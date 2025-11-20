Opinión
20 de noviembre de 2025
76°
prima:La economía necesita inmigrantes

El gobierno local debe considerar negociar con el gobierno federal para convertir a Puerto Rico en una zona de refugiados de algunos inmigrantes latinoamericanos que Estados Unidos vaya a deportar, siempre que el deportado así lo quiera y no tenga antecedentes penales, opina José Caraballo

20 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En los países de ingresos alto los inmigrantes con baja escolaridad aportan la mano de obra para los sectores agrícola y de construcción y para los servicios no especializados como el cuido de ancianos, escribe José Caraballo. (Shutterstock)

Hace unos meses publiqué un estudio titulado “Does one size fit all? An update to the debate on population growth”, en la revista especializada Mathematical Population Studies. En el trabajo se establece que las economías de ingresos alto se benefician de la inmigración. No pude incluir a Puerto Rico por falta de estadísticas, pero nuestra isla es clasificada como una economía de ingresos alto por el Banco Mundial, por lo que infiero que la inmigración es beneficiosa para nuestra economía.

Tags
InmigrantestrabajoAgriculturaDonald TrumpEconomía
ACERCA DEL AUTOR
José Caraballo Cueto

José Caraballo Cueto

El autor es Catedrático Asociado en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Estudió en The New School for Social Research,...
