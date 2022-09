Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

PONCE.- Manuel “Neco” Pérez Vega, de más de 100 años, sobrevive, se podría decir, casi de milagro. Sus familiares hacen el resto: la ardua gesta de tratar de conseguir combustible para que el generador eléctrico que le prestaron no se apague y puedan conectar la máquina de oxígeno que necesita.

Lo han hecho por los pasados 11 días, desde que el huracán Fiona dejó a oscuras al país. Desde entonces, el consorcio LUMA Energy no ha logrado energizar su residencia en Hacienda Burene, en el barrio Tibes, en Ponce. El servicio de agua potable, al menos, les llegó el martes.

“Ha sido bien difícil. La verdad es que hay pocos recursos (dinero) y, obligatoriamente, hay que buscar gasolina para la planta. No le he podido dar las terapias como se debe”, sostuvo su hija Miriam Pérez Caraballo, quien lo cuida diariamente.

Don Neco tampoco ha estado conectado a la máquina de oxígeno todo el tiempo, como debería, para subsanar sus condiciones de fibrosis pulmonar, cardiacas, y de diabetes, entre otras. Lo hace algunas horas al día o cuando su cuerpo lo reclama. La situación es de preocupación para su familia.

Antes del ciclón, intentaron conseguir tanques de oxígeno. “Pero no me los trajeron”, lamentó Pérez Caraballo. Así que dependen de la máquina y de que haya gasolina y se le pueda cambiar el aceite al generador.

“Es duro. Tener que estar levantándonos al amanecer para bregar con todo esto. No es fácil”, aseguró desde el balcón del segundo piso de la residencia, que está flanqueada por dos cuerpos de agua.

Sobre la compañía que administra la transmisión y distribución del sistema eléctrico del país, la mujer reiteró que no ha visto brigadas por la zona. Tampoco entiende por qué, si no hay postes caídos, aún carece de luz.

“La espera será un poquito larga”, soltó, algo resignada. “Él como que se deprime y lo tengo que tener entretenido con el televisor u otra cosa”.

También, criticó al gobierno municipal y a las agencias estatales por entender que los han abandonado.

“Por acá arriba no se ha visto a nadie. No se acuerdan de las personas mayores. Que se acuerden de Burene, Jácana, Pandura, de los campos. También somos seres humanos”, puntualizó.

Manuel "Neco" Pérez Vega, quien necesita de una máquina de oxígeno, ve el televisor en su residencia en el barrio Tibes en Ponce. (José Karlo Pagán Negrón)

“Ha sido un abuso”

Con este reclamo coincide Reinaldo Pérez Toledo, quien es nieto de don Neco y residente de la zona.

“No ha sido fácil. Si se hubiera visto algún movimiento, pero no ha sido así. No se ha visto ni un maldito jeep”, denunció.

Pérez Toledo tiene un generador eléctrico. Cuando El Nuevo Día llegó hasta su casa, una vecina se encontraba en el lugar para recoger su insulina, que necesita refrigeración. Es la ayuda comunitaria lo que los sostiene en esta emergencia.

El hombre es propietario de un food truck (camión de comida), para el que también necesita combustible. A veces, aporta para mantener a su abuelo conectado a la máquina de oxígeno. El gasto, aunque no lo precisó, dijo que ha sido exorbitante.

Siendo un paciente de trasplante y con una operación en su pierna derecha, Pérez Toledo, al ver la alegada inacción gubernamental, tomó una sierra para abrir los caminos. Junto a otros vecinos, utilizó escaleras para desganchar los árboles de los tendidos eléctricos.

Según Pérez Toledo, en el barrio viven jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica que aseguran que solo se necesitan arreglar dos cables para energizar el área.

La residencia de don Neco y Pérez Toledo solo queda a unos 25 minutos desde el casco urbano del municipio.

“Ha sido un abuso. Está bien molesta la gente”, dijo indignado.

“Nos está afectando”

El líder comunitario Ubaldo Collazo también es residente del barrio Tibes, pero del sector Sonadora, donde el acceso vehicular está limitado, carecen de energía eléctrica y unas 22 familias no tienen servicio de agua potable.

Aunque no están completamente incomunicados, denunció que las condiciones de las carreteras no permiten que camiones de recogido de basura, de entrega de suministros o, incluso, ambulancias puedan llegar al sector.

Collazo, para poder llegar a Ponce, primero debe ir a Adjuntas y luego bajar a la Ciudad Señorial. Por esto, le ha solicitado a las autoridades que reabran, con medidas preventivas, la carretera PR-503, que ha estado cerrada por un derrumbe anterior al fenómeno atmosférico.

“Económicamente, emocionalmente y físicamente, nos está afectando”, manifestó.

De momento, las autoridades gubernamentales le han dicho que necesitan realizar estudios para auscultar la viabilidad de la reapertura parcial del tramo.

“Se pasan la papa caliente. Yo estaba esperando que dijeran que los derrumbes los tenía FEMA. La burocracia con la que bregan, ya me la conozco”, reprochó.

El ponceño agregó que otra vía sería la carretera PR-505, que conecta con Glenview, pero destacó que hay postes virados, derrumbes y socavones. Y por la vía panorámica, “hay un transformador que, si sacas la mano por el cristal, lo puedes tocar”.

“¿Enviarías a tus hijos a la escuela sabiendo la peligrosidad en la carretera?”, cuestionó.

Mientras, por el Camino Santa Rosa, un tramo municipal, las lluvias complican el tránsito, además de las “curvas pronunciadas” que podrían ser peligrosas para las personas mayores.

“Si no haces las cosas por la mañana, no puedes por la tarde porque llueve. Esperemos y no pase una emergencia”, soltó.

Un ambiente cargado

Desde antes de cruzar las icónicas letras de Ponce, se puede apreciar la vegetación que intenta reverdecer, mezclada con las ramas marrones que se mueren, pero que se niegan a caer de los árboles.

Montones de material vegetativo se encuentra en los extremos de las vías, desde la ciudad hasta los campos. A casi dos semanas, aún no han pasado a recogerlas.

No hay semáforos. Personal municipal intenta dar señales a los conductores en algunas de las vías más transitadas. Hay tapón en varias partes de la ciudad.

En el ambiente reina un aura de incertidumbre. No hay certeza qué establecimientos están operando, pues aún el 40% de los abonados no tienen energía.

Hay filas en las gasolineras, al menos aquellas que tenían el litro a menos de 90 centavos.

Carretera en el centro urbano de Ponce con material vegetativo. (José Karlo Pagán Negrón)

El Nuevo Día llegó hasta la escuela Lila María Mercedes Mayoral Wirshing que, hasta el martes, era el refugio con mayor cantidad de personas. A las 10:00 de la mañana de este jueves, todavía quedaban 27 personas. Dos familias, de El Tuque y la Central Mercedita, continuaban en el lugar, pues dependen de ventiladores y en sus residencias carecen de energía eléctrica.

El refugio todavía funcionaba con generador y cisterna, a pesar de que la escuela intermedia que ubica justo al frente sí tenía los servicios esenciales.

Esta semana, un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo reveló que varios refugios, alegadamente, incumplieron con la ley al carecer de energía eléctrica y agua potable, y no contar con fuentes alternas, como cisternas o generadores.

Por otro lado, la égida Estancias Doradas, en la calle Villa, también carece de energía eléctrica a 11 días del ciclón. Un generador eléctrico mantienen encendido uno de los dos elevadores del edificio, así como las áreas comunes y los pasillos. En los cuartos no hay luz. El calor se sentía.

Alma del Valle, de 65 años, Teresa Colón (89) y Ángel Chamorro (75) esperaban el almuerzo recostados de una ventana en el tercer piso.

“No nos podemos quejar”, dijo del Valle. “Tenemos lo básico, que es el agua y la comida”, añadió Chamorro.

“Los campos son los últimos”

Volviendo al barrio Tibes, en las montañas de Ponce, Ángel Pérez, yace en una cama de una residencia que carece de luz y de un generador eléctrico.

“Él necesita energía o un generador. Antier fue que nos llegó el agua para poder, al menos, bañarlo y para sus necesidades. Los campos son los últimos”, contó su hija, Grisel Pérez.

A su lado, Iris Pérez, hermana de Grisel, asentía. Ambas cuidan a su padre desde que en diciembre sufrió un derrame que lo mantiene encamado.

“Estoy aquí, más o menos”, alcanzó a decir el hombre de 88 años.

Los vientos del huracán Fiona afectaron el techo de la residencia, hecha en madera y zinc. Ahora, cada vez que llueve, el agua entra por la cocina y se escurre, precisamente, al cuarto donde se encuentra Ángel.

“Aquí no ha venido nadie. Para María, venían, pero ahora no. Ahora no se les ve ni el pelo a nadie, pero cuando vengan las elecciones ahí sí vienen”, criticó Iris.

El reloj marcaba las 2:45 de la tarde y el cielo se oscurecía. Las nubes grises cargadas de lluvia se acercaban. Grisel e Iris necesitarían volver a hacer malabares para que su padre no se moje.