Aseguran que los servicios médicos en Fajardo están listos para la emergencia de la tormenta Ernesto

“A pesar que abrimos el 6 de mayo, la sala de emergencia está completamente funcional. Tenemos equipos de médicos 24/7, y el hospital tiene 50 camas y cinco camas de intensivo. En estos momentos, el servicio que no se está ofreciendo es atender partos y cirugías, pero tenemos el Hospital Caribbean aquí cerca con sala de operaciones, sala de partos y cirujanos on call ”, afirmó el doctor Ubaldo Santiago Buono , director médico de la Sala de Emergencia del hospital.

“Tenemos placas, tenemos un equipo de sala de emergencia con emergenciólogos y van a quedarse dos médicos on call . Si es un parto de emergencia, están preparados”, afirmó.

Preocupado el alcalde de Fajardo

“Sin duda, es un reto. Pero tengo la tranquilidad o la paz que me da que abrió este segundo hospital, que me consta que Caribbean funciona al 100%. Pero es que servimos la región completa con estos dos hospitales. Por lo menos, tengo paz de que tengo dos salas de emergencias funcionando, me atrevo a decir que al 100%”, dijo el alcalde.