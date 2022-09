Barranquitas - Cuando los estudiantes de la escuela La Loma, en este municipio, lleguen mañana, miércoles, al plantel no recibirán el acostumbrado saludo cariñoso y caluroso que le daba diariamente Karolina Mercado Alvarado.

Todas las mañanas, la enfermera de 26 años recibía a cada alumno en el portón escolar para tomarles la temperatura corporal, como medida preventiva para controlar el COVID-19. “La doctora”, como le decían los pequeños, era ese primer rostro que veía toda la comunidad escolar antes de iniciar la jornada diaria. Mañana, habrá un vacío.

Un rayo cobró el pasado domingo las vidas de Mercado Alvarado y Abraham Zayas Rivera, mientras corrían motoras acuáticas (jet ski) frente al Cayo Puercas, en Salinas.

“Es una situación muy difícil que no esperábamos. El viernes, nos despedimos sabiendo que ella iba a la playa el domingo”, contó el auxiliar administrativo de la escuela segunda unidad Antonio Vázquez Ramos, Dennis Avilés. “Sabemos que va a ser bien fuerte ese momento particular de la llegada de los estudiantes (mañana) porque ella no va a estar”.

PUBLICIDAD

Frente a la oficina de “la doctora”, la comunidad escolar erigió un pequeño altar en su memoria. Familiares llevaron flores. Mientras, en la escuela, el aire hoy se sentía pesado, de luto. No había risas ni carcajadas. Los estudiantes tuvieron receso académico; mientras, la facultad —que se veía sumamente afectada— tuvo intervención sicológica suministrada por el Departamento de Educación.

Aunque Mercado Alvarado solo comenzaba su tercer año laborando para la escuela, sus compañeros únicamente tuvieron elogios por su calidad profesional y como ser humano.

“La voy a recordar como un ser de luz, una persona supersencilla, superhumilde, dada a los demás y dispuesta a ayudar a todo el mundo sin importar quién fuese la persona que necesitara la ayuda. Una persona cariñosa, sonriente. Una persona que se preocupaba por todos. Para las actividades de la escuela, nunca había un no... Son cortas las palabras para describirla”, sostuvo la maestra que atiende a los estudiantes con autismo de la escuela, Irnerie Colón.

“Es de las personas más dulces que he conocido”, añadió Avilés.

El auxiliar administrativo, quien llegó al plantel en julio pasado, recordó que la joven madre corría “todas las bases” en la escuela: “Era un todo en uno”.

“La persona que venga a reemplazarla —o a cubrir su puesto, porque reemplazarla, jamás— va a tener unos zapatos inmensamente grandes que va a ser bien difícil que los pueda llenar porque ella era especial”, aseguró.

En la escuela conocida como La Loma, compañeros de Karolina Mercado Alvarado erigieron un altar frente a la que era su oficina para honrar su memoria. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Dicen que la persona que muere por un rayo, muere santa”

Mercado Alvarado vivía en los bajos de una residencia en el barrio Quebradillas, sector El Farallón, junto a su esposo, Christian Díaz Zayas, quien resultó ileso al impacto del rayo mientras manejaba uno de los jet ski.

PUBLICIDAD

Allí, también había rutinas que se han roto. Todas las mañanas, la joven subía a la segunda planta y, antes de irse a trabajar, les daba un beso a los abuelos de Díaz Zayas y se tomaba su tacita de café.

“Nosotros aquí le ofrecimos mucho, mucho, amor. Aquí, la queríamos demasiado. Ha sido un golpe fuerte. El perder un ser querido no es fácil y más cuando uno verdaderamente los quiere... A ella, nunca la vamos a olvidar, siempre la vamos a llevar en nuestros corazones”, mencionó José Antonio Zayas, abuelo del viudo.

Para él, Karolina era su sexta hija. “Algún día nos volveremos a ver. Yo sé que ella murió santa. No sé si está en la biblia o no, pero dicen que la persona que muere por un rayo, muere santa”.

Kiariliz Ortiz Zayas y José Antonio Zayas, familiares del esposo de Karolina Mercado Alvarado, destacan la alegría y bondad de la víctima de un rayo en Salinas. (Ramón “Tonito” Zayas)

La joven deja dos pequeñas de 2 y 9 años, a quienes procreó con Christian.

“Ella daba todo por sus hijas. Esas dos nenas eran todo para ella”, agregó Kiariliz Ortiz Zayas, prima del viudo.

Es por esto que José Antonio Zayas se manifestó “agradecido” de que su nieto sobreviviera al incidente.

“Hay un propósito para él porque no le pasó nada”, sostuvo.

La barranquiteña era la del medio de dos hermanas. Su familia cuenta que le encantaba pasar tiempo con ellos y que su pasión era “cuidar a los demás”. De hecho, si alguien en la casa tosía, Karolina rápido comenzaba a buscar las alternativas para sanarlo.

“Karolina para nosotros era un ser muy especial, querida por toda la familia. Ella deja un legado bien importante en nuestras vidas. No hay palabras”, alcanzó a decir Ortiz Zayas con la voz quebrantada.

PUBLICIDAD

Además de amable, cariñosa y dada a su familia, le encantaba la decoración con globos. De hecho, Dennis Avilés, su compañero de trabajo, comentó que tenía todo preparado para comenzar unos cursos y certificarse. Asimismo, le había comentado a Ortiz Zayas su deseo de abrir una tienda para poder ejercer su otra pasión. También quería poner a sus hijas en ballet.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, a pesar de que en Estados Unidos caen alrededor de 40 millones de rayos cada año, las probabilidades de ser alcanzado por uno son menos de una en un millón.

Sin embargo, la agencia federal recoge que, entre 2006 y 2021, se han registrado 444 muertes por rayos en el país norteamericano. Estas estadísticas no recogen datos de Puerto Rico.

“Nos va a hacer mucha falta”

Abraham Zayas Rivera y Christian Díaz Zayas eran amigos desde sus años escolares. Junto a Karolina, les encantaba correr jet ski. Así que, para ellos, el domingo pasado era otro día de disfrute haciendo lo que les apasionaba.

Tres días antes, el jueves, uno de sus hermanos invitó a Abraham a irse para Culebra, pero, en su trabajo, como instalador de elevadores, no le concedieron el día libre.

Esa fue la última interacción que Abimael Zayas tuvo con el menor de siete hermanos.

“Él siempre se pasaba conmigo en el bote. Lamentablemente, me tomó la situación en Culebra”, contó Abimael, quien, debido a las condiciones del mar, tuvo que ser trasladado a la isla grande por las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) para darle la lamentable noticia a su madre.

PUBLICIDAD

“Abraham era bien humilde. Para donde quiera que fuéramos, nos lo llevábamos. Abraham tuvo muchas situaciones, pero siempre era alegre. Nunca tenía un no para nadie. Nos va a hacer mucha falta, mucha falta”, lamentó el quinto de los hermanos.

Abimael Zayas habla sobre la pasión de su hermano, Abraham, por el mar, el softball y las mountain bikes. (Ramón “Tonito” Zayas)

El hombre de 36 años vivía en el sector Maná, del barrio Barrancas, también en Barranquitas. Residía junto a sus padres. En 2012, tuvo un accidente en un four track (vehículo todoterreno) que conllevó que le colocaran una placa en el área de los pómulos y unos tornillos en la mandíbula.

“Abraham, aparte del agua, de correr jet ski, que nosotros llevamos muchos años que nos gusta ese hobbie (pasatiempo), también jugaba softball. Tenemos un equipo del barrio, nosotros nada más somos ocho en el equipo porque mi papá también era pitcher. Y, aparte de eso, corría bicicleta. Aquí, en el área de Barranquitas, hay una pista de mountain bike (bicicleta de montaña) que a él lo quieren mucho. El jueves van a hacer una corrida a nombre de él”, sostuvo Abimael.

La familia lo recuerda como un hombre sencillo. Era el consentido, por ser el menor. Y ese cariño que recibió lo transmitía a sus sobrinos. Fue el tío alcahuete, el que se los llevaba a pasear y pasaba el tiempo jugando con ellos.

“Quiero que lo recuerden como una persona feliz. Abraham era joven, pero sé que se disfrutó la vida. Y eso es lo que le explico a mami, a él le gustaba eso, pasó la situación, pero le gustaba. Murió haciendo lo que le apasionaba”, reconoció.

PUBLICIDAD

Desde la tragedia, la residencia no se ha vaciado. Abimael resaltó el cariño de la comunidad en estos momentos difíciles.

“Mi mamá es la más afectada porque era la más tiempo que pasaba con él”, dijo.

¿Cómo pasó?

Abimael contó que Christian visitó el hogar familiar ayer en la mañana, que conversaron por un rato y que se dieron apoyo mutuo por la desgracia.

“Lo que él me manifiesta es que cuando ellos están en Bahía House, en Guayama, y ven que empieza a nublarse, salen. Arrancan, era un grupo como de siete, pero ellos dos arrancan a’lante. Y cuando están saliendo de la bahía de Pozuelo, se detienen a esperar el grupo. Cuando están ahí, como flotando, cae el rayo”, narró.

“Él lo que me dice es que solo escuchó la explosión y, cuando miró, ya la esposa estaba en el agua y mi hermano al lado del jet ski, en el agua también. Él reaccionó, me dijo: ‘Me tiré, agarré a mi esposa y la trepé en el jet ski, vino un bote y se la llevó. Y en lo que llegó otro más, buscamos a tu hermano’”, agregó.

Actos fúnebres

El cuerpo de Abraham Zayas Rivera será expuesto mañana, miércoles, desde las 10:00 a.m., en el Centro de Bellas Artes de Barranquitas. Los actos serán abiertos al público.

Mientras, el entierro se realizará el jueves en el cementerio Remanso de Paz a la 1:00 de la tarde.

Por su parte, se espera que el sepelio de Karolina Mercado Alvarado sea este viernes, aunque, de momento, la familia aún no tiene un lugar seleccionado.

PUBLICIDAD

“El pueblo de Barranquitas está consternado. Estamos todos muy tristes. Unas muertes inesperadas”, manifestó el alcalde Elliot Colón Blanco.

El primer ejecutivo municipal rememoró que fue maestro del sobreviviente cuando cursaba el octavo grado.

“Lo estuve visitando ayer y él estaba, obviamente, triste y desconsolado... Conocía a ambas familias. Gente buena y humilde”, destacó.