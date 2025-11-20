Hace unos meses publiqué un estudio titulado “Does one size fit all? An update to the debate on population growth”, en la revista especializada Mathematical Population Studies. En el trabajo se establece que las economías de ingresos alto se benefician de la inmigración. No pude incluir a Puerto Rico por falta de estadísticas, pero nuestra isla es clasificada como una economía de ingresos alto por el Banco Mundial, por lo que infiero que la inmigración es beneficiosa para nuestra economía.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.