Arrancan las instalaciones de sistemas solares en la montaña auspiciadas por el Departamento de Energía

“Es una alegría tan grande, y con lo poquito que voy a pagar, que es lo más que me gusta. Son $10 (de mantenimiento), y no comprometió en nada lo de la casa, porque no me pidieron ninguna clase de papel”, abundó Luz Celenia, quien instó a todas las personas elegibles a participar del programa del Departamento de Energía (DOE, en inglés), que aspira a impactar a más de 30,000 familias que residan en las zonas más remotas de Puerto Rico o que incluyan miembros dependientes de equipos eléctricos para su supervivencia.