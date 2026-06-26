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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

AAA confirma salida de Luis Ortiz, vicepresidente de Operaciones de la corporación pública

La renuncia será efectiva el próximo martes, 30 de junio

26 de junio de 2026 - 10:24 AM

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El informé reveló además que la AAA no contaba con un reglamento sobre las transferencias electrónicas ACH. (Archivo GFR Media)
La AAA no ofreció detalles sobre la razón para la renuncia de Ortiz Salgado.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el ingeniero Luis González Delgado, confirmó este viernes la renuncia del vicepresidente ejecutivo de Operaciones, el ingeniero Luis Ortiz Salgado, efectiva el próximo martes, 30 de junio.

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En declaraciones escritas, el presidente ejecutivo agradeció a Ortiz Salgado por sus aportaciones durante el tiempo que formó parte del equipo de trabajo de la corporación pública.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros planes profesionales y personales”, expresó González Delgado.

Aunque la salida de Ortiz Salgado se da en medio de una crisis de agua, el presidente ejecutivo enfatizó que no alterará la continuidad operacional de la AAA ni la ejecución de los proyectos estratégicos que actualmente se desarrollan en beneficio de los abonados.

Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución.Para poder mantener sus puertas abiertas, Café Regina depende de varias cisternas instaladas en el exterior del local, que sus empleados revisan diariamente para calcular cuánto tiempo más pueden operar.Las interrupciones del servicio han generado gastos adicionales y cambios operacionales en restaurantes y comercios de la zona, en medio de los retos recientes del sistema de agua potable.
1 / 10 | Entre cisternas y cubos: así sobreviven negocios sin agua en la calle Loíza. Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución. - Carlos Rivera Giusti/Staff

“La AAA cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con nuestra misión de continuar transformando la infraestructura y fortaleciendo la confiabilidad del servicio. Continuaremos trabajando por Puerto Rico sin distracciones, enfocados en garantizar un servicio de agua potable y alcantarillado sanitario más resiliente, eficiente y confiable para nuestra gente”, añadió.

La AAA no ofreció detalles sobre la razón para la renuncia de Ortiz Salgado.

La salida de Ortiz Salgado se produce días después de una controversia por el manejo de la situación en Loíza, donde el municipio –excepto la zona de Piñones– permaneció sin servicio de agua desde el jueves hasta el pasado domingo, luego de que se realizaran trabajos de remoción de sedimentación en la toma de aguas crudas de Loíza Valley.

Tan reciente como el pasado domingo, las alcaldesas de Loíza y Canóvanas, Julia Nazario y Lornna Soto, respectivamente, fueron convocadas por Ortiz Salgado a una reunión al día siguiente, en la planta de Loíza Valley, para dialogar sobre la posibilidad de un racionamiento en la zona.

Sin embargo, el lunes, el entonces vicepresidente ejecutivo de Operaciones recibió a las ejecutivas municipales con la confirmación de que no había necesidad de limitar el suplido de agua.

En entrevista con Radio Isla, el presidente ejecutivo de la AAA reconoció, posteriormente, que no tenía conocimiento previo de esa reunión ni de una estrategia operacional relacionada con posibles interrupciones programadas.

Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto.El director ejecutivo de la AAA, Luis R. González Delgado, informó que la avería original fue identificada en un tramo de la tubería del Superacueducto que discurre por una zona rural de Bayamón.Zona donde se detectó una de las averías.
1 / 42 | En imágenes: así transcurre la nueva reparación del Superacueducto. Sectores de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza, Caguas, Gurabo, Juncos y Aguas Buenas podrían experimentar desde intermitencias hasta interrupciones en el servicio de agua potable durante los trabajos de reparación de tres averías en una línea de 72 pulgadas de diámetro del Superacueducto. - Carlos Rivera Giusti/Staff

También, indicó que Ortiz Salgado no le había consultado sobre un plan de racionamiento y que la llamada a Nazario no fue autorizada por él.

“No teníamos tan siquiera delineada la estrategia operacional, que por lo regular es la que se discute con el presidente antes de implementar”, afirmó González Delgado en esa entrevista.

Por su parte, Nazario dijo a este diario que Ortiz Salgado tampoco estaba autorizado a anunciarles a ambas alcaldesas que habría un racionamiento “de acuerdo con lo que dice el presidente” durante la reunión.

“Nadie dio instrucciones para hacer trabajos de dragado en el fin de semana. Van a fijar responsabilidades”, sostuvo.

“No se supone que hicieran trabajos de dragado. Allí, se dejaron los sedimentos. Eso fue porque estaban dragando sin que la alta gerencia supiera que eso iba a pasar un fin de semana largo de padres”, agregó.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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