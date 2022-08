Padres y estudiantes de la Escuela Especializada en Idiomas Padre Rufo, en Santurce, se toparon esta mañana con la sorpresa de que el primer día de clases fue suspendido sin previo aviso, con solo un letrero colgado del portón para dar la noticia.

“Yo me enteré por el letrero porque ahí no hay nadie. Iba llegando (a la escuela) y mi papá me llamó porque lo vio en televisión”, narró Yara Vélez Sánchez, madre de una estudiante de sexto grado.

Su hija, Amanda Marcelina Almonte Vélez, lamentó que se despertó a las 5:20 a.m. para ir a la escuela. Habría sido su primer día en una nueva escuela, pero en vez le tocó quitarse el uniforme en la mañana y quedarse con su madre.

Jely Acosta Peña también tiene a su hijo, Aldo Ismael Cabral Acosta, en sexto grado en la Padre Rufo y atribuyó la falta de clases en el primer día a la falta de un director en propiedad en la escuela especializada.

“Sí estoy contento porque hay más vacaciones”, expresó Aldo Ismael.

El superintendente de la Oficina Regional Educativa de San Juan, Jorge A. Santiago Ramos, informó que la Padre Rufo iniciará clases esta semana a distancia. El lunes, los estudiantes regresan de forma presencial.

“En la escuela Padre Rufo están haciendo los trabajos de pintura que la compañía finalmente recibió el permiso el 9 de agosto”, expresó Santiago Ramos. “Se ha hablado con el residente de Consejo (Escolar) sobre estos procesos, en ningún momento vamos a fomentar virtual (el semestre completo)”, añadió.

Aseguró que los padres habían sido informados del retraso en el inicio de clases.

Los trabajos de pintura, explicó Santiago Ramos, se prevé que se extiendan por 90 días. Los alumnos solo tomarán clases en las áreas en las cuales no se estén realizando las labores y, posiblemente, se establezca un horario alterno (“interlocking”) dentro de la misma escuela para que parte de los alumnos tomen clases en las mañanas y parte en las tardes mientras se completa el proyecto.

“(Es) un poquito compleja esta escuela porque tiene cuatro niveles, desde un sótano, hasta el cuarto piso y requiere una maquinaria especial para hacer el trabajo”, sostuvo Santiago Ramos, sobre el plantel ubicado detrás del edificio Ciudadela.

El superintendente regional sostuvo que la pasada directora escolar renunció, pero la ORE de San Juan asignó tres “directores de apoyo” reclutados mediante el programa para incentivar el regreso de directores jubilados.