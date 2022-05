El alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, conoce el potencial turístico que tiene esa isla municipio, y concentra todas sus apuestas de desarrollo económico al estímulo de ese sector.

Como proyecto prioritario, Corcino planifica habilitar el muelle del rompeolas con miras a lograr el atraco de cruceros de menor escala en la llamada Isla Nena, pues, aunque estas naves han llegado a sus costas este año, se ven imposibilitadas de anclar ante la falta de instalaciones adecuadas.

“En lo que lleva de este año, tuvimos la visita de cuatro minicruceros a Vieques. No están atracando, sino que se quedan en La Esperanza, y (a los tripulantes) los traen hasta el muelle de los pescadores, y ahí ellos se bajan, van a la bahía y disfrutan la isla”, explicó el alcalde.

“Queremos, en el futuro, usar el muelle del rompeolas para que ellos puedan atracar allí. Tenemos las facilidades, pero es necesario hacerles mejoras. Eso es un área que hay que reforzarla para que esos cruceros de gran capacidad puedan lograr llegar hasta aquí”, expuso.

Asimismo, el alcalde viequense dijo que trabaja para finalmente establecer la llamada “ruta corta”, que también requiere habilitar el muelle del rompeolas para que los viajes por la vía marítima se reduzcan de 55 a 30 minutos aproximadamente, desde Ceiba.

“Al rompeolas, le falta reconstrucción y los permisos. Se reclamó en FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) el rompeolas, pero ellos lo denegaron, y estamos volviendo a someter el caso a ver si entonces nos aprueban. Estamos trabajando lo que es la ruta corta a ver si se nos da”, indicó.

En términos de la transportación marítima, Corcino aseguró que el servicio ha mejorado desde que se pasó la operación a la empresa HMS Ferries, aunque reconoció que hay mucho por mejorar.

“Hay ciertas cosas que están mejorando, el trato hacia residentes, los terminales han mejorado, las embarcaciones, tenemos los ‘ferries’ grandes, pero falta por mejorar todavía”, sostuvo.

Del mismo modo, el ejecutivo municipal está esperanzado en que este verano comience la reconstrucción del Hotel W, destruido por el embate del huracán María, en 2017, y que supone una fuente de empleo significativa para ese pueblo. La hospedería de lujo fue adquirida a principios de año por el criptomagnate Brock Pierce a un costo de $18.3 millones.

“Por lo menos, va a volver ese tipo de economía turística, aunque tenemos mucho turista en Vieques, pero el Hotel W creaba mucho empleo, entre 200 y 250. Además, posicionaba a Vieques porque se daba a conocer a través del mundo”, sostuvo Corcino.

Asimismo, espera que se logre el traspaso de los terrenos del balneario Sun Bay al municipio, y proyecta impulsar actividad comercial en esa zona.

“Ese (balneario) naturalmente es bello, pero vamos a trabajar para traer una economía a esa área, ya que no existe ningún negocio ambulante. Buscaremos promover el deporte acuático, ya que esa es la playa de nosotros, que queda en el área de la población. Gracias a Dios, la gente de Vieques, aparte del municipio, vive del turismo, y esto ha sido una de las fuentes de ingresos para los viequenses, y queremos movernos en esa dirección”, indicó Corcino.

Somos Vieques (El Nuevo Día)

Inician obras de reconstrucción

Por otro lado, tras el inicio de los trabajos de demolición del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques, Corcino reiteró que espera que en cinco meses inicie la construcción de una nueva instalación médica.

“Según el ingeniero, la demolición tardaría aproximadamente dos meses porque hay que arrancar hasta la zapata del edificio. Esto tienen que dejarlo a nivel de tierra completo. Ya esta semana vamos a tener la otra subasta, la de diseño y construcción, que es la subasta que sigue para, más o menos, en cinco meses comenzar la construcción del hospital”, afirmó.

Esa institución hospitalaria contará con sala de emergencia, laboratorio, centro de imágenes, sala de cirugías menores, farmacia, centro de diálisis, helipuerto, clínica de servicios ambulatorios, atención dental para niños y adultos y 12 camas, dos de ellas en aislamiento, para atender enfermedades altamente contagiosas. También, ofrecerá servicios de sala de parto, cámara hiperbárica y sala de infusión de quimioterapia.

Para el alcalde, quien lleva cerca de un año y medio al mando de Vieques, el principal reto de su administración ha sido el déficit de aproximadamente $5 millones que arrastra, seis demandas que tienen por pagar y el “poco dinero” que asegura encontró en las arcas municipales.

“El mayor reto, en cuestión de la administración, ha sido organizar todo lo que me dejaron aquí, ya que, desde el 2016, no se hacían las auditorías federales para poder acceder a fondos federales que, hasta el día de hoy, no puedo (solicitar). En cuestión de las finanzas, me dejaron en quiebra completo, tenía solo $168,000 en todas las cuentas que habían, cuando tengo más de $300,000 en nómina mensual, ya que el municipio es el principal empleador, pues en Vieques no hay fábricas ni otras industrias grandes donde puedan conseguir empleo”, puntualizó.