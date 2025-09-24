Anuncian cierre parcial en tramo de avenida Baldorioty de Castro: aquí los detalles
El tránsito se vería afectado por labores de mejoras al sistema sanitario del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín
24 de septiembre de 2025 - 12:03 PM
24 de septiembre de 2025 - 12:03 PM
Un tramo de la avenida Baldorioty de Castro, en Carolina, será cerrado por varias este fin de semana debido a trabajos para hacer mejoras en el sistema sanitario del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
En comunicado de prensa, la empresa Aerostar, operadora del aeródromo, informó que los trabajos se llevarán a cabo este sábado, 27 de septiembre, desde las 10:00 p.m. hasta el domingo, 28 de septiembre, a las 10:00 a.m.
“Durante este periodo se efectuará un cierre parcial al tránsito en dirección de Carolina a San Juan en el kilómetro 8.2 del Expreso Baldorioty de Castro. Como ruta alterna, los conductores serán desviados por la marginal de la Baldorioty de Castro”, indicó el comunicado de la compañía.
“Aerostar instó a los usuarios del aeropuerto, así como a los conductores de la zona y vecinos de las comunidades aledañas a tomar rutas alternas o planificar sus traslados con mayor anticipación durante las labores de revestimiento de la tubería sanitaria que impactará la Avenida Baldorioty de Castro”, agregó.
El comunicado explicó que el proyecto responde a la necesidad de reforzar un sistema de tuberías que, por su antigüedad, requiere intervención técnica para prevenir fallas estructurales.
Asimsmo, sostuvo que la instalación de los revestimientos, conocidos como liners, permitirá corregir grietas, fugas y deformaciones, alargando la vida útil del sistema sin necesidad de realizar excavaciones ni afectar estructuras existentes.
“Estas mejoras, a un costo de alrededor de $1,290,000.00, forman parte de nuestro compromiso con la seguridad, la protección ambiental y la calidad de los servicios del aeropuerto. Queremos intervenir de forma proactiva antes de que el sistema sanitario represente un riesgo para la comunidad o nuestras operaciones”, apuntó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: