Sentada en una esquina mirando su celular, una mujer esperaba que dieran las 12:30 p.m. y abrieran las puertas del Comedor de la Kennedy, que desde hace varios años ubica en el antiguo Museo de Vida Silvestre, de San Juan.

“Ya llegó la luz en casa, pero se me dañó la nevera y no tengo gas ni dónde cocinar”, comentó la fémina que prefirió no revelar su identidad.

Según contó, era la primera vez que acudía al lugar a recibir alimentos. Unas amistades le hablaron de esta entidad sin fines de lucro que desde el 2009 reparte alimentos a personas necesitadas.

“Soy artesana, pero si no vienen barcos (cruceros) no vendo (artesanías). Ya nos dijeron que viene uno para el día 3 (de octubre), pero con $15-$20 que haga (ese día) no da para mucho”, lamentó.

Joyce García, de 23 años, también llegó hoy viernes hasta el Comedor y rápidamente se anotó en unas listas donde las personas que buscan ayuda de esta organización deben apuntarse.

“Vine porque perdí toda mi compra. Estuve más de cinco días sin luz. Además, lo que dan de ayuda (gubernamental) no es mucho y las cosas han subido de precio”, dijo la joven que, según indicó, ha trabajado de camarera, ujier y promotora.

Jenny Vélez, de Trujillo Alto, también esperaba cerca del mediodía por que el Comedor abriera para recibir una compra con alimentos no perecederos y otros artículos de primera necesidad.

“(Los servicios de) el agua y la luz van y vienen. Y lo que uno recibe (de Seguro Social) no da. Estoy incapacitada y los alimentos se me dañaron cuando se fue la luz por el huracán (Fiona)”, dijo.

“A casa llegó la luz, pero como un árbol de Navidad que prende y apaga, se va y viene. Se dañó toda la comida y la nevera estaba fuletiá porque acababa de recibir los cupones. Sin esto (la ayuda del Comedor) no podría subsistir porque los cupones no dan”, dijo, por su parte, Alicia Rodríguez, de 69 años, quien laboraba como secretaria ejecutiva.

Mientras, Loyda Pérez viajó desde Manatí, como acostumbra hacer semanalmente, para recibir la ayuda del Comedor.

“A veces no tenemos ni un plato (de comida) en casa. Gracias a ellos que se esfuerzan por ayudar al pobre y al necesitado”, dijo Pérez, quien contó que suele compartir sus alimentos con su familia y vecinos.

La emergencia provocada por el huracán Fiona fue “la gota que colmó la copa”, aseguró el chef Iván Clemente, creador del Comedor de la Kennedy.

“Ya veníamos de (el huracán) María y la pandemia (de COVID-19), además del aumento de la luz, el agua, la leche… Bueno todo ha subido y la gente está frustrada”, dijo.

De sus 45 años de labor social y benéfica centrada en la lucha contra la desigualdad social y combatiendo la pobreza y el hambre, nunca antes había notado tanta necesidad, afirmó Clemente.

“Hay como un desespero en la gente, una desesperanza, como que ya no aguantan más”, lamentó visiblemente emocionado al reiterar que Puerto Rico ya atravesaba una crisis y el huracán Fiona causó aún más desestabilidad.

Además de la clase media, Clemente advirtió que los más vulnerables son los adultos mayores y los niños, por los cuales, según recordó, comenzó esta obra social hace 13 años en la Avenida Kennedy.

Actualmente, comentó, el Comedor le da alimentos a 2,000 niños y a 3,500 viejos a la semana.

“Nosotros repartimos 4 millones de libras (de comida) al mes. Y este mes nos certificaron como “community” HUB y macropods. De aquí se nutren más de 150 entidades”, dijo.

Clemente se refirió al acuerdo que firmó este mes la organización con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) para que la entidad sea un centro comunitario de ayuda a la ciudadanía durante emergencias o desastres.

“Hace falta mucha ayuda, manos, recursos, que las empresas nos ayuden”, dijo Clemente, quien comentó que actualmente ayudan a 70 égidas con la alimentación de sus residentes, pero hay muchas más que necesitan asistencia alimentaria.

“No damos abasto”, lamentó.

Sulyn Pérez, directora de ensamblaje y cotejo de alimentos del Comedor de la Kennedy, reiteró que la organización depende de donaciones y voluntarios. Semanalmente, dijo, le dan alimentos a égidas, barriadas y residenciales del área metro. Tras el huracán Fiona, agregó, han llevado alimentos a Camuy, Juana Díaz, Morovis, Ponce y Salinas, entre otros municipios. La meta de la organización es poder abrir locales pequeños en Arecibo, Ponce, Añasco, Utuado, Naguabo, Humacao y Fajardo, entre otros pueblos.

“Ahora mismo necesitamos vegetales, leche en caja, avena, galletas, jugos pouch (en bolsa o cajita) y cualquier proteína animal, como tuna, salchichas, jamonilla y corn beef, entre otros”, dijo Pérez.

La organización también urge de donaciones de batidas nutritivas bajas en azúcar por la cantidad de adultos mayores que ayudan y que las necesitan.

“Como nos nombraron “community hub” nos han llamado todos los alcaldes. Y no recibimos dinero gubernamental, es todo donaciones”, dijo la licenciada Elizabeth Quiñones, presidenta de la Junta de Directores de esta organización.

En el Comedor de la Kennedy, explicó, se reparten alimentos los lunes, miércoles y viernes, pero diariamente la organización asiste a distintas comunidades con la repartición de alimentos, incluyendo centros universitarios.

Entre los voluntarios que hoy ayudaban en el Comedor se encontraban Mari Calvo y Katherine Silvestry, de la sororidad Eta Gamma Delta.

“Desde que me jubilé hace nueve años me he dedicado a ayudar a los demás. Es mi propósito de vida. Ayudar al prójimo es lo mejor y exhorto a otros a hacerlo también”, dijo Calvo al comentar que lo hace, también, en agradecimiento a Dios luego de que su hijo y ella sanaran de diagnósticos de cáncer.

Carmen Rosa, Raúl Ortiz, Marimar Escalera y Danieris Correa, de la MCS Foundation, también ayudaban hoy en el Comedor como voluntarios, empacando alimentos en bolsas.

“En Puerto Rico hemos pasado por muchas situaciones de desastre y somos solidarios. Todavía hay personas sin comida, ni luz, ni agua. Con cualquier granito que pongamos nos sentimos privilegiados, dijo Rosa.

Según se informó, las personas que quieran ayudar pueden llamar al 787-533-5177 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. o escribir a comedorkennedy@gmail.com. Igualmente, personas que necesiten ayuda también deben llamar antes para que se les preparen paquetes de alimentos afines a sus necesidades.