían presentar una identificación con foto, evidencia de residencia, escolaridad de menores entre 5 y 17 años, cuentas bancarias, valor de vehículos de motor, propiedades y cualquier otra evidencia sobre ingresos según corresponda para cualificar al PAN.