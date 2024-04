Acompañan con “conocimiento y humor” a cuidadores de pacientes de Alzheimer

Las alternativas no farmacológicas –como la musicoterapia– puedan ayudar a estimular cognitivamente al paciente y mejorar su calidad de vida. La charla sobre esta alternativa estuvo a cargo de la musicoterapeuta Adriana Lizardi .

“ Se ha visto que la musicoterapia, el arte y la pintura van a traer reminiscencia. Van a traer recuerdos. Hemos tenido pacientes que casi no se pueden mover. Sin embargo, tú le pones un merengue o una salsa y van a empezar a bailar. Eso está en su disco duro. Eso está en su cerebro ”, reconoció Sepúlveda.

La internista y geriatra explicó que se estima que el 12% de la población de adultos mayores en la isla padece de Alzheimer, y advirtió que aún hay muchos que no han sido diagnosticados.

“Lo más importante es no considerar algún cambio en memoria, en juicio, en estados de ánimo, como algo normal del envejecimiento. Eso no es normal del envejecimiento. El envejecimiento normal no trae pérdida de memoria, pero otros factores, como enfermedades comorbilidades, como lo son las enfermedades del corazón y la diabetes, u otros problemas con los sentidos, como lo es la pérdida del olfato, de audición, de vista... Todos esos son factores de riesgo”, puntualizó.