Con una asamblea en la cual las maestras entusiasmaron a los estudiantes y los pusieron a bailar, las clases comenzaron hoy en la escuela elemental Alejandro Tapia y Rivera, en Santurce, para un semestre durante el cual compartirán su plantel con otra escuela elemental de la zona.

La noticia de que los estudiantes acudirán a la escuela en horario alterno (“interlocking”) tomó por sorpresa a varias madres, que se enteraron que los menores solo tomarán mediodía de clases hasta, por lo menos, octubre al dejarlos en el portón esta mañana.

“Yo no estoy de acuerdo”, manifestó Sarah Mercedes Tavárez, madre de una estudiante de tercer grado. Desde la acera frente a la escuela, se comunicó por teléfono con otras madres para informarlas de la noticia. “Los niños ya han perdido mucho tiempo, están rezagados y no es momento... ¿Por qué no ponen la otra escuela ‘online’ y le dejan su tiempo a estos niños?”, agregó Mercedes Tavárez

PUBLICIDAD

El superintendente de la Oficina Regional Educativa (ORE) de San Juan, Jorge A. Santiago Ramos, indicó que los padres fueron informados del cambio de horario escolar y que se “van a trabajar” unas asambleas para dar a conocer cómo será el proceso de transición.

La directora escolar Sheila Gagliani Rivera indicó que el martes, el día antes del comienzo de clases, se le confirmó oficialmente que estarán en interlocking, de 7:30 a.m. a 12:30 a.m., para que la matrícula de la escuela elemental Luis Llorens Torres acuda al plantel en las tardes. Indicó que se le dio la noticia a los padres que acudieron a la Casa Abierta y que darían la noticia a través de redes sociales.

“Vinieron la gran mayoría de los padres”, aseguró la directora escolar. “En el día de ayer el director de la escuela Luis Llorens vino y nos reunimos, facultad con facultad, para dejarles saber cómo es que vamos a estar trabajando. Primero se orientan los directores, después los maestros, después los padres y, en el Facebook, en el día de hoy ya vamos a estar poniendo nuestro horario de 7:30 a.m. a 12:30 a.m.”, expresó.

/

Gagliani Rivera reconoció que la escuela tuvo interrupciones en las clases presenciales el año pasado, pues estuvieron de forma presencial al inicio del último semestre mientras se reparaban las columnas cortas. Sin embargo, indicó que esto no perjudicó el aprendizaje de forma negativa, al señalar que ya recibieron los resultados de las pruebas estandarizadas META y los alumnos tuvieron un buen desempeño.

PUBLICIDAD

Además de las columnas cortas, en la escuela Tapia y Rivera también se completó el sellado de los techos. Aún faltan unas capas de pintura en el exterior y no tienen todo equipo solicitado, parte del cual llegó en una entrega a media mañana, señaló la directora escolar.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, llegó hasta la escuela Tapia y Rivera para estrenar el nuevo año académico. Sostuvo que el plantel es ejemplo de lo que se está viendo alrededor de la isla, pues es una escuela en la que falta trabajo por hacer pero aun así estaba lista para acoger a los alumnos.

“Estoy satisfecho (con el inicio de clases). No estoy diciendo que sea el inicio perfecto, es un inicio de clases donde todavía tenemos mucho que atender, tenemos mucho que enfrentar, pero sí te puedo decir que, hoy por hoy, la gran mayoría de nuestras escuelas tienen sus plantillas completas y sus asuntos de infraestructura se está atendiendo”, apuntó el secretario.

Al menos, seis escuelas iniciaron el año académico a distancia y unas 50 escuelas están en interlocking, detalló Ramos Parés.

El secretario indicó que la agencia trabaja para llenar unas 100 vacantes de maestros, muchas de ellas creadas por renuncias “de últimas hora” de educadores.

“En este momento, no estamos peleando para que los maestros lleguen a la sala de clases. No estamos, necesariamente, rogando que lleguen a la sala de clases. Llegaron”, sostuvo.

Como se ha estado denunciado en las pasadas semanas, Ramos Parés reconoció que los problemas de infraestructura son el principal reto que enfrenta el sistema escolar. Defendió el plan de su administración de llevar a cabo los trabajos que hacen falta en los planteles durante el año escolar, pues aseguró que hubo más de 500 escuelas que ofrecieron clases de verano y el receso académico no habría sido tiempo suficiente para completarlos.

PUBLICIDAD

“Los trabajos que se están llevando a cabo, ustedes están viendo, no son trabajos de 30 o de 45 días, que es a lo que estábamos acostumbrados. Las escuelas necesitan mucho más”, expresó, al destacar, por ejemplo, que no solo se están pintando los exteriores de las escuelas sino además remoción de hongos, saneamientos de paredes y cualquier arreglo en cemento o empañetado.

“Nuestra meta es que una vez las escuelas estén en condiciones, entonces empecemos a hablar de un mantenimiento sostenido. Que no ocurra lo que ocurrió, que las escuelas estuvieron décadas sin este tipo de mantenimiento. Si las escuelas hubiesen gozado de un plan de mantenimiento por las últimas décadas, esta no habría sido nuestra conversación”, sostuvo Ramos Parés.