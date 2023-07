El licenciado Miguel Torres Torres, abogado de los padres del esposo de Jenniffer González, dueños de la residencia donde se llevó a cabo una manifestación esta mañana por una construcción que provocó daños ilegales en un mangle en el área de La Parguera, en Lajas, reaccionó y tildó los actos como “agresión, destrucción, vandalismo y de desorden público provocados por grupos que en el día de hoy se escudaron en intereses ambientales para transgredir la ley”.

“En una isla donde se reclama justicia, la violencia no puede ser el método para justificar los actos criminales cometidos en el día de hoy en La Parguera. Para ello, existen los foros pertinentes para atender los reclamos y derechos de las personas, siguiendo el debido proceso de ley”, manifestó el licenciado a través de un comunicado de prensa.

“Los dueños de la propiedad son adultos mayores que han sido víctimas de los actos de destrucción y vandalismo por el mero hecho que su hijo se casó con una figura pública. Estos han sido sometidos a un ataque ilegítimo para adelantar una agenda de un grupo de agitadores sociales cuyos intereses son solo políticos y económicos”, continuó Torres Torres.

También expresó que sus clientes “lucharán contra estos ataques de odio y desorden social”.

“Mis clientes se encuentran listos para presentar su posición en el foro pertinente con el propósito de hacer valer sus derechos propietarios. Exhortamos a todos los ciudadanos y vecinos de La Parguera a que hagan valer sus derechos y repudien la conducta antisocial de estos grupos. En una jurisdicción de ley y orden, la violencia y el vandalismo no son la respuesta. Nuestros clientes se mantendrán firmes y lucharán contra estos ataques de odio y desorden social, para salvaguardar sus derechos y de todos aquellos que aspiran a una mejor convivencia”, rezaba el texto.

Más temprano, la Policía indicó que, la manifestación, en la casa del suegro de la comisionada residente, Jenniffer González, era liderada por el ambientalista Eliezer Molina Pérez, quien llegó acompañado de varias personas.

“Estos Policías están haciendo algo ilegal, estos son bienes públicos... no puede haber una querella de parte del dueño de la propiedad porque esto es una reserva natural”, denunció Molina Pérez, entonces, en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

Ante esto, el abogado sostuvo en el comunicado que “los señores Eliezer Molina, Pedro Cardona, así como todos los implicados que conspiraron y aquellos que realizaron los actos delictivos en la propiedad deberán responder por los daños ocasionados”.

Seis personas resultaron arrestadas

Tras supuestamente causar daños a la propiedad y agredir a agentes del orden público, la Uniformada arrestó a seis personas durante la manifestación. Posteriormente, también se detuvo a una pareja que, según se desprende del informe de incidencias de la Policía, habría golpeado a un oficial durante la manifestación.

Al hombre, se indicó, se le ocupó un arma de fuego que llevaba consigo. Del informe no se desprende si el hombre contaba con licencia para portar de armas.

De acuerdo con la Uniformada, el agente de la Policía resultó con heridas en la cabeza, esto luego de ser golpeado con un “objeto contundente lanzado intencionalmente por la una de las participantes”, leía el informe policíaco enviado a este diario en la mañana de hoy.

Los arrestados fueron llevados al cuartel de la Policía en Lajas y quedaron citados para una fecha posterior por el Ministerio Público, una vez se evalúe la posible radicación de cargos.

Controversia sin fin

Recientemente, un informe del DRNA emiitdo en junio, y al que El Nuevo Día tuvo acceso, reveló que la construcción de este “tablado y terraza” en la residencia provocó daños ilegales en la flora de la reserva natural.

“Todos los mangles rojos (Rhizopora mangle) y mangles negros (Avicennia germinans) cercanos al tablado fueron cortados a su tronco o podados indebidamente por sus raíces superficiales o ramas primarias. Las ramas, raíces y troncos recientemente cortados se observaron a solo pies de la construcción del tablado entre las raíces de otros manglares cercanos”, lee el informe redactado por el biólogo Joshua Morel Matos.

“La distancia de la instalación de esos pilotes al bosque de mangle afectará las raíces de manglares cercanos y limitará su crecimiento, sus funciones, la expansión del bosque en general y hasta causar la muerte de varios de estos manglares antiguos”, subraya el documento.

Más temprano, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, dijo a través de declaraciones escritas que, al momento, “los casos activos en La Parguera se están gestionado a través de procedimientos legales y administrativos”.

“No podemos perder de perspectiva que La Parguera es una hermosa reserva natural, hogar de una biodiversidad impresionante y reconocida por su bioluminiscencia única. Sus manglares y arrecifes de coral forman un ecosistema frágil que merece nuestra completa protección y respeto. Como pueblo debemos mantener el compromiso inquebrantable de conservar y proteger nuestros recursos naturales. Recordemos que amar la naturaleza es gratis, destruirla resulta caro”, expresó Rodríguez Vega en dichas declaraciones.

La comisionada residente, por su parte, ha evitado abundar sobre la casa perteneciente a sus suegros, José Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera. “No me corresponde a mí hacer declaraciones sobre propiedades que no me pertenecen. Yo no hago declaraciones sobre terceros”, reiteró.