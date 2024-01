A la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, le sorprendió que comunidades de su municipio no figuren en la lista de aquellas a las que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) da un servicio deficiente, pese a que, según ella, entre 5,000 y 6,000 familias enfrentan problemas con el suministro de agua potable y algunas pasaron “toda la Navidad” a secas.

De acuerdo con Maldonado González –quien, en 2022, demandó a la AAA, en el foro federal, para que atendiera el problema recurrente de falta de servicio en Morovis–, los camiones cisterna de la corporación pública “muy poco resuelven” para atender la necesidad de los residentes. Dijo, incluso, que los vehículos tienen que ser abastecidos en otros municipios.

“Cuando llega el momento de llegar hasta aquí para poderle brindar servicio a la ciudadanía, le dicen que tienen que ir hasta el pueblo de Dorado o al pueblo de Barceloneta para poder llenar el tanque de agua. No utilizan el agua que nosotros tenemos en Morovis”, planteó la alcaldesa, quien mencionó que el municipio actualmente cuenta con un solo camión cisterna propio para agua potable.

“Nosotros no tenemos problema de falta de agua, y no logro entender por qué ese camión no coge agua de aquí mismo”, abundó.

Además de la situación con los camiones cisterna, Maldonado González sostuvo que la compañía que la AAA contrató para manejar las presiones de agua en el municipio supuestamente “no conoce el sistema” y, al aumentar la presión en ciertos sectores, han explotado tuberías. Los cambios en la presión del agua, agregó, han causado que falle el servicio en áreas que anteriormente no tenían problemas con el suministro.

“Como municipio, con el poquito dinero que tenemos, estamos reparando carreteras, y ellos llegan con los ‘diggers’ y me las rompen. Me destruyen todas las carreteras recién asfaltadas”, manifestó la ejecutiva municipal, quien entiende que la AAA no incluyó su municipio en la lista de sectores con servicio deficiente precisamente por la demanda que presentó contra la corporación pública.

El Nuevo Día reportó este viernes que la AAA ha identificado 609 abonados con servicio deficiente en tres sectores de la región norte: Bayaney, en Hatillo; Pozas, en Ciales, y Bartolo, en Lares. Estos clientes experimentan desde bajas presiones e interrupciones hasta períodos prolongados a secas. Alcaldes de otros municipios, como Morovis y Mayagüez, también han denunciado problemas de suministro de agua potable.

En concreto, según Maldonado González, los barrios de Morovis que sufren interrupciones constantes en el servicio de agua son: Barahona, Morovis Norte, Fránquez, Torrecillas y Morovis Sur. “Toda la Navidad estuvieron sin servicio de agua”, lamentó.

Las fallas en el suministro se remontan a hace varias décadas, pero la situación se exacerbó tras el paso del huracán María, en 2017, señaló la alcaldesa.

“En estos barrios, tenemos centros de envejecientes, tenemos escuelas que se ven afectadas con este problema”, apuntó. “El municipio hace todo lo humanamente posible, pero necesitamos mayor cooperación de parte de Acueductos y que verdaderamente tenga compromiso genuino”, abundó.

En octubre, la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán Crespo, anunció que el proyecto de mejoras al sistema de distribución de Morovis estaba en etapa de diseño. Incluye la rehabilitación de tanques, pozos, redes de distribución y estaciones de bombas, y beneficiaría a 8,862 familias una vez completado, según la corporación pública.

En la demanda que Maldonado González sometió contra la AAA, se establece que tres de los 14 barrios de Morovis no cuentan con servicio de agua. El año pasado, el Tribunal Federal desestimó el recurso y, al presente, el caso está ante la consideración del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, Massachusetts.