Locales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Activistas exigen más protección a inmigrantes frente al consulado dominicano en Puerto Rico

Denunciaron que la institución “ha fallado” en establecer mecanismos sólidos de apoyo y atención médica a la comunidad

18 de diciembre de 2025 - 6:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un grupo diverso de organizaciones y manifestantes denunció “la complicidad” del Consulado General de la República Dominicana en Puerto Rico con las políticas antinmigrantes del gobierno federal. (Xavier Araújo)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Decenas de activistas se manifestaron este jueves, frente al Consulado General de la República Dominicana en Puerto Rico, para exigirle mayor visibilidad en la protección de los derechos de la comunidad migrante y que desista de pedirles a los dominicanos que “colaboren” con los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

RELACIONADAS

Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe, denunció que, en medio de la ofensiva antinmigrantes de la administración de Donald Trump, el consulado “ha fallado” en establecer mecanismos sólidos de apoyo y atención médica a la comunidad, que esta misma semana perdió a un obrero que tuvo miedo de acudir al hospital y ser detenido.

Hace unas semanas, (el consulado) emitió un comunicado de prensa muy nefasto e insensible, con muy poca empatía y compasión hacia las personas migrantes dominicanas, diciéndoles que apoyaban las políticas migratorias de Trump”, esbozó Guerrero, desde el vestíbulo del Edificio Cobian’s Plaza, donde ubica la sede de la institución.

El Nuevo Día solicitó una reacción del cónsul dominicano en la isla, Rosendo Arsenio Borges Rodríguez, pero no recibió al momento de publicación.

A principios de diciembre, Borges Rodríguez aseguró, ante los reclamos de su comunidad, que iba a velar por los “derechos humanos” de los dominicanos y buscaría mecanismos para que las personas deportadas pudieran recuperar sus bienes.

La directora del capítulo local de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Annette Martínez Orabona, reiteró al consulado, y cualquier otro cuerpo consular que “represente comunidades de migrantes en Puerto Rico, que debe denunciar activamente los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por autoridades locales y federales contra personas migrantes, así como acompañar a las familias afectadas de manera inmediata y transparente, cumpliendo con su función consular”.

A diferencia del consulado dominicano, Martínez Orabona comentó que han tenido múltiples conversaciones y orientación en servicios legales con el cónsul mexicano en Puerto Rico, Juan Manuel Calderón.

En el Día Internacional de Solidaridad con las Personas Migrantes, desde Puerto Rico, pues, igual que en muchísimos otros lugares del mundo, estamos expresando nuestra solidaridad con las personas migrantes y, en estos momentos que vemos estas políticas antiinmigrantes tan violentas, con más urgencia”, declaró, en tanto, Guerrero.

El grupo colocó unos barcos de papel y una red de personas sujetadas de las manos, con mensajes alusivos a los derechos humanos de las comunidades migrantes.
El grupo colocó unos barcos de papel y una red de personas sujetadas de las manos, con mensajes alusivos a los derechos humanos de las comunidades migrantes. (Xavier Araújo)

Justo en la entrada del consulado, el grupo –liderado por la campaña “Migrar es un Derecho”– colocó unos barcos de papel y una red de personas sujetadas de las manos, con mensajes alusivos a los derechos humanos de las comunidades migrantes tanto en Puerto Rico como en República Dominicana.

De la mano del padre haitiano Olín Pierre, Guerrero llevó hasta la oficina un cartel con la frase: “Las vidas dominicanas y haitianas importan”.

ACERCA DEL AUTOR
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz Tirado
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
