Recientemente, El Nuevo Día publicó su encuesta en torno a la percepción de los ciudadanos sobre la gestión gubernamental y cómo visualizan el estado del país. A un año de las elecciones generales de 2024, los resultados fueron reveladores, dejando saber el estado de frustración de la ciudadanía con respecto al curso que lleva el país. Igualmente, la gobernadora Jenniffer González enfrenta una gran erosión en torno a la aprobación de sus gestiones durante el primer año de su mandato.

