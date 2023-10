Cualquier proveedor de salud que se niegue a atender a algún paciente debe tener la ética suficiente como para reconocer sus prejuicios, falta de empatía y compromiso y, por cuenta propia, referir a la persona a otro profesional que la atienda de manera más eficiente y compasiva.

Esa fue la exhortación de Dharma Lacén y Mario Beltrán, vicepresidenta auxiliar y director regional de salud mental, respectivamente, de MSO of Puerto Rico, en la charla titulada “El estigma en escenarios de cuidado de salud: sus manifestaciones en pacientes de salud mental, comunidad LGBTQI+ y pacientes de VIH”.

En la actividad, como parte del simposio “Equidad en la salud y determinantes sociales”, organizado por la compañía, Beltrán expuso que “cualquier comentario puede ser malinterpretado si no hago una introspección del estigma que podría tener (como proveedor de salud)”.

Como hombre gay, contó que ha vivido la experiencia de ir a un médico a atenderse por un catarro o alergia, y el proveedor le ha ordenado una prueba de VIH solo por su orientación sexual. “Todos cargamos con algún prejuicio… es cómo afecta a esa persona”, añadió.

De acuerdo con Beltrán, situaciones como la antes descrita provocan que muchas personas de comunidades históricamente marginadas no busquen servicios para evitar burlas y estigmatizaciones, incluso de parte del personal administrativo en las oficinas médicas. “En lugar de empatía, encuentras un escenario antipático”, comentó.

Lacén alertó que ese “escenario antipático” también lo encuentran pacientes de salud mental o con un patrón de abuso de sustancias cuando acuden a buscar servicios médicos y se los niegan, porque asumen que son personas “violentas”.

Como parte de la charla, Beltrán explicó que el estigma es una identidad social devaluada. En muchas ocasiones, son prejuicios que se forman desde la crianza o durante el desarrollo de la persona. “Es probable que todos carguemos con algún tipo de estigma… es cómo prevenirlo cuando estamos en relaciones de poder, como cuando alguien busca ayuda médica y tenemos que responder con la mayor empatía”, reiteró.

Indicó que, en estos casos, el reto es cómo los proveedores de salud y su equipo pueden echar a un lado sus prejuicios y ofrecerles el mejor servicio a los pacientes, de modo que se sientan cómodos y bien atendidos y quieran regresar a seguir atendiéndose con ellos.

“El efecto del estigma y los prejuicios es que la gente (afectada) no va a buscar ayuda. Como no son bien recibidos (y atendidos), se aíslan. No buscan el servicio y su salud se deteriora”, opinó Lacén.

Beltrán planteó que, si un proveedor no se siente cómodo atendiendo a un paciente –por las razones que sea–, está en su derecho de abstenerse, pero debe indicarle a la persona que será referida a otro médico que sí pueda darle un mejor servicio.

Por su parte, Lacén señaló que en los talleres que ofrecen sobre este tema les piden a las personas que hagan una introspección sobre sus prejuicios y cómo pueden cambiarlos. De no lograrlo, deben hacer una transición de la situación para que no afecte a otros.

“Esto tiene que abordarse desde temprano en la escuela, ser sensibles con los compañeros, las familias, los animales… Que esto sea parte de la formación del niño, de su crecimiento”, dijo Beltrán, quien lamentó que aún se reporten crímenes de odio –como los asesinatos de personas trans–, pese a la existencia de políticas públicas de avanzada, como el matrimonio igualitario.

“Con las redes sociales, esto (el prejuicio) se hace más visible ahora”, acotó.

“Lo único que vence eso es la educación. En los determinantes sociales, está el acceso a la salud”, puntualizó, entretanto, Lacén.