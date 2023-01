A tono con lo que anticipa sea una nueva “cultura” laboral en el sector público, la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh), Zahira Maldonado Molina, sostuvo que el recién constituido Comité Asesor para el Desarrollo de la Carrera Pública se enfocará en facilitar vías para la capacitación continua de los empleados del gobierno central y los municipios.

“El propósito es justamente sentarnos para dirigir el proceso de cómo vamos a adiestrar a nuestros servidores públicos, cómo vamos a fomentar su crecimiento y desarrollo profesional para redundar en beneficio de nuestra gente y el gobierno de Puerto Rico”, expresó Maldonado Molina, quien, en función de su cargo como jefa de Oatrh, presidirá el Comité Asesor.

El organismo fue creado, mediante orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, el 27 de diciembre y contará con representación del Departamento de Educación, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La creación del Comité Asesor es un mandato de la Ley 8 de 2017, también conocida como la Ley del Empleador Único, pero no fue hasta la semana pasada que se constituyó.

El Comité Asesor entrará en funciones justo cuando en 67 entidades de la Rama Ejecutiva se comienza a implementar la llamada reforma del servicio público, un requisito que estableció la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en sus planes fiscales y que incluye, como uno de sus componentes, la reclasificación de puestos y aumentos salariales con miras a hacer del gobierno un patrono competitivo.

La semana pasada, la Oatrh y OGP anunciaron que, aunque los aumentos salariales previstos no se comenzarán a reflejar desde la primera quincena de este año, las agencias los honrarán de manera retroactiva al 1 de enero una vez sea posible sincronizar todos los sistemas de información y nóminas.

Refuerzo a las destrezas laborales

Arnaldo Cruz, que en la JSF está a cargo de colaborar con el gobierno en la reforma del servicio público, planteó que las deficiencias en el perfil de los empleados responden principalmente a dos variables.

“Cuando se habla de las brechas de destrezas, hay dos posibilidades. Una es que se reclutó a la persona incorrectamente en el momento hace 20, 15 años o cuando haya sido, alguien que realmente no cumplía (con las cualidades necesarias). Pero la que más hemos visto, que puede sorprender un poco, es que esa persona reclutada hace 20 años cumplía con los requisitos y tenía las destrezas hace 20 años, pero el gobierno, quizás, no hizo buen trabajo de identificar esas brechas específicas y poder atender de manera individualizada esas destrezas”, indicó Cruz, director de Investigación y Política Pública de la JSF.

Mencionó, como ejemplo, las deficiencias en destrezas tecnológicas que se identificaron como parte del plan piloto que se ha realizado, desde marzo, en la OGP y el Departamento de Hacienda. Según Cruz, a base de unos cuestionarios presentados a los empleados de esas dependencias, el refuerzo sobre las destrezas subdesarrolladas fue el elemento del plan piloto que más apreciaron, incluso, por encima de los incrementos salariales que la mayoría recibió.

En un encuentro con El Nuevo Día junto a Maldonado Molina y Cruz, el director ejecutivo de la OGP, Juan Carlos Blanco, sostuvo que las destrezas en manejo de datos fueron el área más impactada por los adiestramientos provistos a raíz del plan piloto, y vislumbra que lo mismo ocurra en las demás agencias cubiertas por la reforma del servicio público.

“Esta nueva filosofía lo que quiere es evitar que el empleado se quede igual. De qué vale que (como empleado) me hagas un ajuste (salarial) basado en el mercado hoy y me quede en el mismo puesto por los próximos 20 años. (…) (La idea es) que puedas crecer, que si eres un economista y quieres ser gerente de economía, que puedas tener la oportunidad, y que si la oportunidad no está en tu agencia puedas usar la movilidad de la Ley 8 para moverte a otra”, puntualizó Cruz.

“Una parte importante es precisamente cerrar esas brechas de destrezas hoy, pero proveer también las herramientas para crecimiento porque queremos movimiento (laboral). Todas las organizaciones que quieran crecer y mantenerse eficientes necesitan ese movimiento interno”, agregó, por su parte, Blanco.

Entre los mandatos del gobernador en la orden ejecutiva, figura maximizar el potencial del Instituto de Adiestramiento y Profesionalización de los Empleados del Gobierno (IDEA), modelo que, según Maldonado Molina, se operacionaliza a través de una alianza de la Oatrh con la Universidad de Puerto Rico, un programa conocido como ALI-UPR.

Según datos provistos por la Oatrh, IDEA celebró 537 adiestramientos para 34,427 participantes entre 2019 y 2022. Maldonado Molina, sin embargo, no descartó que, en el esfuerzo de lograr los objetivos de la reforma del servicio público, sea necesario procurar entidades del sector privado que provean parte de los servicios de adiestramiento.