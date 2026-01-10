Opinión
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Amazon, vuelos cancelados y SanSe 2026: las cinco noticias más leídas de la semana

Conoce cuáles fueron los reportajes que generaron interés en los lectores

10 de enero de 2026 - 4:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fachada de la sede del primer centro de distribución y logística de la compañía Amazon en Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La cobertura sobre la paralización temporal de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, debido a las restricciones en el espacio aéreo tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, encabeza la lista de las cinco noticias más leídas esta semana en El Nuevo Día.

Otra de las historias más buscadas por los lectores fue la confirmación de que la Marina de Guerra de Estados Unidos arrendó parte de las instalaciones del aeropuerto Mercedita, en Ponce, ampliando así la presencia militar en la isla, confirmó el director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón Díaz.

A continuación las cinco noticias más leídas de esta semana:

1. “Vamos a ver qué podemos hacer”: turistas varados en aeropuerto Luis Muñoz Marín esperan resignados su vuelo de regreso

Tras la cancelación de 464 vuelos desde y hacia Puerto Rico debido a las restricciones temporales del espacio aéreo impuestas por la movilización militar de Estados Unidos en Venezuela, las operaciones en el aeropuerto internacional se reanudaron el pasado domingo.

Las instalaciones estaban llenas de viajeros, locales y extranjeros, que buscaban realizar los trámites correspondientes con las distintas aerolíneas y pasar los controles de seguridad para llegar a su destino final.

El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.
El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. (Ramon "Tonito" Zayas)

2. La Marina de Guerra de Estados Unidos alquila instalaciones del aeropuerto Mercedita en Ponce

La Marina de Guerra de los Estados Unidos arrendó parte de las instalaciones del aeropuerto Mercedita, en Ponce, confirmó Negrón Díaz.

“El United States Navy (Marina de Guerra) fue la rama militar que estaba pendiente de las facilidades. Les gustó Ponce, así que nosotros, el 30 de diciembre, entramos a un acuerdo con ellos por aproximadamente $8,400, $8,500 mensuales”, precisó a El Nuevo Día.

El funcionario aclaró que “van a ocupar parte de la rampa general y parte de la rampa comercial. Son maniobras de logística. Lo mismo que está pasando en Ceiba y en Aguadilla. (Pero) son distintos operativos, distintas prácticas de logística militares”.

El aeropuerto Mercedita, en Ponce.
El aeropuerto Mercedita, en Ponce. (Carlos Rivera Giusti)

3. Amazon busca gerentes para su operación en Dorado

Amazon ha comenzado a abrir vacantes para su centro de logística en Dorado, aunque aún no ha anunciado la fecha de inauguración. Entre los puestos disponibles se encuentran gerente de operaciones bilingüe y gerente de área, publicados en el portal oficial, amazon.jobs.

Además de requerir dominio del español e inglés, los candidatos deben contar con un grado universitario o más de dos años de experiencia trabajando para Amazon, al menos dos años de experiencia en supervisión, y disponibilidad para horarios flexibles.

Fachada de la sede del primer centro de distribución y logística establecido por la compañía Amazon en Puerto Rico, en Maguayo, Dorado. El centro de logística, cuya construcción ha liderado localmente la firma Aireko Construction, acapara cerca de 100,000 pies cuadrados (p2). Ya se han instalados varios rótulos en el lugar.
1 / 12 | Observa cómo van las obras en el centro de Amazon en Dorado . Fachada de la sede del primer centro de distribución y logística establecido por la compañía Amazon en Puerto Rico, en Maguayo, Dorado. - Carlos Rivera Giusti

Si estás interesado en postularte para el centro de Amazon, hay diez aspectos clave que debes tener en cuenta, entre ellos la necesidad de crear una cuenta gratuita en el portal amazon.jobs utilizando una dirección de correo electrónico válida.

4. “Hoy Día Puerto Rico” se sacude con la salida inesperada de varios talentos

Telemundo Puerto Rico anunció que debido a ajustes que responden a una reestructuración en sus operaciones, este 2026, el programa matutino “Hoy día Puerto Rico”, que se transmite de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., presentará cambios en su plantilla principal.

“Comenzando en enero, los presentadores Jacky Fontánez y Carlos McConnie, así como la experta en cocina, chef Marilyn, no formarán parte de la producción del programa", establecieron.

La empresa, asimismo, aclaró que Fontánez continuará como parte del elenco de “Día a día” y laborando en proyectos especiales.

“Telemundo les desea éxito en sus proyectos futuros y les agradece por su dedicación, profesionalismo y esfuerzo durante su tiempo en el programa”, concluyeron.

Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". Orsini forma parte del proyecto desde su lanzamiento en el 2021. "Hoy día Puerto Rico" se transmite de lunes a viernes a las 8:00 a.m.
1 / 7 | El poder femenino se apodera de "Hoy día Puerto Rico" . Jacky Fontánez, Ivonne Orsini y Pamela Noa se mostraron entusiasmadas ante la oportunidad que les ofreció Telemundo Puerto Rico de laborar juntas en "Hoy día Puerto Rico". - Vanessa Serra Díaz

5. Día por día: conoce la programación artística de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026

La edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 contará con una amplia y variada programación artística distribuida en distintas plazas del Viejo San Juan, con presentaciones musicales, espectáculos culturales y propuestas para toda la familia desde el jueves, 15 hasta el domingo, 18 de enero.

Entre los artistas de salsa y música tropical se destacan Tito Nieves, Víctor Manuelle, Juan Vélez, Andy Montañez, Puerto Rican Power, Grupo Manía, Humberto Ramírez, Miriam Cruz y su Orquesta, y Luis González “El Tsunami de la Salsa”, entre otros.

Los Pleneros de Severo - Plaza Colón Algarete - Plaza Colón Jowell y Randy - Plaza del Quinto Centenario
1 / 36 | Estos son los artistas que se presentarán en la próxima edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián. Los Pleneros de Severo - Plaza Colón - Nahira Montcourt
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
