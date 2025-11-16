Opinión
16 de noviembre de 2025
76°ligeramente nublado
prima:¿Blanqueada antimigratoria?

El porciento de la población anglosajona es de 58%, un porciento que se ha ido reduciendo en las últimas décadas, escribe Joaki Monserrate

16 de noviembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Si fuera un asunto de reservar los trabajos para los “nativos” ¿qué hacía el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado en el aeropuerto recibiendo a unos migrantes africanos y prometiéndoles trabajos? Cuestiona Joaki Monserrate. (Mandel Ngan)

La idea de “perseguir criminales” extranjeros sigue siendo la narrativa que se usa para justificar la campaña anti-migratoria. El problema es que no hay tantos extranjeros con expedientes criminales en territorio americano. La realidad es que los inmigrantes tienen una incidencia mucho menor de criminalidad que la población en general. De hecho, de acuerdo al Migration Policy Institute, los ciudadanos americanos son cinco veces más propensos que los extranjeros a delitos violentos y si se trata de delitos con armas, el porcentaje es 10 veces mayor. A pesar de que Homeland Security (DHS) encabeza operativos “dirigidos a lo peor de lo peor - incluyendo gangas, asesinos y violadores” -según dijo la jefa de esa agencia en julio pasado-, el 71% de los detenidos no tienen expediente criminal alguno. El 75% de los venezolanos tan peligrosos que enviaron a las cárceles de El Salvador no tenía ni delitos menores pendientes.

ACERCA DEL AUTOR
Joaki Monserrate

Joaki Monserrate

Arrow Icon
El autor es profesor de CUNY Lehman y de la Universidad del Sagrado Corazón. Se desempeñó como diplomático en el gobierno de Estados Unidos y fue periodista del diario El Nuevo...
