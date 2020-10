En septiembre, estadísticamente hablando, una persona murió ahogada en las playas y ríos de Puerto Rico cada 3.75 días. Octubre apenas inicia y ya hay reportes de, al menos, un deceso por sumersión.

En total, nueve personas han fallecido por ahogamiento entre el pasado mes y lo que va de este. Entre las víctimas hay locales y turistas, y ocho de las fatalidades han sido en playas a lo largo y ancho de la isla. En esos casos, las personas fueron arrastradas por las corrientes marinas.

Agencias como el Negociado de la Policía y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) han rescatado personas del agua, incluso por la vía aérea –con helicópteros–, pero son muchos los “sustos” y los “por poco” que no se reportan, según expertos en seguridad acuática.

Al cierre de esta edición, no ha habido un pronunciamiento oficial del Ejecutivo sobre esta situación, que los mismos expertos catalogaron como “emergencia” y “lamentable”, y que tiene el potencial de afectar tanto las opciones de recreación para los boricuas, como la imagen del país en el exterior como un destino turístico de playas.

“Nueve muertes por sumersión en menos de un mes y medio es una exageración. Es lamentable e inaceptable, pero parece que al gobierno no le importa esta emergencia. Es cierto que cada persona debe evitar ir a la playa si hay oleaje alto, pero es responsabilidad del gobierno velar por los residentes y las personas que invitamos a Puerto Rico a gastar dinero atraídas por las playas”, expresó el director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ruperto Chaparro.

“La cantidad de ahogamientos es considerable, especialmente en las playas. En Puerto Rico, las condiciones del tiempo son bien cambiantes y ese efecto lo vemos directamente en el comportamiento de las corrientes marinas. Lamentablemente, no existe un plan para alertar efectivamente a los ciudadanos sobre el alto riesgo que existe en estos lugares, que en su mayoría son turísticos y altamente frecuentados”, dijo, por su parte, el presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencia y Profesionales de Seguridad, Nazario Lugo.

Por más de 15 años, el Programa Sea Grant ha estudiado las estadísticas de muertes por sumersión en las playas y otros cuerpos de agua en Puerto Rico. En promedio, 30 personas se ahogan al año.

El comisionado del NMEAD, Nino Correa, no pudo precisar cuántos decesos por ahogamiento ha habido en 2020, pero estimó que “podrían llegar a los 20”. “Septiembre ha sido el pico”, indicó.

Desde mediados de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió sobre condiciones peligrosas y oleaje fuerte, por lo que el llamado a la precaución fue constante.

Cualquiera puede ser peligrosa

Basado en las estadísticas, el Programa Sea Grant identificó las playas más peligrosas para bañistas en el país. Tienen fuerte oleaje y un alto riesgo de corrientes marinas, lo que las hace propicias a muertes por ahogamiento.

En la costa norte, la lista la integran las playas Jobos (Isabela), Mar Chiquita y La Poza de las Mujeres (Manatí), La Poza del Obispo (Arecibo) y Condado, entre los hoteles Marriott y La Concha (San Juan). En el este, están las playas La Pared (Luquillo), Escondida (Fajardo), Inches (Patillas) y Palmas del Mar (Humacao). La lista la completan, en el sur, la playa Ballena (Guánica), y en el oeste, Domes (Rincón).

De los nueve ahogamientos entre septiembre y lo que va de mes, tres fueron en la playa del Condado, uno en La Poza de las Mujeres y otro en Jobos. Los demás ocurrieron en las playas de Isla Verde y Piñones (dos personas a la vez), y el restante corresponde a un hombre que fue arrastrado por un golpe de agua en una quebrada en Arecibo.

“Pero, independientemente de la lista, cualquier playa puede ser peligrosa. Si en el momento en que la visitas está rompiendo el oleaje fuerte, va a ser peligrosa porque se van a formar las corrientes”, advirtió Chaparro.

Añadió que “ni los balnearios administrados por (el Programa de) Parques Nacionales son ya una opción segura (de recreación) para locales y turistas”.

Chaparro se refirió a que, tal como reportó El Nuevo Día en julio pasado, no todos los balnearios de Parques Nacionales están abiertos y, en los que reciben público, hay fallas de infraestructura y de seguridad acuática. Algunos permanecen cerrados desde el paso del huracán María hace tres años, hay escasez de salvavidas y las torres de seguridad están destruidas, entre otros problemas.

¿Por qué tantas muertes?

Cuestionado sobre por qué ocurren tantas muertes por ahogamiento en la isla, Correa respondió: “Creo que esto está relacionado con el exceso de confianza. No es por falta de información. Desde temprano en la mañana, el mensaje (sobre las condiciones en el mar) llega a través de los medios, pero la gente reta el peligro potencial que hay en los cuerpos de agua”.

En esa línea, el comisionado del NMEAD se expresó a favor de multar a quienes desafíen el mal tiempo.

Chaparro y Lugo coincidieron en que la información sobre las condiciones del tiempo está disponible por múltiples vías –redes sociales, radio, televisión, periódicos e internet–, pero lamentaron que, en términos generales, los puertorriqueños no tienen la costumbre de procurarla antes de ir a una playa.

“No estamos pendientes a esto. Simplemente, tomamos la decisión de ir a la playa y ya, pero eso ha costado y cuesta muchas vidas continuamente. Es lamentable que se den tantas muertes y no haya una respuesta gubernamental concertada con el sector privado”, dijo Lugo.

Como posible causa adicional, Chaparro mencionó que “las destrezas acuáticas de los puertorriqueños no se han desarrollado al mismo nivel que en otros países, donde la gente aprende a nadar en la escuela”. A su juicio, es irónico que, en Puerto Rico, donde la playa es “la oportunidad principal de recreación al aire libre” porque escasean los parques, las personas apenas sepan nadar.

“Quisiéramos estar en todos los sitios para que esto no pasara, pero no es posible. Si hay que tirarse al agua, por supuesto que lo hacemos, como ya lo hemos hecho tantas veces. Pero en muchas ocasiones no es posible estar en el sitio. Estos casos son muy tristes”, expuso Correa.

Posibles soluciones

Los tres entrevistados reconocieron que se necesitan acciones concretas y contundentes para atender el problema de seguridad acuática en el país.

A corto plazo y con una inversión mínima o nula, los hoteles podrían no solo proveer información sobre las condiciones del tiempo a los turistas que pregunten en el “front desk”, sino transmitirla en los televisores de las habitaciones y entregar hojas sueltas. Lugo resaltó que la información debe transmitirse en español e inglés.

También, podrían instalar banderas que alerten –con un sistema de colores tipo semáforo– si el mar está o no apto para bañistas y contratar salvavidas privados. Estas dos opciones, indicó Chaparro, podrían costearse con un “room tax” (impuesto) que los visitantes paguen por cada noche de estadía.

“Pero hay que tener en mente las limitaciones de la educación. Los letreros no salvan gente, las charlas solo las captan algunas personas y casi nadie pregunta si hay corrientes de resaca antes de meterse a una playa. Se necesita gente en las playas… salvavidas de mar abierto, adiestrados con los más altos estándares y con el equipo necesario para hacer su trabajo. Esto tiene que ser prioridad para el gobierno y tiene que atarse con los ingresos del turismo”, recalcó el director del Programa Sea Grant.

Chaparro y Lugo instaron a que Parques Nacionales optimice la condición de sus balnearios, de forma que pueda promoverse masivamente que los visiten.