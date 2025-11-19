Opinión
El estado de la economía y la confianza de los consumidores
La incertidumbre que ha provocado la polarización política en los Estados Unidos, unido a la inercia que percibe la gente en la gestión gubernamental a nivel local, parecen combinarse para erosionar la confianza de los ciudadanos en torno al rumbo del país, señala Gustavo Vélez
19 de noviembre de 2025 - 11:05 PM
