Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
La economía necesita inmigrantes
El gobierno local debe considerar negociar con el gobierno federal para convertir a Puerto Rico en una zona de refugiados de algunos inmigrantes latinoamericanos que Estados Unidos vaya a deportar, siempre que el deportado así lo quiera y no tenga antecedentes penales, opina José Caraballo
20 de noviembre de 2025 - 11:10 PM
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.