El juez Anthony Cuevas advirtió hoy, miércoles, que resulta “peligroso” que el gobierno impida acceso a un documento público amparándose en que se trata de asuntos bajo investigación y lo torne en un tema confidencial.

El juez Cuevas aludió a que la Policía no ha entregado a la organización Kilómetro 0 datos sobre el uso de fuerza por parte del cuerpo de seguridad, y ha argumentado que se trata de incidentes aún bajo investigación.

En una vista de cumplimiento del caso Kilómetro 0 v. Pesquera, los representantes de la Policía confirmaron que entregaron a la organización una tabla en blanco correspondiente al 2021 a pesar de que ese año ocurrieron muertes y personas heridas de gravedad por uso de fuerza policíaca.

Al hacer la afirmación, los testigos del Negociado de la Policía, el teniente Javier Santiago Feliciano y la sargento Yarelis Carillo, argumentaron que no se divulgaron porque se encuentran bajo investigación. También, insistieron en que supuestamenete muchos de los casos citados por Kilómetro 0 son policías municipales, por lo que no corresponde al Negociado investigar.

“Es peligroso permitir que el Estado alegue que tales situaciones están bajo investigación para algo que es público y convertirlo en algo confidencial… No puede ser una carta blanca para el Estado y que utilice como pretexto que cualquier situación está bajo investigación”, señaló el juez Cuevas en la vista virtual.

Fue el pasado 9 de diciembre que la Policía entregó a Kilómetro 0 una tabla en blanco. “Se entregó en blanco porque estaba bajo investigación. Sí, hay casos”, dijo Santiago Feliciano a preguntas del licenciado Luis Torres Ascencio, abogado de Kilómetro 0.

La demanda de Kilómetro 0 fue presentada, en 2019, luego que la Policía se negó a entregar los informes de uso de fuerza desde el 2014 hasta entonces. La petición se extiende ahora hasta 2021. En esos reportes, los agentes describen detalladamente los actos que motivaron el uso de fuerza.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que ordenó la entrega de información el 28 de mayo pasado, y refirió nuevamente la demanda al Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

“El transcurso exagerado se convierte en un cheque en blanco para que la Policía se niegue a entregar información. Y pareciera que los casos que continúan bajo investigación son de uso máximo de fuerza”, insistió Torres Ascencio.

En la vista de ayer, se abordaron tres asuntos principales: discrepancias en la recopilación de información entre las bases de datos de uso de fuerza de la Policía y Kilómetro 0; la controversia respecto a si los informes de investigaciones en curso deben compartirse cuando han pasado 45 días luego del incidente, según estipula el protocolo de la Uniformada; y los datos de personas heridas o muertas a causa de uso de fuerza policíaca.

Sobre el primer punto, el juez Cuevas concedió a la Policía dos días para que proponga una fecha en que su equipo técnico pueda reunirse con el de Kilómetro 0 para discutir esas diferencias. Además, anticipó que, en los próximos días, se expresará sobre el estatus de los informes en curso y su posible divulgación pasados 45 días.

La directora ejecutiva de Kilómetro 0, Mari Mari Narváez, detalló que la moción entregada previamente por parte de la Policía contenía información que no había sido corroborada por la tabla que ellos entregaron, que tenía los detalles de casos reportados por la prensa a partir de comunicados de prensa de la Uniformada.

“Ellos pusieron en la moción que todos los enlaces que suministramos eran de policías municipales, pero eso es falso y dijeron que eran después de junio; eso es falso. La sargento confirmó que ni ella había visto esa tabla. La Policía quedó muy mal ante el Tribunal”, dijo Mari Narváez.

Además, aseguró que de los tres temas que se tocaron en la vista, el que más les consterna es el de quienes han sido las personas heridas de gravedad y muertas por uso de la fuerza policíaca, ya que esa información les permite ser monitores de la Policía.

“Cuando ellos dicen que esa información está sujeta a investigación, no es así porque esos nombres (de personas heridas y muertas) no están sujetos. Lo que está sujeto a investigación son los informes de uso de fuerza, pero no a quién tú has herido o a quiénes has matado durante el año pasado. Eso es una información que tiene que ser de conocimiento público para que la ciudadanía sepa cómo el Estado está utilizando la fuerza”, declaró Mari Narváez, en entrevista telefónica.

Kilómetro 0 recopiló información sobre alrededor de 10 personas heridas de gravedad en incidentes con la Policía, pero aún no han podido conocer cuáles de ellas han muerto. La también activista de derechos humanos insistió que esa información debe salir justo al momento del incidente.

“Somos monitoras ciudadanas del uso de fuerza por parte del Estado. Mientras tengamos acceso a la información, todo el mundo puede serlo”, subrayó Mari Narváez.