Si LUMA Energy no recluta a la mayoría de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y, en cambio, estos son reubicados en otras dependencias del gobierno, el país pudiera estar en una situación de indefensión frente a emergencias a partir del 1 de junio, cuando inicia la temporada de huracanes y fecha límite para culminar la transición entre la corporación pública y el consorcio privatizador.

Al lanzar este martes la advertencia, el portavoz de la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la AEE y presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que, “al día de hoy, LUMA no ha hecho una oferta de trabajo a un solo empleado”. Resaltó, no obstante, que muchos trabajadores le han manifestado que no interesan unirse a la plantilla del consorcio.

El contrato dado a LUMA dispone que los empleados de la AEE no pasarán automáticamente al consorcio, sino que tienen que entrevistarse y aceptar alguna de las plazas disponibles. Los que no se integren a LUMA podrían permanecer en lo que quede de la AEE o pasarían a otra agencia o corporación pública, en virtud de la Ley del Empleador Único.

Para Figueroa Jaramillo, la inseguridad de si, a partir del 1 de junio, habrá “personal capacitado” para levantar el sistema eléctrico después de una tormenta tropical o huracán, por ejemplo, “es un asunto de seguridad nacional”.

“Este es el riesgo mayor aquí: el desmantelamiento de la Autoridad como instrumento para la transformación del sistema eléctrico y que se le dé a una compañía sin experiencia en la operación. Esto no es poca monta”, dijo durante la continuación de las vistas públicas en la Cámara de Representantes para investigar la contratación de LUMA.

“El país ya está cansado de escuchar la retórica del plan del plan del plan”, agregó, en referencia a que, a poco menos de tres meses de que culmine la transición, se desconoce qué pasará con los empleados de la AEE que no sean reclutados por el consorcio que integran Quanta Services y ATCO, con la colaboración de Innovative Emergency Management (IEM).

De los 5,500 empleados que aproximadamente tiene la AEE, unos 4,500 podrían pasar a LUMA porque trabajan en las áreas de transmisión, distribución, servicio al cliente, recursos humanos y finanzas, entre otras. Los restantes 1,000 trabajan en generación, un área que el gobierno también tiene planes de privatizar, pero no con este contrato.

Hasta el 27 de febrero, LUMA había recibido unas 1,000 solicitudes de empleados de la AEE interesados en unirse a su plantilla, informó entonces el presidente y principal oficial ejecutivo del consorcio, Wayne Stensby. Añadió que, para junio, contratarían a 4,000 personas, y resaltó que tenían 9,105 solicitudes de personas fuera de la AEE.

“De esos mil (de la AEE) que solicitaron, hay compañeros que ya están planteando que no les interesa. Quienes han ido a las entrevistas me han dicho que salen peor que cuando entran… mayor incertidumbre, no les contestan sus preguntas adecuadamente y los tratan como si fueran peones o ciudadanos de tercera clase”, declaró Figueroa Jaramillo, tras señalar que la decisión de solicitar trabajo en LUMA “es una muy personal”.

A preguntas del representante Luis Raúl Torres, del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, el líder sindical dijo desconocer si la escuela de celadores propuesta por LUMA está acreditada por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Se cuestionó, igualmente, por qué dicha escuela (adiestramiento) se extenderá “solo por tres meses”, cuando la que ofrece la AEE en la actualidad dura seis.

Sobre la posibilidad de que los empleados de la AEE que no pasen a LUMA se queden en el área de generación, indicó que primero habría que conocer la necesidad de puestos y si los trabajadores están cualificados para ocuparlos. Aun así, estimó que la cifra no llegaría a 500.

“Estamos hablando comoquiera de que miles de empleados tendrían que ser reubicados en otras agencias. La situación va a ser mucho más compleja de lo que el gobierno está previendo. Ha sido muy atropellado todo este proceso, y muy irresponsable tratar de seguir empujando este contrato”, manifestó a preguntas del representante Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño.

Cuestionado por el representante Juan Oscar Morales, del Partido Nuevo Progresista, Figueroa Jaramillo explicó, por otro lado, que los empleados de la AEE que acepten trabajar en LUMA tienen que renunciar a la corporación pública. En consecuencia, pierden su liquidación de días de enfermedad, pero la AEE tiene que pagarles los de vacaciones, “lo que supone una gran carga económica adicional” para la corporación pública.

“Es imposible que (LUMA) asuma el control de la Autoridad en el momento más crítico, justo en el inicio de la temporada de huracanes. El gobernador (Pedro Pierluisi) debería reevaluar el término del contrato”, recalcó, al advertir, también, sobre el impacto adverso de la transacción sobre el Sistema de Retiro de Empleados de la AEE.

De paso, Morales expuso que llevará “un mensaje al gobernador de que se debe dar una mirada más rigurosa al contrato, porque no se está cumpliendo con la intención (legislativa) que teníamos”, al menos, con lo relacionado a los trabajadores y sus derechos adquiridos y beneficios marginales.

Insisten en la nulidad

Durante toda la vista, Figueroa Jaramillo, quien estuvo acompañado del abogado Rolando Emmanuelli, insistió en que el contrato de LUMA “es nulo”, y lo describió como “un despilfarro increíble de fondos públicos que no sirve a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”.

“Este contrato debe cancelarse y declararse nulo por leonino y contrario a la ley, la moral y el orden público. Con una declaración de nulidad, LUMA estaría obligada a devolver los más de $90 millones que le ha estafado al pueblo”, dijo, en referencia a lo que el consorcio ha facturado desde verano pasado.

“Este es el primer contrato en el que se le paga a alguien por aprender”, agregó Figueroa Jaramillo.

“El dinero público solo se puede usar para un fin público, y aquí se le está pagando un dinero público a LUMA para que monte su negocio privado. Eso agudiza el interés de que esto se fiscalice de una manera adecuada, porque es el dinero que los abonados pagan en su factura de energía eléctrica”, expresó, entretanto, el licenciado Emmanuelli, a preguntas de la representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana.

Figueroa Jaramillo, quien durante su ponencia hizo referencia a evaluaciones del contrato hechas por el Centro para una Nueva Economía y el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, en inglés), expuso que LUMA se hará cargo de las operaciones de la AEE sin invertir un centavo en la corporación pública. Esto último fue reconocido, incluso, por la gerencia de la AEE en la vista del pasado viernes.

El consorcio, además, cobrará $105 millones al año, que pudieran llegar a $125 millones si cumple con unas métricas de desempeño que, a esta fecha, no están definidas aún. LUMA tiene que someter dichas métricas al Negociado de Energía de Puerto Rico para su evaluación y aprobación.

También, LUMA será la encargada de manejar, entre otras partidas, los $10,700 millones autorizados el año pasado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para la reconstrucción de la red tras el impacto de los huracanes Irma y María. En las vistas, el gobierno ha reconocido que LUMA podría subcontratar a sus compañías afiliadas para estas tareas de reconstrucción.

“(LUMA) no le responde al pueblo de Puerto Rico y no está obligada a transformar el sistema eléctrico. De hecho, LUMA probablemente mantendrá el sistema eléctrico como está y se limitará a realizar algunas mejoras de infraestructura con los fondos de FEMA”, alertó Figueroa Jaramillo.

Resaltó, por último, que el contrato faculta a LUMA a solicitar aumentos tarifarios al Negociado de Energía, y recordó que Stensby ya advirtió sobre esa posibilidad a partir del cuarto año de vigencia.

El contrato entre LUMA y el gobierno es a 15 años y $1,500 millones, al menos.

Continúan mañana, miércoles

Las vistas públicas continúan mañana, miércoles, cuando están citados Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), y Zahira Maldonado, directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).

El representante Torres informó que, durante este mes, depondrán también el Colegio de Abogados y Abogadas, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el director de análisis financiero del IEEFA, Tom Sanzillo, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, y ciudadanos particulares, entre otras voces.

Indicó, por último, que la Comisión que preside se apresta a rendir un segundo informe parcial sobre lo vertido hasta el momento en las vistas. El primer informe parcial fue sometido el 26 de febrero.

La vista de hoy trascendió mientras la matrícula de la Utier protestaba en el ala norte del Capitolio.