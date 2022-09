Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

----

La emergencia que ha provocado la falta de energía eléctrica en la comunidad Renaissance Square, en Hato Rey, tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, logró que Mirta Colón Pellecier saliera de su encierro -que empezó con la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020- para tirarse a la calle a reclamar sus derechos y ayudar a su comunidad.

“Cuando salí el jueves, el alma se me partió. Llegué y me puse a llorar, pero no me quedé en llorar. Me dije: ‘Mirta, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde están las agencias gubernamentales? ¿Por qué esta gente está abandonada?’. Rompí a tocar puertas; las llamadas se me caían. El internet no me funcionaba, pero yo soy bien perseverante”, contó ayer Colón Pellecier, quien padece de condiciones respiratorias y se traslada en una silla de ruedas eléctrica.

PUBLICIDAD

Ante el déficit de diésel para los generadores, la administración de su complejo de vivienda -el antiguo residencial Las Gladiolas- redujo significativamente el tiempo en que los vecinos pueden utilizar el centro comunitario para energizar sus equipos electrónicos, como las máquinas de oxígeno.

Colón Pellecier precisó que son 40 personas de edad avanzada las que viven en Renaissance Square y 12 de ellas tienen condiciones crónicas, como Adisiomara Bonilla Báez, paciente de fibrosis pulmonar y para quien la electricidad es un asunto de vida o muerte.

Antes que llegara el huracán Fiona hace más de una semana, la administración del complejo envió un comunicado a los residentes para indicarles que podrían utilizar el centro comunitario por 24 horas. Sin embargo, el viernes, los vecinos de las 140 unidades de vivienda -unas 300 personas- recibieron otra carta en la que se les notificaba que solo tendrían disponible el centro comunitario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00p.m. a 5:00 p.m. para cargar sus equipos.

“Es mi vida, pero tengo que decirte también que es la vida de Adisiomara y de Andrea. Entonces, yo necesito que, si estamos viviendo en estos lugares, en vez de que nos manden esa carta que dice que, si esto no cumple tus expectativas, te vayas a un hospital o te vayas a un refugio… Vayamos a buscar soluciones reales a estos asuntos”, denunció quien lleva décadas luchando por viviendas dignas en su vecindario.

Su vecina de 71 años, Ana María, quien fue operada recientemente y es sobreviviente de cáncer, ayudó a Colón Pellecier a cargar su batería en su hogar porque tiene un generador eléctrico. “Esa señora vive en la otra esquina, y ella vino arrastrando ese carrito (con la batería) y se quedó un rato hablando conmigo”, contó la líder comunitaria.

PUBLICIDAD

Mientras mostraba a El Nuevo Día las dificultades en su hogar, a Colón Pellecier, la llamó Alex Serrano, director de Relaciones con la Comunidad de la organización Iniciativa Comunitaria, cuya sede es aledaña al complejo de vivienda. Era para notificarle que, además de traerles almuerzo, se ofrecían a cargarle su batería. Esa entidad ha brindado comida caliente a los 40 adultos mayores que viven en Renaissance Square desde el jueves.

“No es que solamente estamos denunciando el problema es que te busco solución y, cuando te digo ‘yo’, te estoy hablando de la comunidad, o sea, nosotros siempre, y ese ha sido nuestro lema, nosotros no queremos ser el problema, sino todo lo contrario”, dijo Colón Pellecier.

Un camión cargado de diésel abastece el generador de una de las égidas en la urbanización Piñero en Hato Rey. (Alejandro Granadillo)

“Sobrevivir es lo más difícil”

La falta de electricidad se replica todavía en otras comunidades de Hato Rey. Este medio visitó también ayer la urbanización Piñero, en la misma zona de la capital.

De un total de 31 condominios, incluidas dos égidas, solamente un tercio -alrededor de 11 edificios- tiene restablecido el servicio eléctrico.

El presidente de la Asociación de Residentes de la Urbanización Piñero (ARUP), Carlos Vilá Virella, informó que algunos residentes llevan 11 días sin electricidad y que la falta de agua potable también ha provocado la propagación de enfermedades.

“Hay 31 condominios con sobre 3,000 residentes. Entre estos 31 condominios, hay dos égidas, y de los 3,000 residentes, más de la mitad pertenece al grupo de la tercera edad. Desde el paso del huracán Fiona por Puerto Rico, el pasado 18 de septiembre, los condominios han operado con generadores de electricidad”, expuso en una carta enviada el lunes al alcalde de San Juan, Miguel Romero.

PUBLICIDAD

Ediberto Morales Rosario, residente en Urbana II, exclamó que “lo más difícil es sobrevivir”. El hombre de 73 años tiene alta presión, artritis y otras condiciones crónicas. En su égida, prenden el generador solo en las noches, así que algunos de sus vecinos no tienen otra opción que quedarse encerrados ante la falta de elevadores funcionando.

“Hemos ido, poco a poco, ayudándonos entre los vecinos. Dándonos comida, agua y cualquier cosa que necesite”, dijo Morales Rosario, luego de bajar tres pisos con su andador, y en ruta - con dificultad y bajo el sol- a buscar sus medicamentos en la farmacia, a varias cuadras de su residencia.

Vilá Virella explicó que, a más de una semana del evento atmosférico, en varios condominios, las plantas o generadores se han dañado, o las juntas de directores han decidido limitar las horas de operación debido a la escasez de diésel en Puerto Rico. Recalcó que la electricidad en estas estructuras es vital, entre otras cosas, para operar los ascensores, para el bombeo de agua a los apartamentos, la iluminación de las áreas comunes y abrir y cerrar los portones de entrada y salida.

Adisiomara Bonilla es paciente de fibrosis pulmonar y necesita su máquina de oxígeno las 24 horas del día. Hay veces, que no la puede usar porque no tiene energía. (Alejandro Granadillo)

La presidenta de la Junta del Condominio Teide, Maña Cabrera Aguilar, tuvo que bajar a su madre, de 91 años, por 16 pisos junto a sus hermanos porque no aguantaba más días sin electricidad. “Tuvimos más personas que tuvieron que salir del edificio. Hemos perdido comida. La situación está bien difícil”, contó.

“Los primeros cuatro o cinco días, estuvimos sin agua y luz. Ya hoy es el día número 11 que estamos sin luz. El elevador funciona cuando prenden la planta. La mayoría del tiempo estamos en los apartamentos a oscuras y sin poder salir porque no funcionan los elevadores. (…) No hemos visto un camión de LUMA Energy por esta urbanización. Yo, francamente, no sé qué es lo que pasa ni qué es lo que están haciendo”, cuestionó, por su parte, Gloria Rodríguez Lajara, residente de 74 años del Condominio Ávila.

PUBLICIDAD

Líderes comunitarios dan auxilio

Como en toda la isla, son muchos los líderes comunitarios que están sacando la cara por los adultos mayores, como en esta zona de San Juan. A través de un chat de 180 personas, los residentes en Hato Rey comunican sus preocupaciones y suplen herramientas o líneas de orientación para ayudarse entre sí.

La doctora Carmen Delia Sánchez Salgado, a cargo de la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (OPPEA), explicó que emergencias como las que ha dejado el huracán Fiona afecta principalmente a los adultos mayores y los expone a situaciones como la explotación financiera o las negligencias en los centros de cuido.

Durante la pasada semana, la línea de la OPPEA ha recibido cerca de 2,000 llamadas para denunciar alguna situación o recibir orientación sobre algún servicio.

“Hay personas que no tienen apoyo, y ese es el cuadro que estamos viendo. (…) Estamos llamando a las fundaciones, y estoy hablando con muchos líderes comunitarios. La necesidad es grande”, dijo

La OPPEA ha convocado a los líderes comunitarios a las égidas para hacer un cernimiento de las necesidades. La procuradora aseguró que han atendido situaciones de negligencia en égidas como la de un caso en el sur en el que no habían quitado unas tormenteras y unos adultos mayores estaban sufriendo del calor en el centro.

Son muchos los condominios en Hato Rey que han tenido que disminuir el uso de los generadores por la escasez de diésel, por lo que hay momentos en el día en que los elevadores están inactivos. (Alejandro Granadillo)

Indicó que el gobierno de Pedro Pierluisi dio instrucciones para formar unos grupos de acción divididos por distintas poblaciones, entre ellos, el destinado a atender a las personas de edad avanzada. Ese grupo está liderado por la fiscal federal Dennise Longo y José Acarón, director de AARP.

PUBLICIDAD

“Este grupo de adultos mayores tienen tres poblaciones principales: los hogares de cuido, los centros de larga duración o asilos y las égidas o condominios que tengan esta población. Puerto Rico está envejeciendo y mucha población viven en sus apartamentos y están recibiendo poca atención de las administraciones de los condominios por esos mismos prejuicios contra las poblaciones de edad avanzada”, explicó la procuradora.

Además, señaló que les han llegado denuncias de personas mayores que sienten que las administraciones de los condominios “los están aislando como para que vendan sus apartamentos y venga gente joven”.

Explicó que toda égida debe tener un trabajador social y que deben estar ahí proveyéndoles asistencia a las personas con impedimentos o necesidades especiales. “Hay una responsabilidad compartida en las comunidades. Si tienes un viejito al lado y solo, míralo y trata de ver cómo lo puedes ayudar porque los viejos no viven solos. Viven en comunidad”, expresó.

La grave situación de la población mayor es preocupante para la Brigada de la 3era Edad, organización que denunció ayer la falta de una respuesta rápida por parte de las autoridades. Realizarán una jornada este domingo para impactar el sur.

“La situación del servicio de energía eléctrica no es nueva, nuestra gente vieja lleva meses experimentando apagones, deterioro de sus equipos eléctricos y el riesgo que implica a su salud física y mental. (...) Nuestras familias y gente vieja no pueden vivir un día más en estas condiciones. Se necesita una acción responsable y honesta inmediatamente”, dijo la presidenta de la organización, Amada García Guitiérrez.