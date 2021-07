El número de casos positivos en brote de COVID-19 que tiene como epicentro una boda celebrada el pasado fin de semana en Camuy se elevó a 14 personas, al tiempo que 28 individuos catalogados como “contactos directos” permanecen en cuarentena, confirmó el Departamento de Salud.

El Nuevo Día publicó el sábado información sobre este brote, basado en el relato de unos de los asistentes a la boda, quien arrojó positivo al coronavirus. La boda, contó la persona, fue el sábado pasado en un local de Camuy. Hasta el jueves, según el relato de uno de los contagiados, ya 12 personas habían arrojado positivo, tanto familiares de los novios como invitados residentes en los municipios de Camuy, Arecibo y Hatillo. Salud confirmó que se trata del mismo brote del cual proveyó hoy información a este medio.

“La Oficina de Epidemiología investiga un conglomerado en Hatillo. Los casos positivos fueron contactados al igual que contactos por los distintos equipos de rastreo y orientados sobre fecha de realización de pruebas y fecha de cuarentena”, indicó la agencia. “Algunos de los casos han presentado síntomas leves y no han requerido hospitalización”

El caso positivo que compartió su relato indicó que todos los invitados a la boda debían mostrar evidencia de haberse vacunado contra el virus para poder asistir al evento. Por eso, dijo, le extrañó que se haya formado un brote de esta magnitud. “En la boda algunos estaban con mascarillas y otros no, especialmente si estaban bebiendo y comiendo”, indicó.

Inicialmente, sostuvo, lo que tenía era una molestia en la garganta y un leve gotereo nasal. Sin embargo, contó que desde el jueves ha tenido náuseas, diarreas, dolor de barriga, fiebre alta y escalofríos.

“Anoche no dormí nada. Tengo mucha ansiedad y estoy como hyper. No podía cerrar los ojos. Tenía frío y calor, frío y calor. Me bañé como 14 veces”, dijo.

El Nuevo Día se comunicó con el alcalde de Hatillo, José “Chely” Rodríguez, quien dijo desconocer del brote y refirió el asunto a la epidemióloga municipal de Hatillo, Brenda González Orsini. Esta, sin embargo, informó que una directriz nueva del Departamento de Salud le impide divulgar información relacionada al COVID-19 a menos que la agencia lo autorice. Hasta hoy, Salud no había provisto una reacción sobre esta situación.

Actualmente, y a pesar de los esfuerzos de vacunación, la tasa de positividad que registró hoy Salud alcanzó 6.9%. Hace un mes la positividad estaba en 1.3%.

La agencia informó este domingo, además, que investiga un “posible aumento” de contagios de COVID-19 en personas que completaron su serie de vacunación en Puerto Rico.

“Según reportes preliminares de los epidemiólogos municipales, se han identificado casos de personas que están inmunizadas al virus y se han contagiado. No obstante, debido a que la información sobre el estatus de vacunación en los reportes no necesariamente se verifica, limitándose a lo que expresan las personas contagiadas, se han utilizado datos más completos y representativos del Programa de Vacunación, del sistema PREIS (Puerto Rico Electronic Immunization System) y el BioPortal para calcular tasas más fiables de contagios en la población con la serie de dosis de vacuna completada”, sostuvo el principal oficial de epidemiología, José Becerra.

Por su parte, la principal oficial médico, Iris Cardona, indicó que, al momento, unas 2,570 personas de un total 1,676,689 con la serie completada de vacuna, se han infectado con el COVID-19. Esto representa 0.1% de todas las personas vacunadas, sostiene Salud, de acuerdo con los datos que surgen del PREIS y el Bioportal, entre enero y junio del 2021.