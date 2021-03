Entre sus 12 y 16 años, una consejera, una trabajadora social y dos psicólogas trabajaron para suprimir la identidad de género de Mila García mediante prácticas que tenían como objetivo cambiar su orientación sexual y que la llevaron a una depresión severa hasta el punto de un intento de suicidio. Mila, armada de valor, contó hoy su historia.

“Vengo aquí a contar mi experiencia como sobreviviente de las terapias de conversión”, afirmó la joven trans de 19 años.

“A los 12 años de edad, mis padres se enteraron que yo me identificaba como persona gay”, relató. Era entonces estudiante preadolescente en un colegio cristiano, en el que fue sometida a sesiones de consejería que buscaban convencerla de que “estaba mal por ser gay”. “En ese momento, yo no entendía muy bien lo que estaba pasando”.

A Mila, le hicieron creer que el origen de su depresión severa y ansiedad era su orientación sexual. Pero fue su propia voz quien la salvó. “Pude entender que yo no era el problema”, afirmó.

Hablar públicamente sobre el proceso al que fue sometida es una decisión que tanto Mila, como otros sobrevivientes han asumido, pese al dolor que provocan las memorias, para evitar que otros menores pasen por lo mismo. Junto a Mila, Justin Santiago y E. Rivera (quien pidió ser identificado con la inicial de su nombre), también compartieron sus relatos, este martes, en una conferencia de prensa en la oficina del senador independiente, José Vargas Vidot. Estuvieron acompañados por tres de los cinco autores del Proyecto del Senado 184, que busca prohibir por ley a todo profesional de la salud mental licenciado de practicar las llamadas “terapias de conversión”, en cualquiera de sus modalidades.

“Esto es un proyecto que salva vidas”, sostuvo Justin, un hombre trans de 66 años que fue sometido a estas prácticas entre sus 15 y 18 años a nivel psicológico y psiquiátrico. “Aunque me preparé y he sido un ciudadano útil, las secuelas del daño que me hicieron en esa tortura aun las arrastro”, sostuvo Justin, que compartió su relato con El Nuevo Día en un reportaje previo.

Los límites de la medida

El Proyecto del Senado 184 tipifica como maltrato y busca prohibir las terapias de conversión aplicadas a un menor de edad en un contexto clínico. En esa dirección, la medida establece que “ninguna entidad, persona o profesional con licencia o certificado para proveer servicios de salud mental, podrá practicar o someter a un o una menor de edad a terapias de conversión, medie o no compensación económica a cambio”.

Aquel profesional licenciado o certificado que incumpliera con lo establecido, “incurrirá en conducta poco profesional y estará sujeto a aquellas medidas disciplinarias establecidas por la Junta Examinadora correspondiente.”

Pero las voces en contra del Proyecto 184 argumentan que limita los derechos de crianza de los padres con sus hijos y que interfiere con la libertad religiosa, aunque la medida no habla sobre religión ni sobre cómo una madre o un padre cría a un hijo.

“El proyecto no tiene absolutamente nada que ver con religión, ni siquiera se refiere a eso, esa es la estrategia de desinformación que incluye el decir que la homosexualidad es una enfermedad, decir que se le están robando los derechos a la crianza”, sostuvo el senador Vargas Vidot, autor principal de la medida, al sostener que la medida solo alcanza a los profesionales licenciados, incluso cuando los relatos sostienen que dichas prácticas también ocurren en el ámbito religioso y familiar.

En la misma dirección, se expresó la senadora María de Lourdes Santiago, también autora de la pieza legislativa. “La discusión pública ha servido para llamar la atención a que aún fuera de esos espacios (clínicos profesionales), en escenarios familiares, de consejería, en escenarios de asistencia espiritual, se dan unas prácticas que también son condenables, que también llevan sufrimiento, que también están marcadas por el discrimen y esperamos que esta conversación que iniciamos con la discusión del Proyecto 184 sea un paso adelante para eventualmente erradicar todo vestigio de discrimen contra lo que es una persona, contra lo que siente una persona”, subrayó. “El respeto a la dignidad comienza con el respeto a la identidad individual”, apuntó.

El relato de E. Rivera, de 21 años, es una evidencia de las intersecciones de las modalidades de terapias de conversión entre el contexto religioso y el clínico. En su caso, todo inició en una iglesia, cuando era adolescente, a través de una “líder de intercesión”. “Querían sacarme un demonio, ellos decían que yo tenía un demonio que tenían que sacarme”, recordó el joven.

Fue el pastor de la iglesia quien instruyó a la madre de E. Rivera e llevarlo a un psicólogo, que a su vez era pastor. Todo ocurrió en Caguas. “Dentro de las terapias, en ese proceso, me hacían preguntas como si yo era heterosexual, si me gustaban las mujeres, si quería tener una familia, si quería tener hijos, que si quería tener hijos y una familia tenía que ser una mujer y no con un hombre, porque eso no era posible”, relató.

“Para mí, era un psicólogo, un profesional de la salud y entendía que decía la verdad, pero entro en conflicto conmigo mismo porque lo que ellos me decían no iba de acuerdo con lo que yo sentía” querían que suprimiera eso”, continuó. Rivera contó los conflictos internos y la depresión que le provocaron, durante su etapa en la escuela superior, el haber sido sometido a dichas “terapias”, al tiempo que explicó cómo durante las sesiones de violentaba su intimidad.

“Me autoincriminaba, me castigaba yo mismo, porque decía, ‘no puede sentir eso por los chicos’. Me llegué a aislar por eso mismo, porque no me podían gustar los chicos, trataba de no mirarlos en la (escuela) superior. Todas las noches que yo estaba en mi casa, en mi cama, yo solo, lloraba mucho y oraba al Señor que me quitara eso que yo tenía”, sostuvo.

“En estas terapias, indagaban en mi intimidad, con quién estuve, con quién había hablado, qué había hecho y esto lo hacían al frente de mi mamá. Para mí, eso era una humillación porque indagaban en mi intimidad, en mi privacidad y eso me hacía sentir mal, me hacía sentir sucio, contándole cosas que yo no quería a mi mamá. Indagaban en mi sexualidad y me decían cosas como que eso no era normal, que eso no era correcto”, abundó.

Una crianza sin maltrato

Por su parte, el senador Rafael Bernabe reiteró que, si bien se reconoce el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores y concepciones religiosas o ideológicas, de igual modo el estado prohíbe el maltrato a los menores y tiene el deber de velar por el bienestar de estos.

“Los padres no tienen derecho a maltratar a sus hijos bajo ningún concepto. Aquí, lo que se está planteando es que hay unas prácticas que constituyen maltrato”, apuntó.

Vargas Vidot también adelantó que los autores de la medida no apoyarán una enmienda al proyecto que vaya dirigida a limitar la definición establecida de terapias de conversión y que refiera solo a ciertas modalidades. El Proyecto del Senado 184 define estos procedimientos como “aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental, que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo”, incluyendo cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género.

El senador independiente argumentó que se trata de una definición, no solo avalada por la ciencia, sino que es cónsona con las prohibiciones en otras jurisdicciones de Estados Unidos y el mundo. “Quitarle a esa definición algo, sería aguarla, aguar algo que necesita abordarse con valentía y gallardía no le hace ningún favor a los niños y niñas que esperan en algún momento no estar atrapados y atrapadas en esas discusiones. Ceder ante ese planteamiento es precisamente aguar el proyecto para que quede lindo y se convierta en una tarjeta de Navidad con una buena poesía pero que no tenga ningún impacto”, planteó.