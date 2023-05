A Edwin, de 15 años, le tomó 13 segundos expresar cómo se sentía. ¿El impacto de sus palabras? Incalculable.

“Me gusta todo, literalmente. Pero, lo más que me ha gustado es tener alguien al lado mío”, admitió el adolescente. De inmediato, el silencio se vio interrumpido. Se escucharon aplausos y suspiros. “Apretó”, se escuchó decir a alguien.

Edwin tenía ante sí a cientos de personas, entre ellas, 51 familias que pertenecen al Registro Estatal Voluntario de Adopción (REVA) del Departamento de la Familia. A su alrededor, había otros 74 menores que, al igual que él, sueñan con tener una familia que los acoja y ame.

“Tenemos una cantidad de niños que lo que están buscando es un hogar y, lamentablemente, cuando las personas tratan de identificar qué tipo de niños quieren… son muy pocas las que piensan en adoptar un niño o una niña mayor de seis años”, reconoció la secretaria interina de la Familia, Ciení Rodríguez.

Los menores, entre seis y 18 años, compartieron con las futuras familias adoptivas durante el segundo día del congreso “Descubre la estrella que hay en mí”, un espacio donde, además de crear pinturas, piezas en arcilla y tomar talleres educativos, dejaron al descubierto sus intereses, personalidades y sueños.

Glenda Gerena, administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), indicó que, actualmente, la agencia tiene 143 menores liberados de patria potestad, lo que quiere decir que están listos para ser adoptados, aunque la totalidad bajo la custodia de la agencia asciende a 2,400.

“Ciertamente, los niños que tenemos de seis años en adelante merecen una oportunidad. Aquí, tenemos jóvenes de 18 años que aún albergan esa ilusión de ser adoptados y eso nos toca. Queremos que todos los niños tengan una familia, tengan esa oportunidad de desarrollo”, expresó Gerena.

Uno de esos jóvenes es Jorge, quien, a sus 18 años, mantiene la esperanza de ser adoptado por una familia que pueda dedicarle tiempo y que, sobre todo, “me den amor”. “Y que sienta que es mi familia, aunque no sea sanguínea”, afirmó.

Su petición a esos futuros padres es que, junto a él, esté su hermano gemelo, Luis. “Mis padres no me dieron lo que se suponía que me dieran mientras estuve con ellos”, relató el joven. “También, está mi hermano pequeño, pero no sé si quiera; y mi otra hermana, pero ella se piensa quedar donde está”, agregó.

Jorge sueña con ser quiropráctico, aunque no descarta hacer una carrera en la milicia. Le gusta practicar boxeo y levantamiento de pesas. “Lo voy a hacer sí (completar una carrera académica) porque lo que estudie, con eso es que voy a poder coexistir, por decirlo así. Tengo que asumir que ya mismo voy a ser adulto”, sostuvo.

El congreso se llevó a cabo en un hotel del área este, donde se hospedaron los menores por dos días. La primera interacción entre ellos y las familias interesadas en adoptar incluyó un baile grupal al son del éxito “Color esperanza”, del artista Diego Torres.

Las familias observaban a distancia. También, lo hacían los trabajadores sociales, quienes –algunos entre lágrimas– no podían evitar sentirse orgullosos de los logros alcanzados por cada uno. Concluida la presentación musical, se compartió con los presentes una breve descripción de cada menor detallando su edad y gustos. Algunos pequeños quisieron abundar sobre sus cualidades.

“Yo cojo lagartijos, serpientes e iguanas”, compartió Corialys, arrancando carcajadas. Por otra parte, Héctor contó que el superhéroe que más admira es la “Pantera Negra”, porque uno de los poderes del famoso personaje es la velocidad.

“Enfatizamos en que los niños entiendan y comprendan que son muy especiales y que familias muy especiales los van a recibir… y llevarle ese mensaje a las familias, de que estos menores lo único que necesitan es eso: un hogar, una familia que los acoja y los ayude a desarrollarse plenamente”, señaló Nancy Martínez, especialista en trabajo social en servicios de adopción de Familia.

Un primer paso

Martínez explicó que, una vez las familias deciden pertenecer al REVA, tienen que completar una serie de documentos y, automáticamente, la agencia le asigna un trabajador social, quien está encargado de realizar un estudio para conocer sus intereses y determinar si están listos para dar adoptar.

De resultar favorable el estudio, los solicitantes pasan a formar parte oficialmente del REVA. “Muchas familias, quizás, se desesperan en ese proceso porque, si no tenemos menores pequeños, que es el interés de la mayoría de las familias, o tenemos grupos de hermanos, que la finalidad es que permanezcan juntos, la espera es un poco más extensa”, detalló.

El REVA, agregó, cuenta con un panel de profesionales, que son quienes están a cargo de evaluar los expedientes y determinar cuál es el menor que más se ajusta a la realidad de las familias y viceversa. “Es un proceso paulatino hasta llegar al hogar, a la convivencia, lo que conocemos como el proceso de supervisión, donde ese trabajador social va a seguir acompañando a la familia hasta llegar al proceso legal”, abundó Martínez.

La trabajadora social puntualizó en las ventajas que trae consigo la adopción de un niño de seis años o más. “Las necesidades de ellos, que las vean. Son niños que tienen carencia, que han vivido maltrato. Son niños que han sobrevivido a situaciones bien difíciles y por qué no darles una oportunidad para que mañana sean hombres y mujeres de bien”, expuso.

Entre los menores con la ilusión de un futuro más brillante, también está Jitzandralis, de 14 años, quien se describió como una amante del baile, la tecnología y ver vídeos en YouTube.

Con candidez, contó que lo más que le gustó de los días en el hotel fue ver televisión y comer, en particular los macarrones con queso. Al igual que sus compañeros, le gustaría ser adoptada, aunque, para ella, esa persona ideal sería la enfermera que la cuida en la institución clínica que reside.

¿Y si llega una familia que te quiera adoptar?, se le preguntó. “No, no”, respondió con firmeza. De la enfermera, dijo que la baña, la cuida y le da los medicamentos.

Listos para lanzarse

Gretchen Ortiz y Rubén Fuentes formalizaron su ingreso al REVA en octubre de 2021 y, desde entonces, no ha pasado una semana sin que sus familiares, en especial sus sobrinos, le pregunten cuándo llegará el o la nueva integrante.

“¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo viene?”, son algunas de las preguntas con las que se enfrenta la pareja cada cierto tiempo. “Nos tienen locos”, dijo Fuentes entre risas.

Por años, relataron, intentaron tener hijos biológicos, pero, tras dos intentos de inseminación artificial, decidieron que el camino para ampliar la familia sería otro. “El proceso ha sido un poco cuesta arriba. Son 22 años de casados y tratar de buscar y no encontrar ese pequeño detalle, que es la unión de una familia con lo que nosotros le decimos, un andante. Fue, entonces, que decidimos abrir nuestros corazones y buscar donde, quizás, no lo habíamos pensado”, relató Ortiz.

En el proceso, agregó, han desarrollado la paciencia y han comprendido que “los tiempos de Dios son perfectos” y que es cuestión de esperar que las piezas caigan en su sitio. No niegan, sin embargo, que la espera por la llegada de ese menor anhelado ha sido, por momentos, desesperante. “Sabemos que, si ajoramos mucho las cosas, podemos dañarlo, así que es cuestión de ir al paso”, declaró Ortiz.

“El tiempo nos ha permitido capacitarnos más, así que estamos en esa transición”, agregó su esposo.

Al completar la solicitud para el REVA, compartieron, no eligieron un género de preferencia, pero sí expresaron su interés por que no tuviera más de tres años. Sin embargo, con el paso del tiempo, han ampliado el abanico de posibilidades.

“Aquí, fue que nos enteramos que (los niños que participan de la actividad) no están en nuestros parámetros, pero estamos abiertos a ver qué pasa”, dijo Ortiz. “Nosotros proponemos que sea de cero a tres años, pero papito Dios es quien tiene la última palabra”, recalcó.

El matrimonio integrado por Luis González (izq.) y Miguel Rosado también está listo para “llenar la casa” y “crear una familia”. (Carlos Rivera Giusti)

La pareja contó que, tras ingresar al REVA, habilitaron una habitación que está lista para recibir a ese niño o niña que tanto anhelan. “Literal, lo único que falta es el muchacho, porque el cuarto tiene de todo”, afirmó Ortiz. “Hasta los vecinos nos hicieron regalos”, destacó.

Coincidieron en que se sienten listos, física, mental y económicamente para adoptar. “No se trata de darle un hogar, un papá y una mamá. Se trata de darle, a un particular, la oportunidad de tener dos familias completas que nos apoyan”, expuso.

El matrimonio integrado por Luis González y Miguel Rosado también está listo para “llenar la casa” y “crear una familia”. La pareja, desde el día uno, ha estado dispuesta a abriles las puertas de su hogar a menores más grandes. “Son niños que necesitan amor; ellos necesitan y nosotros necesitamos”, expuso González.

En un inicio, relataron, pensaron en la adopción de una niña entre uno y seis años, pero también están dispuestos a recibir hermanos. “Las niñas, como dicen, son de papi”, dijo González. “Si es una niña y tiene un hermano, no vamos a permitir separarlos”, agregó Rosado.

La ilusión con la que hablaban, por momentos, se mezclaba con el nerviosismo típico de la anticipación. Al momento de la entrevista, aún no habían compartido con los menores. Era la primera vez que asistían a una actividad de este tipo.

“El proceso ha sido largo. A veces, vemos el teléfono sonar y nos emocionamos, pero es como todo. Hemos ido a muchos talleres, lo que nos ha ayudado de manera personal y en pareja”, señaló Rosado.

Sus familias, de otra parte, comparten esa emoción que provoca la llegada de un niño deseado, sea biológico o haya nacido del corazón.