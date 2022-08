El Departamento de Educación evaluará establecer y ampliar acuerdos de colaboración con diversos municipios para que los ayuntamientos se encarguen del mantenimiento y algunas reparaciones en escuelas públicas, mediante la asignación de los fondos federales que ha recibido la agencia estatal para la reconstrucción por huracanes o terremotos o para el manejo de la pandemia.

Los acuerdos, no obstante, no estarán listos a corto plazo, por lo cual tanto miembros de la Asociación de Alcaldes como el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, reconocieron que no todos los planteles estarán en las mejores condiciones para recibir a los estudiantes este miércoles, 17 de agosto.

“Este comienzo escolar atropellado y difícil, no lo despinta nadie. Las escuelas no están en condiciones. Pero, hay esperanzas. Hoy, el secretario de Educación ha hecho un compromiso con este servidor y con todos los alcaldes asociados y asociadas para, de cara al futuro, trabajar y ampliar acuerdos de colaboración en distintos renglones”, expresó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, que agrupa a los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).

“El problema de la infraestructura en la que se encuentran nuestras escuelas después del impacto de los huracanes Irma y María, después de los terremotos, después de su cierre tras la pandemia es lamentable. Antes, el cuento era que no había recursos, no había fondos. Ahora, todos sabemos que hay miles de millones de dólares asignados en fondos federales”, agregó Hernández, alcalde de Villalba.

Un grupo de alcaldes populares se reunió con el secretario de Educación esta mañana para presentarle, directamente, los problemas que han identificado en las escuelas de sus respectivos municipios a dos días del inicio de clases. En su mayoría, los problemas están atados a las dilaciones en los trabajos de reparación y reconstrucción, así como la falta de mantenimiento.

Por ejemplo, en varias escuelas de Toa Alta son necesarias reparaciones en baños y techos. En Salinas, para al menos dos escuelas no se ha completado la compra de alimentos para los comedores escolares. La verja de una escuela de Maricao aún no ha sido reparada luego que le cayera un árbol encima durante el paso del huracán María, en 2017.

Ramos Parés recordó que ya existen acuerdos con algunos municipios para que estos se encarguen de realizar labores de mantenimiento en planteles que están en manos de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y elogió esos trabajos. Señaló que las escuelas que tienen mayores problemas son las que están en manos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). Asimismo, hay municipios que se encargan de proveer transportación escolar y de la seguridad en escuelas, apuntó el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz.

“Todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la fórmula, en que hay que cambiar la estrategia de cómo impactamos y preparamos nuestras escuelas todos los días. Los municipios tienen un rol importante en esa preparación”, indicó el secretario. “Muchos de estos problemas son históricos, no nacieron ni el pasado mes de julio, ni en junio, ni en mayo, sino que vienen acumulándose por muchos años. Parte del diálogo que hemos tenido aquí nos debe llevar a un próximo inicio escolar distinto a lo que estamos acostumbrados, este nos toca afrontarlo con los problemas que puedan tener las escuelas. Obviamente queremos que nuestros niños estén bien, tampoco los vamos a meter a una escuela que represente un riesgo a la seguridad de cada uno, pero cada comunidad escolar sin duda se merece mejores condiciones para pasar lo que es el día lectivo”, agregó, al detallar que hay escuelas que cuyos exteriores no ha sido pintados en más de 15 años.

Hernández explicó que los municipios no intervinieron antes ya que hubo confusión en torno a la intención de los alcaldes y las restricciones en el uso de fondos federales. El presidente de los alcaldes asociados señaló que los municipios no buscan una transferencia directa del dinero que se le asignó a Educación, lo que los convertiría en un “subrecipiente” bajo los reglamentos federales y requeriría completar procesos administrativos adicionales.

“Nosotros no queremos hacer un acuerdo de ‘subrecipient’ nosotros queremos hacer un MOU, un acuerdo de colaboración, como lo hemos hecho con DTOP, como lo hemos hecho con Educación en otras instancias para trabajar, para hacer labores”, sostuvo Hernández, al destacar que las administraciones municipales ya hacen adquisiciones para pintura, sellado de techo o reparación de acondicionadores de aire, entre otros, que pueden usarse para las escuelas.

Ramos Parés indicó que se asegurarán que los acuerdos de colaboración con los municipios cumplan con las restricciones que debe cumplir la agencia para utilizar fondos federales, entre ellos que pasen por la evaluación del síndico Álvarez & Marsal. Asimismo, señaló que consultarán con el Departamento de Educación federal.